Donde habitan las sirenas
María Martínez
Crossbooks. 448 páginas
Lucía abandonó la isla en la que creció con la promesa de no regresar jamás. Sin embargo, el destino se empeña en devolverla a ese lugar que no consigue olvidar. Incapaz de ignorar la petición de su abuela, Lucía vuelve a Vila Mareva y sus playas bañadas por el sol y las aguas azules del Mediterráneo. Donde se enamoró por primera vez y aprendió lo crueles que pueden ser las personas. Allí se reencontrará con Laura, su hermana, con la que lleva tiempo distanciada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia