Donde habitan las sirenas

María Martínez

Crossbooks. 448 páginas

Lucía abandonó la isla en la que creció con la promesa de no regresar jamás. Sin embargo, el destino se empeña en devolverla a ese lugar que no consigue olvidar. Incapaz de ignorar la petición de su abuela, Lucía vuelve a Vila Mareva y sus playas bañadas por el sol y las aguas azules del Mediterráneo. Donde se enamoró por primera vez y aprendió lo crueles que pueden ser las personas. Allí se reencontrará con Laura, su hermana, con la que lleva tiempo distanciada.

