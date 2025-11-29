Donde habitan las sirenas

Lucía abandonó la isla en la que creció con la promesa de no regresar jamás. Sin embargo, el destino se empeña en devolverla a ese lugar que no consigue olvidar. Incapaz de ignorar la petición de su abuela, Lucía vuelve a Vila Mareva y sus playas bañadas por el sol y las aguas azules del Mediterráneo. Donde se enamoró por primera vez y aprendió lo crueles que pueden ser las personas. Allí se reencontrará con Laura, su hermana, con la que lleva tiempo distanciada.