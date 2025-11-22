Libros recomendados de la semana
VV. AA.
Incensurable
Luna Miguel
La filósofa Lectrice Santos es expulsada de la universidad tras atreverse a dictar una conferencia sobre el placer y la censura. Su único crimen: desafiar a sus alumnas a pensar por qué la novela más polémica de la literatura contemporánea ha desaparecido de todas las bibliotecas. Invitada a participar en un seminario sobre literatura y erotismo, Santos reivindica la importancia de leer y releer clásicos como Lolita, de Vladimir Nabokov, sin dejarnos arrastrar por los prejuicios.
El sueño de Troya
Alfonso Goizueta
El joven Nicholas Yannikis se aventura en una expedición arqueológica en la colina de Hisarlik, en el corazón del Imperio otomano. Allí es donde el millonario Heinrich Schliemann y su mujer afirman haber encontrado las ruinas de Troya. Lo que en un principio parece una simple excavación no tarda en revelarse una venganza obsesiva y peligrosa. Yendo tras los tesoros de la Ilíada, Nicholas comprenderá que algunos sueños acaban condenando a quienes los persiguen.
Los más vendidos
Ficción
- El balanceo del Alacrán. Eduardo Fernán López (Destino).
- La chica del lago. Mikel Santiago (Ediciones B).
- Ande, ande, anda la Mari Morena. Megan Maxwell (Esencia).
- Comerás flores. Lucía Sobral (Libro del Asteroide).
- Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta).
No Ficción
- Supersanos. Manuel Viso (Harper Collins).
- La sociedad del cansancio. Byung-Chul Han. (Herder).
- Sobre Dios. Byung-Chul Han (Paidós).
- Mi verdadera historia. Isabel Preysler (Espasa).
- Lepanto. Marcelo Gullo (Espasa).
En galego
- Bichero XIV. Luis Davila (Autoedición).
- O país da choiva. Miguel Anxo Alonso Diz / Xosé Tomás (Antela).
- A dama de Amboto. Rober Cagiao (Calacan).
- Bruxas e dragóns. Ledicia Costas / Luis Miguel Pérez (Triqueta verde).
- O clan das barbies. Antía Yañez (Xerais).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
