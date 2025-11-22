Libros recomendados de la semana

Incensurable

Luna Miguel

La filósofa Lectrice Santos es expulsada de la universidad tras atreverse a dictar una conferencia sobre el placer y la censura. Su único crimen: desafiar a sus alumnas a pensar por qué la novela más polémica de la literatura contemporánea ha desaparecido de todas las bibliotecas. Invitada a participar en un seminario sobre literatura y erotismo, Santos reivindica la importancia de leer y releer clásicos como Lolita, de Vladimir Nabokov, sin dejarnos arrastrar por los prejuicios.

Incensurable Autor: Luna Miguel Editorial: Lumen Nº de páginas: 232

El sueño de Troya

Alfonso Goizueta

El joven Nicholas Yannikis se aventura en una expedición arqueológica en la colina de Hisarlik, en el corazón del Imperio otomano. Allí es donde el millonario Heinrich Schliemann y su mujer afirman haber encontrado las ruinas de Troya. Lo que en un principio parece una simple excavación no tarda en revelarse una venganza obsesiva y peligrosa. Yendo tras los tesoros de la Ilíada, Nicholas comprenderá que algunos sueños acaban condenando a quienes los persiguen.

El sueño de Troya Autor: Alfonso Goizueta Editorial: Planeta Nº de páginas: 464