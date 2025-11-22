Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libros recomendados de la semana

Libros recomendados de la semana en Letras &amp; Artes.

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

Incensurable

Luna Miguel

La filósofa Lectrice Santos es expulsada de la universidad tras atreverse a dictar una conferencia sobre el placer y la censura. Su único crimen: desafiar a sus alumnas a pensar por qué la novela más polémica de la literatura contemporánea ha desaparecido de todas las bibliotecas. Invitada a participar en un seminario sobre literatura y erotismo, Santos reivindica la importancia de leer y releer clásicos como Lolita, de Vladimir Nabokov, sin dejarnos arrastrar por los prejuicios.

Incensurable

Autor: Luna Miguel

Editorial: Lumen

Nº de páginas: 232

El sueño de Troya

Alfonso Goizueta

El joven Nicholas Yannikis se aventura en una expedición arqueológica en la colina de Hisarlik, en el corazón del Imperio otomano. Allí es donde el millonario Heinrich Schliemann y su mujer afirman haber encontrado las ruinas de Troya. Lo que en un principio parece una simple excavación no tarda en revelarse una venganza obsesiva y peligrosa. Yendo tras los tesoros de la Ilíada, Nicholas comprenderá que algunos sueños acaban condenando a quienes los persiguen.

El sueño de Troya

Autor: Alfonso Goizueta

Editorial: Planeta

Nº de páginas: 464

Los más vendidos

Ficción

  1. El balanceo del Alacrán. Eduardo Fernán López (Destino). 
  2. La chica del lago. Mikel Santiago (Ediciones B).
  3. Ande, ande, anda la Mari Morena. Megan Maxwell (Esencia). 
  4. Comerás flores. Lucía Sobral (Libro del Asteroide). 
  5. Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta).

No Ficción

  1. Supersanos. Manuel Viso (Harper Collins). 
  2. La sociedad del cansancio. Byung-Chul Han. (Herder).
  3. Sobre Dios. Byung-Chul Han (Paidós). 
  4. Mi verdadera historia. Isabel Preysler (Espasa). 
  5. Lepanto. Marcelo Gullo (Espasa).

En galego

  1. Bichero XIV. Luis Davila (Autoedición). 
  2. O país da choiva. Miguel Anxo Alonso Diz / Xosé Tomás (Antela).
  3. A dama de Amboto. Rober Cagiao (Calacan). 
  4. Bruxas e dragóns. Ledicia Costas / Luis Miguel Pérez (Triqueta verde).
  5. O clan das barbies. Antía Yañez (Xerais).

