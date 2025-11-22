Aprovechamiento, inteligencia y recreo

Según un ya antiguo consejo familiar, cuando las cosas se ponen mal hay que hacer todo lo posible para que no empeoren.

Hace un mes tuvo lugar, al fin, en Arequipa el X CILE, el Congreso Internacional de la Lengua Española, que reunió en la Blanca Ciudad a trescientos participantes y gran número de asistentes peruanos. El arequipeño Mario Vargas Llosa, promotor de la sede, no pudo tristemente participar en el congreso, que dedicó varias de sus actividades a mantener viva la memoria de nuestro premio Nobel de 2010. Él había sido quien había aupado la candidatura de su ciudad natal en su intervención cuando el acto inaugural del VIII CILE que tuvo lugar en la Córdoba argentina seis años atrás.

Tengo muy vivo el recuerdo de la compleja preparación de este otro congreso al que, sin embargo, no asistí, pues me pareció que mi papel había concluido al dejar de ser director de la RAE y presidente de ASALE en diciembre de 2018. Pero precisamente en los últimos meses de ese año pude contribuir a dejar cerrado un programa cuyos preparativos eran, como en los congresos anteriores, muy complejos. A tal fin, con Luis García Montero, director ya del Instituto Cervantes, viajé a Buenos Aires para entrevistarnos ambos con el presidente Macri, que nos citó en la quinta presidencial de Olivos, pero finalmente la sesión de trabajo hubo que hacerla tan solo con algunos de los miembros de su gabinete, pues el presidente no pudo dejar, por esas cosas que pasan, la Casa Rosada de la Plaza de Mayo.

Desde la celebración del primer CILE de Zacatecas en 1997, cada tres años se pone en juego una completa y complicada maquinaria para llevar adelante estas iniciativas que son imprescindibles al fin de mantener viva y actualizar la política panhispánica que ha hecho suya la Asociación de Academias de la Lengua Española, compuesta finalmente por veintitrés corporaciones, fundamentalmente americanas pero también de Filipinas y Guinea Ecuatorial, a las que se suma como adscrita la Academia nacional del judeoespañol.

Junto a la intervención de la ASALE, centrada sobre todo en los aspectos científicos del congreso, es fundamental el papel desempeñado por el gobierno del país anfitrión y por el español, representados, respectivamente, por los organismos oficiales más directamente concernidos -en México la Secretaría de Educación Pública y en Perú el Ministerio de Relaciones Exteriores- y por el Instituto Cervantes.

En lo que se refiere a nuestro país, a cuya RAE le corresponde también la presidencia de ASALE, siempre he defendido que entre ella y el Cervantes se da una feliz complementariedad: las Academias trabajan por nuestra lengua común allí donde se habla español, y el Instituto Cervantes, con sus casi noventa centros por todo el mundo, hace lo propio donde no se habla español.

La cooperación panhispánica que ha hecho posible el congreso de Arequipa y los nueve CILES anteriores tengo para mí que es hija de una emocionante moción que la RAE adoptó en 1870, cuando en una de sus sesiones se acordó solemnemente que a cincuenta años de la independencia de las Repúblicas los lazos políticos se habían roto para siempre y que había cabido «la hostilidad, hasta el odio entre España y la América que fue española». Pero desde tal serena consideración, se afirmaba que «una misma lengua hablamos, de la cual, si en tiempos aciagos que ya pasaron usamos hasta para maldecirnos, hoy tenemos que emplearla para nuestra común inteligencia, aprovechamiento y recreo».

Quiero creer también que ese era el mismo espíritu que indujo en 1951 al presidente de los Estados Unidos Mexicanos Miguel Alemán Valdés a promover la reunión de todas las academias entonces existentes para constituir, con presidencia de la RAE, la ASALE, constitución luego ratificada por el convenio multilateral firmado en Bogotá en 1960 por dieciséis países hispanoparlantes.

El CILE de Arequipa contribuyó de manera sobresaliente al cumplimento de aquellos buenos deseos de la RAE en 1870: la inteligencia, el aprovechamiento y el recreo. Es decir, la comprensión mutua, el provecho y beneficio recíprocos y el disfrute, en especial de lo que hace de la lengua instrumento del arte: la literatura.

Cordura

Bien se apreció que era así en la sesión de clausura en el Teatro Municipal de Arequipa el viernes 17 de octubre de 2025 cuando, antes de la ceremonia oficial, se presentó la Poesía reunida de César Vallejo, que hace la entrega decimoséptima de la colección de ediciones conmemorativas que ASALE viene publicando con motivo de los CILES. La serie la inauguró, como no podría ser de otro modo, El Quijote, y en ella figuran ya obras de siete de los once premios Nobel de nuestra lengua, entre ellas, lógicamente, La ciudad y los perros del arequipeño Mario Vargas Llosa.

Y hubo oportunidad de recordar con este motivo unas palabras memorables del nicaragüense Sergio Ramírez, que en el CILE de 2007 declaró en Cartagena de Indias: «Soy escritor en una lengua vasta, cambiante y múltiple, sin fronteras ni compartimentos. Puedo volar toda una noche, de Managua a Buenos Aires, y siempre me estarán oyendo, estaré oyendo el español porteño desde mi español centroamericano… ningún otro idioma dueño de un territorio tan vasto. Nos oiremos, hablaremos. Sabremos de qué estamos hablando, porque en la lengua somos idénticos, estamos ungidos por la misma gracia». Al escuchar, citadas otra vez, sus palabras en la Ciudad Blanca del Perú, me vinieron a la memoria aquellos versos también eminentes de Wislawa Szymborska: «Medio abrazados, sonrientes, / buscaremos la cordura, / aun siendo tan diferentes / cual dos gotas de agua pura».