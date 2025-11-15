Libros recomendados de la semana

Para leer al anochecer

Charles Dickens

En estos cuentos de Dickens desfilan espectros atormentados, apariciones entre la niebla, viajeros que encuentran más de lo que buscaban y presencias que se materializan donde menos se las espera. Una galería de sombras que surge, siempre, al anochecer. Aquí están los mejores relatos de fantasmas, de esos que estremecen y despiertan esa mezcla de inquietud y placer que solo puede producir el sonido de unos pasos donde no hay nadie. Un magistral compedio del Dickens más espectral y escalofriante, el que pone los pelos de punta.

Para leer al anochecer Autor: Charles Dickens Editorial: Impedimenta Nº de páginas: 240

Mi último regalo

Suzumi Suzuki

La narradora de Mi último regalo (cuyo nombre se desconoce) abandonó su hogar a los 17 años. Ahora, con 25, trabaja y vive en uno de los barrios rojos de Tokio. Un día, su madre, una poetisa con quien tiene una relación complicada y que está atravesando una dura enfermedad, le pide irse a vivir con ella para poder escribir su último poema. La narradora revive una y otra vez la relación que tiene con su madre, al tiempo que la acompaña en sus horas finales, todo bajo las luces del barrio que nunca duerme de Tokio, donde fluye el placer, el sexo y el dinero.

Mi último regalo Autor: Suzumi Suzuki Editorial: Letras de Plata Nº de páginas: 128

Un cielo en llamas

Gema Bonnín

Londres, 1936. Las hermanas Munar dejan atrás Mallorca y la Guerra Civil para mudarse a la capital inglesa. Petra sueña con estudiar en la universidad y Cati persigue su deseo de ser piloto. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el sonido de las bombas alemanas junto con una trágica pérdida las empujará a participar en la contienda. Petra comienza a trabajar para el servicio de Inteligencia británico y Cati se enrola en la sección femenina del Transporte Aéreo Auxiliar y, desde el cielo, verá arder una Europa que nunca volverá a ser la misma.

Un cielo en llamas Autor: Gema Bonnín Editorial: Ediciones B Nº de páginas: 624