Libros recomendados de la semana

El coleccionista

Rafa Melero Rojo

La detective Sonia Ruiz sigue sobreviviendo como puede aceptando cualquier caso que se le presenta. Sin embargo, parece que la suerte le sonríe cuando es contratada para recuperar un valioso cromo de fútbol. En esta ocasión no tendrá que escarbar en la vida de nadie ni rebuscar entre los trapos sucios de una familia necesitada. Eso la llevará de Madrid a Lleida y a la Costa Dorada, pero también a una verdad aterradora.

El coleccionista Autor: Rafa Melero Rojo Editorial: Menoscuarto Nº de páginas: 200

Defectos perfectos

Alice Feeney

Cuando el escritor Grady Green llama a Abby, su mujer, y se dispone a darle una emocionante noticia, oye cómo el coche de ella frena en seco y luego se hace el silencio. Encuentra el vehículo al borde de un acantilado con la puerta del conductor abierta y el móvil de su esposa aún ahí, pero ella ha desaparecido. Un año después, Grady sigue destrozado. Para intentar superarlo decide pasar un tiempo en la isla escocesa de Amberly. Allí ve una mujer idéntica a su esposa.

Defectos perfectos Autor: Alice Feeney Editorial: Principal de los Libros Nº de páginas: 288