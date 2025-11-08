Libros recomendados de la semana
VV. AA.
El coleccionista
Rafa Melero Rojo
La detective Sonia Ruiz sigue sobreviviendo como puede aceptando cualquier caso que se le presenta. Sin embargo, parece que la suerte le sonríe cuando es contratada para recuperar un valioso cromo de fútbol. En esta ocasión no tendrá que escarbar en la vida de nadie ni rebuscar entre los trapos sucios de una familia necesitada. Eso la llevará de Madrid a Lleida y a la Costa Dorada, pero también a una verdad aterradora.
Defectos perfectos
Alice Feeney
Cuando el escritor Grady Green llama a Abby, su mujer, y se dispone a darle una emocionante noticia, oye cómo el coche de ella frena en seco y luego se hace el silencio. Encuentra el vehículo al borde de un acantilado con la puerta del conductor abierta y el móvil de su esposa aún ahí, pero ella ha desaparecido. Un año después, Grady sigue destrozado. Para intentar superarlo decide pasar un tiempo en la isla escocesa de Amberly. Allí ve una mujer idéntica a su esposa.
Los más vendidos
Ficción
- Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta).
- Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).
- El balanceo del Alacrán. Eduardo Fernán López (Destino).
- Los tres mundos. Santiago Posteguillo (Ediciones B).
- Vera. Juan del Val (Planeta).
No Ficción
- Supersanos. Manuel Viso (Harper Collins).
- Mi verdadera historia. Isabel Preysler (Espasa).
- Inevitablemente yo. Antonio Orozco (Planeta).
- La sociedad del cansancio. Byung-Chul Han (Herder).
- Sobre Dios. Byung-Chul Han (Paidós).
En galego
- Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais).
- Quen dixo medo? Ana Sánchez Garea (Pepa a Loba Edit.).
- A lei do mar. Manuel Esteban (Xerais).
- Erin e o lobo. Érica Esmoría (Xerais).
- O lanzador de coitelos. Fernando Castro Paredes (Galaxia).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
