Libros recomendados de la semana

VV. AA.

Rafa Melero Rojo

La detective Sonia Ruiz sigue sobreviviendo como puede aceptando cualquier caso que se le presenta. Sin embargo, parece que la suerte le sonríe cuando es contratada para recuperar un valioso cromo de fútbol. En esta ocasión no tendrá que escarbar en la vida de nadie ni rebuscar entre los trapos sucios de una familia necesitada. Eso la llevará de Madrid a Lleida y a la Costa Dorada, pero también a una verdad aterradora.

Imagen

Autor: Rafa Melero Rojo

Editorial: Menoscuarto

Nº de páginas: 200

Alice Feeney

Cuando el escritor Grady Green llama a Abby, su mujer, y se dispone a darle una emocionante noticia, oye cómo el coche de ella frena en seco y luego se hace el silencio. Encuentra el vehículo al borde de un acantilado con la puerta del conductor abierta y el móvil de su esposa aún ahí, pero ella ha desaparecido. Un año después, Grady sigue destrozado. Para intentar superarlo decide pasar un tiempo en la isla escocesa de Amberly. Allí ve una mujer idéntica a su esposa.

Imagen

Autor: Alice Feeney

Editorial: Principal de los Libros

Nº de páginas: 288

Los más vendidos

Ficción

  1. Cuando el viento hable. Ángela Banzas (Planeta). 
  2. Comerás flores. Lucía Solla (Libros del Asteroide).
  3. El balanceo del Alacrán. Eduardo Fernán López (Destino). 
  4. Los tres mundos. Santiago Posteguillo (Ediciones B). 
  5. Vera. Juan del Val (Planeta).

No Ficción

  1. Supersanos. Manuel Viso (Harper Collins). 
  2. Mi verdadera historia. Isabel Preysler (Espasa).
  3. Inevitablemente yo. Antonio Orozco (Planeta). 
  4. La sociedad del cansancio. Byung-Chul Han (Herder). 
  5. Sobre Dios. Byung-Chul Han (Paidós).

En galego

  1. Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais). 
  2. Quen dixo medo? Ana Sánchez Garea (Pepa a Loba Edit.).
  3. A lei do mar. Manuel Esteban (Xerais). 
  4. Erin e o lobo. Érica Esmoría (Xerais).
  5. O lanzador de coitelos. Fernando Castro Paredes (Galaxia).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

