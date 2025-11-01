Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Libros recomendados de la semana

Libros recomendados de la semana en Letras &amp; Artes.

Libros recomendados de la semana en Letras & Artes. / FdV

VV. AA.

Revolución

Hugo Gonçalves

Las vidas de los tres hermanos Storm se ven afectados por los cambios que recorren Portugal durante el final de la dictadura de Salazar y los primeros meses de la revolución; una época convulsa y violenta en la que el país vecino osciló entre la esperanza y el temor a una guerra civil. Galardonada con el prestigioso Prémio Literário Fernando Namora, esta novela épica, que combina tragedia y comedia, es uno de los hitos de la literatura portuguesa reciente.

Imagen

Revolución

Autor: Hugo Gonçalves

Editorial: Libros del Asteroide

Nº de páginas: 524

La esposa temporal

Catharina Maura

Esta es la historia de un matrimonio de conveniencia entre Luca Windsor, un apuesto millonario, y su secretaria, Valentina. Lo que comienza como un acuerdo pactado sin sentimientos y la promesa de mantenerlo todo en secreto dentro de la oficina, pronto se transforma en algo mucho más complejo. Porque Valentina solo desea una cosa y es lo único que Luca no está dispuesto a concederle: dejarla ir. Amor prohibido, poder y drama en una novela llena de emociones intensas.

Imagen

La esposa temporal

Autor: Catharina Maura

Editorial: Esencia

Nº de páginas: 416

Los más vendidos

Ficción

  1. El susurro del fuego. Javier Castillo (Suma). 
  2. El último secreto. Dan Brown (Planeta).
  3. Los tres mundos. Santiago Posteguillo (Ediciones B).
  4. El balanceo del Alacrán. Eduardo Fernán-López (Destino). 
  5. Comerás flores. Lucía Solla Sobral (L. del Asteroide).

No Ficción

  1. 5 semanas para desinflamarte. Blanca García-Orea (Grijalbo). 
  2. Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
  3. El puente donde habitan las mariposas. Nazareth Castellanos (Siruela).
  4. Supersanos. Manuel Viso (Harper Collins).
  5. Mi verdadera historia. Isabel Preysler (Espasa).

En galego

  1. Onde nacen as bestas. Pedro Feijoo (Xerais).
  2. A lei do mar. Manuel Esteban (Xerais).
  3. Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais).
  4. O lanzador de coitelos. Fernando Castro Paredes (Galaxia).
  5. A pel do exilio. Silvia Penas (Espiral Maior).

Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents