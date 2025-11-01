Libros recomendados de la semana

Revolución

Hugo Gonçalves

Las vidas de los tres hermanos Storm se ven afectados por los cambios que recorren Portugal durante el final de la dictadura de Salazar y los primeros meses de la revolución; una época convulsa y violenta en la que el país vecino osciló entre la esperanza y el temor a una guerra civil. Galardonada con el prestigioso Prémio Literário Fernando Namora, esta novela épica, que combina tragedia y comedia, es uno de los hitos de la literatura portuguesa reciente.

Revolución Autor: Hugo Gonçalves Editorial: Libros del Asteroide Nº de páginas: 524

La esposa temporal

Catharina Maura

Esta es la historia de un matrimonio de conveniencia entre Luca Windsor, un apuesto millonario, y su secretaria, Valentina. Lo que comienza como un acuerdo pactado sin sentimientos y la promesa de mantenerlo todo en secreto dentro de la oficina, pronto se transforma en algo mucho más complejo. Porque Valentina solo desea una cosa y es lo único que Luca no está dispuesto a concederle: dejarla ir. Amor prohibido, poder y drama en una novela llena de emociones intensas.

La esposa temporal Autor: Catharina Maura Editorial: Esencia Nº de páginas: 416