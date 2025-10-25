Libros recomendados de la semana

Una Navidad deliciosa

VV.AA.

Estas páginas traen, entre fogones y pupitres, con las manos en la pluma y en la masa, a grandes autores como Charles Dickens, Charlotte Brontë, E. T. A. Hoffmann, Louisa May Alcott o Emilia Pardo Bazán. Literatura y gastronomía se dan la mano en esta antología navideña. Conforman este suculento menú exquisitos relatos y selectos pasajes de obras clásicas que nos invitan a saborear la Navidad –que ya se aproxima– con los manjares típicos descritos entre sus líneas, de los que esta colección recopila las recetas.

Una Navidad deliciosa Autor: VV.AA. Editorial: Alma Editorial Nº de páginas: 224

La tierra herida

Clare Leslie Hall

La campiña inglesa, 1968. Beth tenía 17 años cuando conoció a Gabriel. Juntos creyeron que su encuentro era el inicio de una gran pasión, pero Gabriel tuvo que marcharse a estudiar a Oxford y ella quedó rota. Solo el tiempo y el amor sin sobresaltos de Frank la ayudaron a recomponerse y a construir una vida familiar plena. Años después, Gabriel regresa al pequeño pueblo de Hemston y despierta en Beth aquello que creía dormido: el deseo, la culpa y la necesidad de sentirse viva. Nadie puede imaginar que todo acabará en tragedia cuando los secretos del pasado transformen el presente de manera irreversible.

La tierra herida Autor: Clare Leslie Hall Editorial: Planeta Nº de páginas: 432

Ingrata patria mía

Martí Domínguez

Un ilustre médico, profesor y rector de la universidad es sentenciado a muerte en un consejo sumarísimo en 1941. Entre los acusadores figuran antiguos compañeros de la facultad, que no le perdonan su pasado de izquierdas. La novela se adentra en las tres últimas horas de la vida de este profesor, en sus dudas y expectativas más íntimas, al tiempo que se despliega como un extraordinario coro de voces, en el que las angustias de los compañeros de patíbulo sirven de contrapunto al docente y a las consideraciones de los verdugos.

Ingrata patria mía Autor: Martí Domínguez Editorial: Destino Nº de páginas: 304