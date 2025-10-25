Cuando el cine comenzó a cantar

El cine empezó a sonar con una película musical, que en España se tituló El cantor de jazz. Estaba protagonizada por Al Jolson, que interpretaba a un cantante negro. Él era blanco y tuvieron que embadurnarle la cara con una pasta de ese color que resaltaba sobre sus labios pintados de blanco, porque aunque la música de jazz se iba introduciendo cada vez con más fuerza en los gustos de los americanos, el público consideraba que los negros no podían presentarse en los espectáculos ante públicos blancos.

En el teatro musical eran muchos los cantantes de jazz que actuaban maquillados como negros. Al Jolson era un admirador de aquellos cantantes negros marginados y siempre se opuso a la discriminación racial que imperaba en el país.

Al Jolson se llamaba Asa Yoelson y cuando rodó aquella película ya había vendido 10 millones de discos. Había nacido en Lituania, cuando el territorio formaba parte del imperio ruso, hijo de un rabino judío ultraortodoxo que salió del país en 1881 huyendo de los pogromos que se desataron después del asesinato del zar Alejandro II. Eligió refugiarse en los Estados Unidos porque en aquellos años este país era uno de los refugios preferidos por los inmigrantes judíos. Cuando llegó le dieron trabajo en una sinagoga de Washington.

A pesar del deseo de su padre y de que comenzase a cantar en la sinagoga, la vocación del joven Al no estaba en los oficios religiosos sino en los espectáculos de variedades que por aquellos años se representaban en circos, cafés y vodeviles. Participaba en un número con su hermano Hirsch y se hacían llamar Al y Harry. Su primer éxito como cantante solista fue con un tema de George Gershwin, «Swanee», que llegó al número uno en 1920. Muchos años después, en 1945, interpretó la biografía de Gershwin en la película Rhapsody in blue.

La cima de su éxito le llegó en 1927 con aquel papel protagonista de El cantor de jazz, la primera película de cine sonoro, adaptación de un musical de éxito que dos años antes se había estrenado en Broadway. En la película, dirigida por Alan Crosland, Al Jolson interpretaba un papel que en parte contaba su biografía: la del hijo de un rabino judío que triunfaba en el mundo de la música y el espectáculo.

Para que no hubiese dudas sobre la voz de las canciones de aquella película, la noche del estreno en el teatro Warner de Nueva York salió al escenario para cantarlas en vivo delante el público. El cine sonoro y las canciones de aquella película lo convirtieron en un ídolo de masas en todo el mundo. Al año siguiente rodó The Singing Fool, en la que incluía el tema «Sonny Boy», que también fue número uno y conoció decenas de versiones. Hollywood apostó fuerte por su carrera como actor y cantante y en Wonder Bar ya lo acompañaban estrellas consagradas como Dolores del Río.

El cine recogió su biografía en The Jolson Story, de 1946, en la que el actor Larry Parks hacía el papel del cantante, pero la banda sonora respetaba en sus canciones la voz de Al Jolson. El éxito de esta película despertó de nuevo el interés por Jolson, que volvió a cantar y a grabar nuevos discos, una carrera que mantuvo hasta su muerte el 23 de octubre de 1950, hace 75 años, a causa de un infarto que lo sorprendió cuando organizaba un espectáculo musical para las tropas norteamericanas que luchaban en la guerra de Corea, una actividad que ya había realizado durante la Segunda Guerra Mundial. A su entierro acudieron más de 20.000 personas, entre ellas Bing Crosby, que pronunció el discurso fúnebre de la ceremonia. Al Jolson se casó cuatro veces, una de ellas con la actriz Ruby Keeler, a la que lanzó a la fama.

El cantor de jazz, que el Congreso de los Estados Unidos considera como «cultural y estéticamente significativa», tuvo otras dos versiones posteriores, dirigidas por Michael Curtiz en 1952 y por Richard Fleischer en 1980.