Libros recomendados de la semana

VV. AA.
Tres mulleres
Stefan Zweig
A acomodada Irene Wagner, a anciá Mrs. C. e unha anónima descoñecida son as mulleres que protagonizan estas tres breves obras mestras de Stefan Zweig, Medo, Vinte e catro horas na vida dunha muller e Carta dunha descoñecida. Tres retratos femininos, dos seus desexos, fracasos, pensamentos e medos, obra dun narrador extraordinario e elegante capaz de afondar dun xeito maxistral na psicoloxía das súas protagonistas. Mulleres dun tempo onde os prexuízos sociais e morais condicionaban a súa liberdade e independencia.
La decisión del César
Blas Malo
Ambientada en el año 106 d.C. (Época de Trajano), esta obra narra la historia del ingeniero Secundo y su proyecto de construir un túnel fluvial, un desafío de ingeniería que enfrenta la oposición de la burocracia y la corrupción romana. La novela explora la audacia técnica, la ambición y la rivalidad entre un túnel y un puente para conectar Itálica e Hispalis a través del río Betis. La división de los técnicos y de los políticos, alcanza en Roma a la propia familia imperial con la intervención de Adriano y de la augusta Pompeya Plotina, y somete a Secundo y a los Mumios a una gran tensión.
La capitana
Susana Martín Gijón
Granada, 1585. En una ciudad devastada tras la Reconquista, Sor Ana de Jesús, apodada «la capitana» por su mano firme, lucha por sacar adelante su convento cuando el cadáver de un hombre desfigurado aparece en el claustro de su cenobio. A pocos kilómetros está San Juan de la Cruz con sus monjes, guía espiritual de la priora. Ambos conforman un singular dúo detectivesco que tendrá que investigar lo sucedido intentando mantener la discreción mientras van desvelando un secreto.
Los más vendidos
Ficción
- El susurro del fuego. Javier Castillo (Suma).
- Alchemised. Senlinyu (Montena).
- El balancero del alacrán. Eduardo Fernán-López (Destino).
- La asistenta. Freida McFadden (Suma).
- El círculo de los días . Ken Follet (Plaza & Janés).
No Ficción
- Ego y supraconciencia. Manuel Sans Segarra (Planeta).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
- El puente donde habitan las mariposas. Nazareth Castellanos (Siruela).
- Supersanos. Doctor Manuel Viso (Harper Collins).
En galego
- Onde nacen as bestas. Pedro Feijoo (Xerais).
- O albatros negro. María Oruña (Cúmio).
- Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais).
- O lanzador de coitelos. Fernando Castro Paredes (Galaxia).
- A lei do mar. Manuel Esteban (Xerais).
