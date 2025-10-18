Libros recomendados de la semana

Tres mulleres

Stefan Zweig

A acomodada Irene Wagner, a anciá Mrs. C. e unha anónima descoñecida son as mulleres que protagonizan estas tres breves obras mestras de Stefan Zweig, Medo, Vinte e catro horas na vida dunha muller e Carta dunha descoñecida. Tres retratos femininos, dos seus desexos, fracasos, pensamentos e medos, obra dun narrador extraordinario e elegante capaz de afondar dun xeito maxistral na psicoloxía das súas protagonistas. Mulleres dun tempo onde os prexuízos sociais e morais condicionaban a súa liberdade e independencia.

Tres mulleres Autor: Stefan Zweig (Traducción de María Alonso Seisdedos) Editorial: Galaxia Nº de páginas: 190

La decisión del César

Blas Malo

Ambientada en el año 106 d.C. (Época de Trajano), esta obra narra la historia del ingeniero Secundo y su proyecto de construir un túnel fluvial, un desafío de ingeniería que enfrenta la oposición de la burocracia y la corrupción romana. La novela explora la audacia técnica, la ambición y la rivalidad entre un túnel y un puente para conectar Itálica e Hispalis a través del río Betis. La división de los técnicos y de los políticos, alcanza en Roma a la propia familia imperial con la intervención de Adriano y de la augusta Pompeya Plotina, y somete a Secundo y a los Mumios a una gran tensión.

La decisión del César Autor: Blas Malo Editorial: Istoria Nº de páginas: 432

La capitana

Susana Martín Gijón

Granada, 1585. En una ciudad devastada tras la Reconquista, Sor Ana de Jesús, apodada «la capitana» por su mano firme, lucha por sacar adelante su convento cuando el cadáver de un hombre desfigurado aparece en el claustro de su cenobio. A pocos kilómetros está San Juan de la Cruz con sus monjes, guía espiritual de la priora. Ambos conforman un singular dúo detectivesco que tendrá que investigar lo sucedido intentando mantener la discreción mientras van desvelando un secreto.

La capitana Autor: Susana Martín Gijón Editorial: Alfaguara Nº de páginas: 440