Libros recomendados de la semana

Las buenas noches

Isaac Rosa

Un día cualquiera a altas horas de la madrugada dos desconocidos se encuentran en el bar de un hotel. Solo tienen una cosa en común, un insomnio persistente. No tardarán en descubrir que el único remedio para sus malas noches es dormir juntos. A partir de entonces inician una relación clandestina que cambiará sus vidas. Isaac Rosa invita al lector a mirarse desde otro lado. Porque solo observando nuestro sueño, o la falta del mismo, podemos preguntarnos si lo que nos mantiene despiertos es la causa o la consecuencia de un malestar social.

Las buenas noches Autora: Isaac Rosa Editorial: Seix Barral Nº de páginas: 256

Próspero viento

Andrés Trapiello

Próspero viento es un ensayo autobiográfico que relata una vida, la de su autor, y la peripecia vital y política de varias generaciones, desde las postrimerías de la dictadura franquista hasta hoy mismo. Pionero en rescatar las figuras de Chaves Nogales, Clara Campoamor o Elena Fortún, integrantes de la tercera España, Andrés Trapiello rastrea aquí el origen de la hegemonía cultural de la izquierda y los nacionalistas. El autor leonés sostiene que se han creído legitimados para reescribir la historia y levantar un muro entre españoles.

Próspero viento Autor: Andrés Trapiello Editorial: La Esfera de los Libros Nº de páginas: 336

O corvo sobre a neve

Andrea Maceiras

Na era glacial, os Países Temperados pecháronlles as fronteiras aos emigrantes climáticos. A neve sepultou toda esperanza. E mentres os cidadáns lexítimos son controlados por asistentes persoais, os parias do frío son obrigados a tatuar a marca dun carrán ártico no fémur. Dryas e a súa familia viven afastados de todo. El sabe que os seus pais agochan un escuro segredo. Por iso, cando a nai e o irmán pequeno desaparecen sen deixar rastro, vese na obriga de fuxir canda o pai ata o límite da Zona Vedada.

O corvo sobre a neve Autor: Andrea Maceiras Editorial: Xerais Nº de páginas: 240