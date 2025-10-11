Libros recomendados de la semana

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las buenas noches

Isaac Rosa

Un día cualquiera a altas horas de la madrugada dos desconocidos se encuentran en el bar de un hotel. Solo tienen una cosa en común, un insomnio persistente. No tardarán en descubrir que el único remedio para sus malas noches es dormir juntos. A partir de entonces inician una relación clandestina que cambiará sus vidas. Isaac Rosa invita al lector a mirarse desde otro lado. Porque solo observando nuestro sueño, o la falta del mismo, podemos preguntarnos si lo que nos mantiene despiertos es la causa o la consecuencia de un malestar social.

Las buenas noches

Autora: Isaac Rosa

Editorial: Seix Barral

Nº de páginas: 256

Próspero viento

Andrés Trapiello

Próspero viento es un ensayo autobiográfico que relata una vida, la de su autor, y la peripecia vital y política de varias generaciones, desde las postrimerías de la dictadura franquista hasta hoy mismo. Pionero en rescatar las figuras de Chaves Nogales, Clara Campoamor o Elena Fortún, integrantes de la tercera España, Andrés Trapiello rastrea aquí el origen de la hegemonía cultural de la izquierda y los nacionalistas. El autor leonés sostiene que se han creído legitimados para reescribir la historia y levantar un muro entre españoles.

Próspero viento

Autor: Andrés Trapiello

Editorial: La Esfera de los Libros

Nº de páginas: 336

O corvo sobre a neve

Andrea Maceiras

Na era glacial, os Países Temperados pecháronlles as fronteiras aos emigrantes climáticos. A neve sepultou toda esperanza. E mentres os cidadáns lexítimos son controlados por asistentes persoais, os parias do frío son obrigados a tatuar a marca dun carrán ártico no fémur. Dryas e a súa familia viven afastados de todo. El sabe que os seus pais agochan un escuro segredo. Por iso, cando a nai e o irmán pequeno desaparecen sen deixar rastro, vese na obriga de fuxir canda o pai ata o límite da Zona Vedada.

O corvo sobre a neve

Autor: Andrea Maceiras

Editorial: Xerais

Nº de páginas: 240

Los más vendidos

Ficción

  1. El círculo de los días. Ken Follet (Plaza & Janés). 
  2. El último secreto. Dan Brown (Planeta).  
  3. Misión en París. Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).
  4. El susurro del fuego. Javier Castillo (Suma Editorial). 
  5. Morir en la arena. Leonardo Padura (Tusquets).

No Ficción

  1. Supersanos. Manuel Viso (Harper Collins).
  2. Mar en calma. Mar Flores (La Esfera de los Libros).
  3. Ego y supraconciencia. Manuel Sans Segarra (Planeta)
  4. El loco de Dios en el fin del mundo. Javier Cercas (Random House).
  5. Curando el mundo. Diego Glez. Rivas (P & J).

En galego

  1. A lei do mar. Manuel Esteban (Xerais).
  2. O libro do Borboligón. Elena Gallego (Xerais).
  3. Mulleres que viven xuntas. Abril Camino (Xerais).
  4. Erin e o lobo. Érica Esmoría (Xerais).
  5. O lanzador de coitelos. Fernando Castro Paredes (Galaxia).

