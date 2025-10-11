Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Labirinto», do vigués Ramón Trigo, entre os mellores libros do 2025

Ramón Trigo. | R.T.

«Labirinto. Diario de viaxe dun artista monocromo», do autor e ilustrador vigués Ramón Trigo, e publicada por Kalandraka, vén de ser incluído entre os mellores libros do mundo. Onte, deron a coñecer a listaxe The White Ravens, coas obras máis destacadas do ano para o público infantil-xuvenil.

A selección de The White Ravens 2025 presentarase o vindeiro 15 de outubro na xornada inaugural da Feira Internacional do Libro de Frankfurt, que se celebrará ata o domingo 19.

A obra naceu do convite que recibiu Trigo a ir a Nixeria a participar nun obradoiro. No intercambio de ideas con creadores dese país xurdeu «Labirinto», unha historia dun artista a través das cores.

