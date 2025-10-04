Libros recomendados de la semana
VV. AA.
Sandwich
Catherine Newman
Durante las últimas dos décadas, Rocky siempre ha esperado con ansias la escapada anual familiar a Cabo Cod. Su humilde casa de alquiler ha sido testigo de preciados recuerdos, días soleados, comidas memorables y todo tipo de desastres: emocionales, maritales y, gracias a las tuberías antiguas de la casa, también sépticos. Este año Rocky se encuentra atrapada entre sus hijos y sus padres, cada vez más ancianos. Estas vacaciones prometen ser tan maravillosas como las anteriores, excepto, tal vez, por las fluctuantes crisis hormonales de rabia y melancolía que atraviesa.
Morir en la arena
Leonardo Padura
La vida de Rodolfo siempre ha estado marcada por el trauma de la guerra de Angola, pero sobre todo por el asesinato de su padre a manos de su hermano Geni, apodado Caballo Loco. Ya jubilado, se encuentra con la noticia de la inminente excarcelación del parricida, que no tiene más hogar que el de Rodolfo. Se reavivarán viejos rencores, secretos familiares y en especial los detalles del sangriento asesinato. Solo lo la llegada de la hija de Rodolfo, y la intervención de un joven triunfador en una Habana desahuciada, darán el último y desesperado apoyo al protagonista. Son 50 años de historia de un país.
La profesora
Freida McFadden
Eve está contenta con su vida. Se levanta cada día, recibe un beso de su marido, Nate, y se va a dar clases de Matemáticas en un centro de secundaria. Todo va como debería. Solo que... el año pasado, el Instituto Caseham se vio sacudido por el escándalo de una relación entre un profesor y una estudiante, con la adolescente Addie en el centro de la polémica. Pero Eve sabe no se puede confiar en Addie. Miente. Hace daño a la gente. Al menos, eso es lo que todos dicen. Pero nadie conoce a la verdadera Addie. Y Addie hará lo que sea para mantenerlos a salvo.
Los más vendidos
Ficción
- El último secreto. Dan Brown (Planeta).
- La asistenta. Freida McFadden (Suma).
- Misión en París. Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).
- El círculo de los días. Ken Follet (Plaza & Janés).
- Morir en la arena. Leonardo Padura (Tusquets).
No Ficción
- Ego y supraconciencia. Manuel Sans Segarra (Planeta).
- Supersanos. Manuel Viso (H. Collins).
- Hábitos atómicos. James Clear (Planeta).
- El puente donde habitan las mariposas. Nazareth Castellanos (Siruela).
- Curando el mundo. Diego Glez. Rivas (P & J).
En galego
- As tolas que non o son. Carmen V. Valiña (Galaxia).
- Onde nacen as bestas. Pedro Feijoo (Xerais).
- O albatros negro. María Oruña (Cumio).
- A lei do mar. Manuel Esteban (Xerais).
- A agonía das folerpas. Óscar Reboiras (Galaxia).
Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)
