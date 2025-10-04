Libros recomendados de la semana

Sandwich

Catherine Newman

Durante las últimas dos décadas, Rocky siempre ha esperado con ansias la escapada anual familiar a Cabo Cod. Su humilde casa de alquiler ha sido testigo de preciados recuerdos, días soleados, comidas memorables y todo tipo de desastres: emocionales, maritales y, gracias a las tuberías antiguas de la casa, también sépticos. Este año Rocky se encuentra atrapada entre sus hijos y sus padres, cada vez más ancianos. Estas vacaciones prometen ser tan maravillosas como las anteriores, excepto, tal vez, por las fluctuantes crisis hormonales de rabia y melancolía que atraviesa.

Sandwich Autora: Catherine Newman Editorial: Stefano Books Nº de páginas: 224

Morir en la arena

Leonardo Padura

La vida de Rodolfo siempre ha estado marcada por el trauma de la guerra de Angola, pero sobre todo por el asesinato de su padre a manos de su hermano Geni, apodado Caballo Loco. Ya jubilado, se encuentra con la noticia de la inminente excarcelación del parricida, que no tiene más hogar que el de Rodolfo. Se reavivarán viejos rencores, secretos familiares y en especial los detalles del sangriento asesinato. Solo lo la llegada de la hija de Rodolfo, y la intervención de un joven triunfador en una Habana desahuciada, darán el último y desesperado apoyo al protagonista. Son 50 años de historia de un país.

Morir en la arena Autor: Leonardo Padura Editorial: Tusquets Nº de páginas: 384

La profesora

Freida McFadden

Eve está contenta con su vida. Se levanta cada día, recibe un beso de su marido, Nate, y se va a dar clases de Matemáticas en un centro de secundaria. Todo va como debería. Solo que... el año pasado, el Instituto Caseham se vio sacudido por el escándalo de una relación entre un profesor y una estudiante, con la adolescente Addie en el centro de la polémica. Pero Eve sabe no se puede confiar en Addie. Miente. Hace daño a la gente. Al menos, eso es lo que todos dicen. Pero nadie conoce a la verdadera Addie. Y Addie hará lo que sea para mantenerlos a salvo.

La profesora Autor: Freida McFadden Editorial: Suma de Letras Nº de páginas: 360