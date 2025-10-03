Suede, canciones secas y emocionantes para un mundo abollado en ‘Antidepressants’

Suede ‘Antidepressants’ BMG Pop-rock ★★★★

Con ‘Autofiction’ (2022), Suede nos vino a decir que no se conformaba con reafirmar aquello por lo que es conocido y que su percepción de los tiempos que vivimos debía traer consigo otra clase de enfoque sónico. Brett Anderson habló entonces de su “disco punk”, si bien en realidad aquella arquitectura era más bien pospunk. Regresa a ella, afilando si cabe los ángulos y a la vez confluyendo con su identidad clásica, de refinadas líneas melódicas, en este ‘Antidepressants’, cuyo título ya deja claro que hablamos de una música orientada a conjurar los demonios del mundo moderno.

Al parecer, el álbum estuvo a punto de llamarse ‘Broken music for broken people’, como una de las canciones: esto va de personas rotas, averiadas o, como decían Surfin’ Bichos, de “gente abollada”. Queda claro en la robusta e intranquila pieza que finalmente ha dado título al disco, donde Anderson dice agarrarse a la química y a la música para sentirse bien, aunque sea de modo sonámbulo: “Tomo antidepresivos, me quedo despierto / cantando una canción mientras soy feliz”.

Lirismo y ecos glam

Suede se pone una vez más en manos de Ed Buller con quien se aprecia un entendimiento profundo. Es el quinto álbum del grupo en su segunda vida (tras el regreso con ‘Bloosports’, 2013), empatando así en volumen de catálogo con la primera, y decanta la balanza hacia la tensión y la oscuridad, pero sin ceder en las dinámicas líricas ni los ganchos de guitarra de herencia glam.

Hay, sí, un halo de ansiedad del que ya nos avisó el primer ‘single’, ‘Desintegrate’, pórtico del álbum, donde Suede suena a la vez inquietante y esbelto, con un estribillo que reserva un fugaz recoveco emotivo en medio de la severidad. Como en ‘Dancing with the europeans’, donde Anderson parece buscar cobijo anímico en un ‘nosotros’ continental, tal vez suspirando por su Reino Unido pre-‘Brexit’. Mientras en ‘Sweet kid’ llega a asomar el Suede del primer álbum (cuando Richard Butler era el segundo de a bordo), en ‘The sound and the summer’ casa con finura la majestuosidad melódica y el músculo atormentado, a juego con sentencias como “nunca te han amado hasta que te han amado en medio de un cataclismo”.

Ese es el logro de ‘Antidepressants’: mostrar a un Suede evolucionado, afín al signo de los tiempos, y que sigue sonando a Suede, sin dejar que los bajos a lo Joy Division o las texturas cargadas desfiguren su esencia. En ‘Criminal ways’ se van un poco lejos siguiendo el pulso pospunk, y en ‘Life is endless, life is a moment’ se acercan demasiado a The Cure, pero hay un equilibrio muy logrado en ‘Somewhere between and atom and a star’, donde la tonada emerge triunfal, tocada por el falsete, y en ese ‘Trance state’ portador de un extremo romanticismo. Buenas canciones de un Suede en tránsito, en efecto, moviéndose sin dejar el alma en el camino.

OTROS DISCOS DESTACADOS

David Byrne ‘Who is the sky?’ Matador Pop ★★★★

El ex-Talking Heads cavila sobre el presente mundano sin ponerse intenso, con ánimo juguetón y una amplia paleta cromática, bien asistido por la exploradora Ghost Train Orchestra: marimbas afrolatinas y disonancias simpáticas, tramas sambistas y coros multicolor en un repertorio que reserva tonadas memorables en temas como ‘What is the reason for it?’ (con metales de mariachi y la voz de Hayley Williams, de Paramore) o ‘The avant garde’. Refrescante regreso. Jordi Bianciotto

Openness Trio '...Anything is Possible' (Blue Note) ambient ★★★

Una bruma eléctrica, sonidos de pájaros. Viento acanalado a través de un saxo y una flauta pero también viento que parece que corra entre los árboles. Drones. Campanillas. Etcétera. Los puntos suspensivos del título son los puntos suspensivos entre los que flota la música que hacen juntos el guitarrista Nate Mercereau, el saxofonista Josh Johnson y el productor Carlos Niño, gurú de la escena “espiritual” de Los Angeles. El debut de Openness Trio relaja, cautiva o acompaña, según la intensidad con la que lo escuches. En cualquier caso, buen ambiente. Roger Roca