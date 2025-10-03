La saga/fuga de los Torrente Malvido

Literatura viva o relato de lo real. Eso iba buscando y encontré, entre el granito que rezuma tiempo, desafiando al feísmo rampante. Villa marinera de Corcubión, Costa da Morte, A Coruña. Casa como barco donde Marcos Giralt Torrente respira el verano a bocanadas junto a su deliciosa madre, su mujer tan bella y un solo hijo, adolescente. Venía a preguntarle por la saga que puebla su última obra, una "autopsia" de la familia narrada desde los ojos del gran novelista que es. Su familia: hijos y nietos del prócer de las letras que fue Gonzalo Torrente Ballester. Esa o cualquier otra, la familia como universo complejo donde uno nace a la vida y que, en este caso, dio lugar a una recua de "ilusionistas" inventando existencias como haría un funámbulo subido al alambre, para no caer. La familia Torrente Malvido.

Él (Madrid, 1968, premio Nacional de Narrativa, Herralde de Novela y Strega Europeo) viene siendo el último eslabón literario de los Torrente hasta la fecha, y a través de su peculiar mirada y su arte de contar, tan bello, en 'Los ilusionistas' (Anagrama) nos sumerge en sus preguntas como en un barrido por los fondos abisales del océano: ¿qué nos hace ser lo que somos? La fuerza centrífuga de las olas, los restos varados, los depredadores hambrientos. Una historia –prefiere definir– "escrita desde la más radical honestidad. Una investigación de la condición humana, que es frágil y trágica".

De lo particular a lo universal

Le pregunto a su vez al escritor si no tendrá ya suficientes argumentos para responderse a la pregunta, después de haber narrado en 'Tiempo de vida' la relación con un padre "intermitente" ("a su muerte surgió la necesidad de hacerlo, porque lo que habíamos creado entre nosotros era muy contable") y los fabulosos cuentos recogidos en 'El final del amor' y 'Mudar de piel'. Y no, la indagación continúa, de lo particular a lo universal que identifica y vincula al ser humano como especie, "con sus luces y sus sombras, piedad e impiedad".

Argumentos: 1) La presencia de lo ausente, lo sucedido incluso antes de nacer, que configura una memoria heredada y por tanto un carácter como destino, porque el olvido es imposible. "Un todo marcado por la muerte prematura de la madre (Josefina Malvido, fallecida sin cumplir los 50) y su memoria arrinconada, y por un desdén hacia lo convencional". 2) Los mitos que nos forman, "más importantes aún que los hechos", y en concreto la mitología de su madre, "mitómana y ya. Mi madre es una narradora oral potentísima, de niño mi vida eran los cuentos que ella me contaba", y así percibió él el mundo. 3) Los orígenes en esa ciudad-pecado que es Ferrol (entonces 'del Caudillo'), tan endogámicamente clasista. "No, en mí no hizo mella, pero sí y mucho en mi tío Gonzalo (Torrente Malvido, escritor y ladrón de bancos), que compartió la sociedad de los marinos, porque mi abuelo era hijo de marino y fue una autoridad en la ciudad como director del instituto".

Lo que escribo no es estrictamente realista ni pretende un mensaje social. Los hijos de los artistas somos siempre desclasados Marcos Giralt Torrente — Escritor, autor de 'Los ilusionistas'

No sólo esta última entrega, sino muchos cuentos anteriores del autor están atravesados por un sentimiento de desclasamiento que, le pregunto, ¿continúa siendo un argumento actual? "No, pero es una condición muy rica literariamente: lo que escribo no es estrictamente realista ni pretende un mensaje social. Los hijos de los artistas somos siempre desclasados. El arte es una dedicación precaria que a su vez te confiere la posibilidad de rozarte con el poder. Yo lo he vivido con naturalidad, no exactamente como un desclasamiento sino como una contradicción». Consecuencia de esto último, confiesa Marcos G. T., es «que me he hecho un padre omnipresente y llevo 30 años junto a la misma mujer: me he protegido, soy el quinto ilusionista [tras los cuatro hermanos Torrente Malvido]».

Seña de identidad gallega

Es bisnieto, nieto e hijo de mujeres sobre protectoras y hombres ausentes, un arquetipo familiar tal vez más presente en él que en el resto de la saga, y que constituye una seña de identidad gallega: mujer fuerte y madre sola frente al padre desaparecido. ¿Pudiéramos hablar de hombres melifluos o incapaces de compromiso parental? "Es algo muy común en Galicia, sí, el hombre que se iba a América y a lo mejor ni volvía, y la mujer que llevaba el minifundio a sus espaldas… Josefina crece en un entorno donde esta condición era muy frecuente". Lo sigue siendo, ahora se le llama ir a por tabaco y no volver.

–Marcos, ¿es este libro un acto de justicia, cuando menos poética?

–La primera motivación de un escritor es estética, y luego existen asuntos de ámbito privado que también te mueven. Sacar a Josefina de la sombra es, sí, la justicia poética de este libro. Ella le dio todo a su marido, lo sacrificó todo, y a su prematura muerte cae sobre ella una capa de olvido. Escribí para que lo ausente cobrara una presencia pública. Además hice un ejercicio para intentar entender a mis tíos, y el libro es también un destilado de esa observación.

Habla el autor de "la inquinidad de mi abuelo con quienes más habían padecido por su causa" (Josefina y sus cuatro hijos, y la causa de llegar a ser un gran literato). ¿Acaso sospecha que eligió vivir en la distancia de su familia, libre para perseguir la gloria? "Como muchos creadores, él fue bastante egoísta, anteponiendo sus intereses a las necesidades de quienes dependían de él. Pero es esta una cuestión generacional, pensemos en escritores como Thomas Mann e incluso científicos como Albert Einstein". Dejó Torrente Ballester unos diarios escritos entre 1945 y el año posterior a la muerte de su esposa, con una cláusula que prohíbe publicarlos mientras viva alguno de sus primeros cuatro hijos (luego tendría otros siete con su segunda mujer). ¿Una torpeza? "Total. No midió las consecuencias de su decisión. Hay quien opina que hablarán de un distanciamiento con el régimen de Franco, pero no es nada probable. Bien lo hizo para proteger la intimidad de sus primeros cuatro hijos bien porque dice cosas que podrían herirles. En cualquier caso, estoy seguro de que no contarán nada sorprendente".

Dejó Torrente Ballester unos diarios escritos entre 1945 y el año posterior a la muerte de su esposa, con una cláusula que prohíbe publicarlos mientras viva alguno de sus primeros cuatro hijos

Curioso que Marcos G. T. mantuviera una gran proximidad al abuelo, dado el juicio anteriormente expuesto. "La literatura –sostiene– fue una servidumbre inoculada en la familia Torrente Malvido". ¿Inoculado a muerte estaba él desde su temprana juventud? "No, no era por la literatura mi acercamiento, sino porque soy un sentimental. Cuando era niño, mi cuarto de juegos era el taller de pintura de mi padre, pero cuando se separaron me volqué en el mundo de palabras de mi madre, de ahí viene mi vocación. Y más que mi abuelo quien realmente influyó en mí fue Bergamín: tuvimos mucha relación con él sobre todo a finales de los años 70, justo antes de su muerte, y me fascinó. Además me unía mucho a él su sensibilidad de izquierdas". Su abuelo, que llegó a denostar la escritura de su hijo Gonzalo Torrente Malvido, elogió sin embargo en vida las obras publicadas por su nieto, "me dijo que ojalá él hubiera escrito como yo a mi edad", confiesa el autor.

"Mi abuelo escribía a la contra del costumbrismo [entonces imperante], obras como 'La saga/fuga de J. B.', 'Fragmentos de Apocalipsis', 'Dafne y ensueños'…". De él parece haber heredado Marcos G. T. el sentido del humor que en el abuelo se manifestó de un modo un tanto socarrón y en él tiene ahora un punto surrealista, y de ello doy fe después de haber disfrutado en su compañía, la de su preciosa esposa y amigos que también pueblan mi memoria de la Costa da Morte, una noche o madrugada de risas meteóricas. "Me gusta el sentido del humor porque pone distancia sobre los hechos, y eso, sí, lo tenía mi abuelo a flor de piel. Creo que no hay inteligencia sin sentido del humor".

Me gusta el sentido del humor porque pone distancia sobre los hechos, y eso, sí, lo tenía mi abuelo a flor de piel. Creo que no hay inteligencia sin sentido del humor Marcos Giralt Torrente — Escritor

A contracorriente ambos, Marcos G. T. rechaza modas de ahora como la auto ficción, que no, no lo es su escritura. Prefiere él hablar de "relato de lo real" (parafraseando a su amigo Javier Cercas) en lugar de asumir la susodicha etiqueta. "Me rebelo contra ella, pero sí es cierto que la literatura cambia a tenor de la sociedad". ¿Y por qué será que nos ha tocado la era de la ficción personalista? "La ficción pura la ha usurpado el cine, y el lector hoy quiere más intimidad, literatura como un susurro".

Tampoco es 'Los ilusionistas' un relato biográfico, sostiene: "No hay un presente fijo, se trata de la escritura de un novelista frente a un material vital y biográfico". Y establece como referencia la literatura francesa, autores como Patrick Modiano, Pierre Michon, Annie Ernaux y Delphine de Vigan, y otros como Natalia Ginzburg y Gregor von Rezzori. "He escrito sobre mi familia porque es la que conozco, pero si mi abuelo no hubiera sido quien fue, si hubiera sido un tratante de ganado, pongamos, no hubieran catalogado la obra como un libro sobre la familia de Gonzalo Torrente Ballester. Y no, él es un personaje más, no he pretendido iluminar su vida, y es cierto que me ha frustrado la invasión torrentiana: lo importante no es el qué sino desde dónde lo miras, y aquí no se refleja la vida concreta de unos personajes, sino mi visión desde un punto de vista estético"; es decir, las preguntas: ¿qué legados o lastres, felices e infelices, nos han hecho ser cómo somos? "Toda vida puede cambiar en cualquier momento, y ¿qué hizo a estos personajes ser cómo fueron? La literatura plantea preguntas, pero hay pocas respuestas".

Loa a la figura materna

Justicia poética ejerce también 'Los ilusionistas' con la figura de su madre, la deliciosa Marisa, de quien escribe: "Mi madre, mi sostén diario, y, por eso, a quien más exigía. Si resbalaba, si la empujaban, nos precipitábamos al vacío". ¿No es acaso una loa a la figura materna? "Mi madre me modeló, me enseñó a encajar lo malo y a perseverar en lo bueno. De mi padre influyó en mí su anhelo de él. Y sí, una de las razones para escribir este libro es rendirle homenaje a ella". ¿Fue acaso capaz de transmitirle alguna vez y abiertamente a su madre estos temores infantiles? "Sí, claro, en mis años de adolescencia. No tenía ninguna garantía de quién se ocuparía de mí si a ella le sucedía algo. Era mi sostén, pero al tiempo era una ilusionista [o funámbula]; yo trataba de moderar su ilusionismo para que no cayera en el vacío. Sin embargo ahora estoy agradecido de haber nacido en una familia desestructurada, porque ha hecho posible en mí una visión más amplia. Cuando eres pequeño envidias la normalidad, pero lo diferente te aporta miras que la mayoría alcanza más tarde", o nunca.

Si nos observáramos desde fuera veríamos que todos compartimos los mismos ejes existenciales: nacemos para morir y en el camino nos entretenemos con cosas que a la larga serán polvo Marcos Giralt Torrente — Escritor

Estoy riendo una risa cuyo eco va a mantenerse varios días en mi cabeza y de pronto recuerdo la frase del libro: "La responsabilidad me hizo antipático", escribe el autor ante el ilusionismo de su madre. ¿Se reconoce acaso antipático? "Todo lo contrario, pero de niño y adolescente tenía que serlo para hacerla aterrizar. Fui consciente de ello desde muy pequeño". El síndrome del hijo único que, sentencia, "tan precozmente te enseña el sentimiento de soledad, y que genera seres ora manipuladores ora estoicos". ¿A qué bando se apunta? "Al de los estoicos. Ser hijo único genera en ti una capacidad adaptativa, te endurece, no tienes más remedio que aceptar pronto la realidad tal y como es; entiendes pronto que en la vida estás solo, que lo fundamental sólo depende de ti. Aunque yo fui consciente de esta soledad sin excesivo dramatismo, tener hermanos te enfrenta enseguida a la diversidad de los relatos y alcanzas tu relato propio con más facilidad. Tendemos a pensar que nuestra vida es tan propia y singular… pero si nos observáramos desde fuera veríamos que todos compartimos los mismos ejes existenciales: nacemos para morir y en el camino nos entretenemos con cosas que a la larga serán polvo". La soledad obligada del escritor: «Ahora para mí es un conflicto no poder estar solo».

Y así escribe, los niños lloran y la gente se muere.

Dejo atrás Corcubión un mediodía de agosto, el buche lleno de literatura. En estado vivo.