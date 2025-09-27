Historias de un músico

Era un frío día de febrero de 1980. El aire helado se colaba por las rendijas del viejo hotel en Londres. Acababa de salir del concierto en el Wigmore Hall y, tras la actuación, me encontraba solo en una habitación que, a pesar de su austera decoración, parecía guardar los ecos de cada nota que había resonado en aquel escenario ilustre.

Reclinándome en la cama, el cansancio comenzaba a apoderarse de mí, pero en mi mente resonaban las palabras de mi primer maestro. Parecía escuchar su voz clara y serena, como si estuviera sentado a mi lado:

-Si algún día llegas a estar en el escenario frente al público, recuerda que solo eres un mensajero, un transmisor de cosas buenas y bellas. Estás en el púlpito en un acto de entrega a los demás; desinteresado, humano, emocional. Respira hondo: ¡ya no eres tú! Recuerda por qué estás ahí... y ama intensamente ese momento-

Durante el concierto intenté mantener viva esa idea, aunque reconozco que en ciertos instantes mis pensamientos se dispersaban, llevándose consigo la esencia de mi entrega..

En los primeros compases de la suite nº 1 de Bach, un torrente de concentración me envolvió. Los acordes y las melodías fluyeron como un río cristalino, cada nota una gota de emoción, cada transición, un puente hacia la cima. Poco a poco, fui sumergiéndome en ese estado de entrega, sintiéndome demiurgo en el teatro de un universo paralelo donde solo existía la música. Me dejé llevar por las ondulaciones del sonido, el perfume de las melodías y las armonías, entrando en un olvido voluntario que acariciaba mi ser.

En esa tesitura fue transcurriendo el resto de movimientos de la suite, aunque al abordar el tema contrapuntístico del final, una ligera turbulencia hizo tambalear mi confianza. Momentos de duda y apuro se deslizaron entre algunos compases, pero cerré los ojos, confiando en el instinto que había forjado en años de arduo estudio. Fui un espectador de mis propios dedos —tan bien entrenados en aquel recorrido— que, como si tuvieran vida propia, me guiaron y me sacaron del atolladero.

Ahora, tumbado en la cama, sentía un suave cansancio abrazarme dulcemente, aunque mi pulso latía con fuerza en mi pecho, como continuación de las intensas emociones vividas durante la actuación. Presentía que dormir sería un lujo esa noche, ya que a la mañana siguiente debería continuar mi viaje. Quizá pudiera encontrar algo de tranquilidad recordando alguna experiencia con mi maestro, y las muchas sorpresas que me esperaban.

Mi maestro era un hombre alto, delgado, con la espalda ligeramente vencida por los años. Nunca supe cuántos tenía cuando empecé a estudiar música con él; para mí era como si el tiempo lo hubiese dejado intacto de una época pasada. Su rostro alargado y huesudo evocaba los cromos de Don Quijote que los niños comprábamos en la tienda de la tía Anxeleta en la esquina de la carretera. Tenía algo de personaje de libro antiguo, como si hubiese salido de las páginas de una leyenda lejana.

Vivía en un viejo caserón al fondo de la plaza mayor, un caserón que parecía guardar secretos en cada rincón. Apenas salía. Cuando lo hacía, era acompañado por su pequeño y también anciano burro, con quien solía entablar largos soliloquios camino a la casita que poseía en el campo. En casa, siempre vestía un batín azul claro, tan gastado que el color parecía borrarse poco a poco.

En aquellos tiempos, yo solo sabía que era el único maestro de música del pueblo.

Tocaba muchos instrumentos y, al hacerlo, su rostro se convertía en un espejo de la música: con la guitarra lo teñía de melancolía, con el clarinete dejaba que su alma respirara, con la trompeta revelaba su pasión y, frente al piano, parecía entablar un diálogo secreto con él.

También era compositor, aunque nadie sabía muy bien para qué ni para quién componía.

Aquella tarde, Manuel, Vicente y yo estábamos frente a su enorme puerta de madera, decididos a vencer el miedo que nos provocaba aquel picaporte de hierro. Nos habían advertido de su mal carácter, de su voz grave y de su mirada penetrante. El miedo era tal que estuvimos a punto de huir. No recuerdo quién fue de los tres, pero dos golpes secos resonaron en el silencio de la plaza.

Después, el sonido de pasos arrastrados que se acercaban lentamente. Una voz profunda murmuró algo que no entendimos. Y entonces, la puerta se abrió.

Así comenzaron mis clases de música. Y con ellas una historia, apasionante y misteriosa, que aún resuena en cada nota que toco.

Profesor y exdirector de los Conservatorios Superior de Música de Vigo y Profesional de Ourense