De cautivos y de esclavos

A la espera de poder ver la última película de Amenábar, es de celebrar que en otra de sus excelentes calas históricas haya elegido este tema que confesó sorprenderle y entusiasmarle cuando lo conoció. La historia de los cinco años de cautividad de Cervantes es ciertamente impactante. Además, cosa no frecuente, disponemos en este caso de bastante información al respecto. El mismo Cervantes no dejó en su vida, de principio a fin de su obra, de La Galatea al Persiles de hablarnos de la realidad del cautiverio, y ya más directamente de su experiencia como cautivo en Argel desde el momento en que pagado al fin su rescate, se puso a escribir sobre aquella experiencia traumática que dividió su nada fácil vida en dos.

En realidad, podría decirse sin más que “se puso a escribir”, pues no había hecho nada relevante ni publicado antes. Decidió que ese mundo vivido tenía que ser conocido por todos, por lo que pensó inmediatamente en el medio popular del teatro. Es lo que se nos cuenta en forma versificada en Los tratos de Argel y en la reelaboración de Los baños de Argel. Pero también hace referencia en muchos otros lugares como en el capítulo del Quijote, Historia de un cautivo, o en La gran sultana, en El gallardo español, El amante liberal, La española inglesa o en el Persiles. Disponemos además del Informe de Argel, un documento con testimonio de otros cautivos que el liberado teníaa la obligación de hacer para dar cuenta de su pena a las autoridades, documento necesario para obtener si se quisiera algún cargo. Puede leerse también la detallada cuenta que nos da de la cautividad de Argel el benedictino portugués Antonio de Sosa, que sufrió cautiverio con Cervantes, autor seguramente de la imprescindible Topografía e historia general de Argel, a menudo atribuida a Diego de Haedo.

Cervantes fue capturado por el corsario renegado Arnaut Mami cuando venía en una galera de Nápoles hacia el puerto de Barcelona, y llevado a Argel. Años después pondría en boca del caballero de la Triste Figura aquello que bien podría tomarse como lema de su vida: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.

Y bien que aventuró su vida, hasta cuatro veces durante el cautiverio, todas fatalmente abortadas. Cervantes sufriría cadenas y grilletes, encarcelamiento severo, pero nada más. Lo habitual sobre todo en un caso de reincidencia eran crueles castigos de palos letales, mutilaciones o empalamiento. Y aquí yace un enigma no despejado de por qué Cervantes a pesar de todo salió indemne y conservó su vida. Muchas conjeturas se han hecho al respecto, y se ha anticipado que Amenábar deja entrever una de ellas en su película, la de una posible relación homosexual con el renegado veneciano Hazán Bajá, rey de la ciudad. Las relaciones sexuales y la homosexualidad en absoluto eran extrañas, y se atribuía a Hazan tal orientación. Si bien, por mucho empeño que en su momento pusieran Arrabal, Goytisolo y otros, en realidad nada puede afirmarse con seguridad.

De hecho la idea de tal relación partió de un impresentable fraile dominico Blanco de Paz, que resentido con Cervantes, porque no lo había incluido en uno de sus intentos de fuga, acabó por delatarlos, y en un momento atestiguaría que era hombre que había cometido “cosas feas y viciosas”.

Parece lo más convincente que el elevado valor que se le suponía a Cervantes debido a los documentos que se le encontraron en el momento de su captura, como las cartas de recomendación de Juan de Austria y el duque de Sessa fue lo que le habría salvado. Sea como fuere, nuestro autor conservó su vida y el físico íntegro. El rescate llegó a tiempo, un instante después, hubiera sido muy difícil pues ya iba a ser trasladado a Constantinopla, de donde sería poco probable que pudiera ya regresar. De ese instante pendió la historia de la literatura española. Todo es contingencia.

La literatura de cautivos fue abundante y venía de muy atrás. La experiencia del cautiverio estaba extendida, pues al fin cualquier familia podía sufrir en alguno de su miembros esa situación. Las costas del Mediterráneo eran frecuente objeto de incursiones ya de cristianos frente a musulmanes ya a la inversa. Nadie podía estar seguro. Todo esto es bien conocido. Lo que debiera sorprender es un hecho igual de familiar y que no tuvo esa atención y escaso registro literario. El mismo Cervantes que tanto escribió sobre cautivos no dedicaría ni una obra, ni un capítulo, tan solo alguna observación de pasada a ello. Nos referimos a la esclavitud.

¿Por qué de esta cotidiana realidad nadie quería ocuparse? Cervantes era uno de los hombres que precisamente por haber sufrido en su propia carne algo muy semejante a la esclavitud parecía uno de los más indicados para mostrar especial sensibilidad hacia ella y tematizarla en su obra. Él mismo intercambia los términos cautivo y esclavo en su escritura. Y es verdad que en muchos momentos no habría nada que los diferenciase. No era sin embargo lo mismo. Semejanza sí, pero no confusión. El cautivo podía tener una esperanza de obtener una libertad a través del rescate, o incluso a través de abominar de su religión, lo que a los renegados le permitía además de la libertad incluso medrar en la sociedad islámica, como fue el caso de no pocos, entre ellos el mencionado rey de Argel. No era tampoco la misma percepción social que se tenía de ellos, pues se podía suponer su procedencia, su estatuto de seres libres e incluso de gentes de bien y valiosas en su pasado, lo que no ocurría en el caso de los esclavos, el último escalón social. Pero de estos no quiso apenas saber.

Podríamos entresacar momentos en que Cervantes menciona crueldades que se hacían con los esclavos sin que le merezca ni un calificativo o comentario como eran las del pringue o lardeo, la de la mutilación o la del herraje en la piel de la señal de esclavitud, por no decir la mera compraventa. Su muestra de los “negros”, que a la sazón era sinónimo de esclavo, obedecía al estereotipo con el que aparecen en la literatura de la época. Es verdad que hay un pasaje en el Quijote, el referido al reino de Micomicón, que con ser ambiguo y racista podría leerse como un cuestionamiento de lo que era la trata, pero, con todo, en ningún caso puede interpretarse como cuestionamiento de la esclavitud como algún especialista ha hecho.

Si el cautiverio no le sirvió a nuestro autor para aproximarse sensiblemente a esa realidad y rescatarla de su ominoso silencio, sí tuvo el efecto de acentuar una animosidad y sesgo continuos contra “moros” y turcos, contra la religión de Mahoma a la que nunca se refiere como “religión” sino como “secta”, y usar del estereotipo para referirse a aquellos.

De hecho,“ya puesto el pie en el estribo” en el Persiles, se nos mostraría entusiasta partidario de la expulsión de los moriscos. En su literatura de cautivos se dolería del cristiano en manos de “moros” o turcos, presentados como crueles por naturaleza, no así del musulmán que sufría pareja situación a manos de amos cristianos.

No, ni su experiencia del cautiverio, ni su honda adopción de la libertad como guía le ayudaron para extenderla a los esclavos con los que se convivía en la época, sí, ciertamente, alguna vez, para rechazar formas gratuitas o arbitrarias de violencia de la que eran víctimas. Nuestro genial maestro no pudo romper ese bloqueo epistémico que la naturalización de una lamentable realidad ejerce sobre nuestro reparto de la sensibilidad. Quizá Amenábar o algún otro cineasta algún día se propongan felizmente a hacer una cala en ello.

Doctor en Filosofía