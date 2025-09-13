Siete días en Tokio
José Daniel Alvior
Letras de Plata, 192 páginas
Landon vive solo en Tokio como «expatriado» británico, y Louie va a visitarlo hecho un manojo de nervios mientras espera la aprobación del visado estadounidense. Con el trasfondo de la niebla de la primavera tokiota, disfrutan de su tiempo juntos explorando callejuelas y cafeterías, compartiendo camas sy platos de comida. Sin embargo, con el transcurso de los días, las expectativas de Louie empiezan a superar a la realidad y se enamora demasiado de una vida que aún no es suya. S.R.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años
- Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro: la temeraria huida de un conductor por Beiramar