Siete días en Tokio

Landon vive solo en Tokio como «expatriado» británico, y Louie va a visitarlo hecho un manojo de nervios mientras espera la aprobación del visado estadounidense. Con el trasfondo de la niebla de la primavera tokiota, disfrutan de su tiempo juntos explorando callejuelas y cafeterías, compartiendo camas sy platos de comida. Sin embargo, con el transcurso de los días, las expectativas de Louie empiezan a superar a la realidad y se enamora demasiado de una vida que aún no es suya. S.R.