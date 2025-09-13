Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El genio de un Nobel

En «Tamayura», inédito en España, Yasunari Kawabata nos deja diez relatos, pequeñas joyas literarias, narradas con su estilo elegante y a la vez perturbador, con el que componía escenas inolvidables

El escritor japonés Yasunari Kawabata. | // FDV

Traducción: Tana Oshima

192 páginas

Tamayura

Yasunari Kawabata

Seix Barral

