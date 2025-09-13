Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os castelos de Athlin e Dunbayne

Anna Radcliffe

Traducción: María Fe González Fernández Galaxia, 142 páxinas

Publicaa de 1789 é unha das obras aurorais da novela gótica. Ambientada nas Highlands escocesas, o relato mergúllanos nunha historia de amores, crimes, traizóns e vinganzas onde a procura da honra, a nobreza dos sentimentos e a rectitude no obrar constitúen os esteos dun mundo de valores medieval que alcanza unha das súas máximas expresións.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents