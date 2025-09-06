«Bos días, galegos!»
O cineasta moañés Xan Leira homenaxea cun documental a emisión ininterrompida, durante 75 anos, do programa radiofónico «Sempre en Galicia», que desde Montevideo ainda actúa como unha ponte entre a diáspora coa súa terra de orixe
A creación de medios de comunicación foi, desde sempre, unha tarefa importante para os colectivos migratorios. Tralo falecemento de Alfonso Castelao en Bos Aires, Antón Crestar impulsou, coa colaboración dun grupo de galeguistas residentes en Uruguai, a creación do programa de radio «Sempre en Galicia» que, 75 anos despois, representa un fito singular na historia da diáspora galega en América.
A súa emisión ininterrompida desde 1950 convérteo nun testemuño vivo da resistencia cultural e política emprendida polo galeguismo rioplatense para manter, e promover, a identidade galega nun contexto de exilio e dispersión social dentro do que o programa erixiuse desde Montevideo como unha ponte entre a diáspora e Galicia, permitindo aos emigrantes manter vivo os vínculos coa súa terra natal e a súa lingua. Nesta tarefa contribuíron persoas novas, de fondo compromiso galeguista, como Yolanda Díaz Gallego, Fernando Pereira Caamaño ou Toni de Seárez, quen dirixe actualmente o programa.
Durante décadas, «Sempre en Galicia» foi o único espazo radiofónico en lingua galega. O programa non só ofrecía, e ofrece, noticias de Galicia e da nosa emigración no Uruguai, senón que tamén se converteu nun foro para a difusión da cultura galega a través de entrevistas a escritores, poetas, músicos e outros representantes da vida cultural de noso. Ademais, desempeñou un papel fundamental no achegamento e coñecemento da intelectualidade galeguista e republicana entre a comunidade emigrada.
Coa produción executiva de Diana Reiter e a dirección de Xan Leira, «Sempre en Galicia, voz e pensamento galeguista na emigración» é o título deste audiovisual de 47 minutos no que colaboran a Xunta de Galicia e o Patronato de Cultura Galega de Montevideo. Xan Leira contou para ocasión coas testemuñas de Antonio «Toni» García de Seárez, Ana Lorenzo e Francis Queijo, responsables actuais do programa; José Piñeiro, presidente do Patronato de Cultura Galega; Mónica Rebolo, autora do libro Bos días galegos, eiquí sempre en Galiza; Lois Tobío Fernández, Xoán Martínez Castro; Cristina Samuelle, autora do libro Conversas con Manuel Meilán; Yolanda Díaz Gallego, Manuel Suárez Suárez, José María Monterroso Devesa, Carlos Sixirei Paredes e Fernando Novo, ex colaboradores do programa.
Pulo dos galeguistas
Entre os persoeiros galeguistas que participaron na creación e historia de «Sempre en Galicia» cumpre destacar, entre outros, a Manuel Meilán Martínez (Lugo 1904 - Montevideo 1994), que participou na Federación de Sociedades Gallegas e foi cofundador do Partido Galeguista en Arxentina (1931); Lois Tobío Fernández (Viveiro, 1906 - Madrid, 2003) importante diplomático, escritor, tradutor e político galeguista que participou activamente na creación do Seminario de Estudos Galegos e na redacción do Anteproxecto do Estatuto de Galicia (1936); Xesús Canabal Fuentes (O Pino 1897 - Montevideo, 1985) destacado empresario e líder galeguista da diáspora galega no Uruguai, que fundou empresas de singular importancia como IPUSA e o propio Banco de Galicia, e promoveu a cultura galega desde o exilio; Pedro Couceiro Corral (A Coruña, 1905 - Montevideo 1982) científico galego formado na Universidade de Compostela e na de Múnic, onde traballou co premio Nobel Heinrich Otto Wieland. Asemade, foi oficial do exército republicano e trala Guerra Civil exiliouse no Uruguai onde traballou no Instituto Pasteur; Alfredo Somoza Gutiérrez (A Coruña, 1892 - Montevideo, 1951) un político clave na historia do republicanismo galego moi ligado a Castelao e a Casares Quiroga. Dirixente das Irmandades da Fala e da ORGA, presidiu a Deputación da Coruña (1931-1932) e impulsou o Estatuto de Autonomía de 1936. Represaliado polo franquismo estivo agachado durante 11 anos até exiliarse no Uruguai, onde desenvolveu numerosas actividades políticas e culturais relacionadas con Galicia; Emilio Pita Romero (A Coruña, 1907 - Buenos Aires, 1981) poeta, musicólogo e destacada figura do galeguismo no exilio. Autor de Jacobusland (1942), obra pioneira da poesía social galega, fusionou lirismo e denuncia política. Tamén fundou o cuarteto Ultreya para difundir música tradicional. Colaborador de Castelao e Luís Seoane, a súa obra, marcada pola nostalxia e o compromiso, é peza clave da literatura galega transnacional; Fernando Pereira Caamaño (Vigo, 1931 - Soutomaior, 2000) emigrou a Uruguai en 1956, onde participou no Patronato da Cultura Galega e outras iniciativas do exilio. Retornado en 1977, fundou a libraría Castelao en Vigo e foi alcalde de Soutomaior (1979-1995), logrando maioría absoluta en tres eleccións; e, por suposto, e xa para rematar, o xa citado Antón Crestar Faraldo (Miño, 1896 - Montevideo, 1983) galeguista e artista emigrado ao Uruguai en 1909, que colaborou en Céltiga e foi fundador da Irmandade Galega do Uruguai e de Galeuzca, sendo figura clave da cultura galega en América;
“En 75 anos de actuación regular o programa radiofónico -salienta Xan Leira- «Sempre en Galicia» foi testemuña dos cambios políticos, culturais e sociais de Galicia e Uruguai, atesourando un patrimonio material e inmaterial de características únicas. Polo tanto, conmemorar o seu 75 aniversario é unha ocasión inmellorable para celebrar o legado deste programa e recoñecer a súa importancia na historia da cultura galega».
