En un bonito día te encontraré

Tras una experiencia traumática, Haewon renuncia a su trabajo como profesora de arte y abandona Seúl para volver a Bukhyeon-ri, el lugar en el que vivió durante su adolescencia. En el pueblo se reencuentra con Eunseop, su vecino de la infancia, que ahora es dueño de una pequeña librería llamada Good Night, en la cual dirige un club de lectura. Gracias a los libros y a un diario no tan privado, la librería revelerá qué secretos y qué sentimientos se esconden...S.R.