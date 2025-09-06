En un bonito día te encontraré
Lee Do Woo
Letras de Plata, 384 páginas
Tras una experiencia traumática, Haewon renuncia a su trabajo como profesora de arte y abandona Seúl para volver a Bukhyeon-ri, el lugar en el que vivió durante su adolescencia. En el pueblo se reencuentra con Eunseop, su vecino de la infancia, que ahora es dueño de una pequeña librería llamada Good Night, en la cual dirige un club de lectura. Gracias a los libros y a un diario no tan privado, la librería revelerá qué secretos y qué sentimientos se esconden...S.R.
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Arranca el coche antes de que subiese una mujer y la acaba atropellando en Vigo
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Vigo aprueba el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones
- «Ser el nuevo presidente supone un reto ilusionante»
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda