50 años con Rosalía de Castro

En los estertores del franquismo la canción gallega ya se manifestaba desde diferentes expresiones políticas y estéticas, pero los poemas de Rosalía de Castro estaban siempre tanto en los repertorios de los cantantes de Voces Ceibes y del Movemento Popular da Canción Galega, como en los discos de Uxía, de Luis Emilio Batallán, de Ana Kiro o de Los Tamara. En aquel contexto irrumpió un cantante desconocido (sólo había publicado un disco, «Vida e morte», que además pasó desapercibido) que daba a los poemas de Rosalía un tratamiento inédito y original, utilizando únicamente como instrumentación musical su guitarra acústica y el violonchelo de un argentino llamado Eduardo Gattinoni, con el que había comenzado dando recitales en París en 1971. Con sus composiciones musicales consiguió dar al intimismo de la poesía de Rosalía de Castro una identificación pocas veces alcanzada en las adaptaciones musicales que se habían hecho hasta entonces. Las composiciones de Amancio Prada parecían creadas para albergar los poemas de Rosalía de Castro. En algún momento escribí que eran como el alma que andaban buscando los poemas o el traje que estaban esperando para vestirse de música. Y con ellas, cosa insólita, Amancio Prada consiguió en aquel 1975 llegar al número uno de Los 40 Principales con «Campanas de Bastabales», el tema de la cara A del single de su LP «Rosalía de Castro». Con aquel éxito popular Amancio Prada iniciaba la popularización a gran escala de la canción en gallego.

La selección que Amancio Prada hizo de los poemas que incluye en el disco, más que una visión general de la obra de Rosalía es una imagen de la conciencia galleguista de la poeta, de la visión general de la Galicia de su tiempo que, en muchas circunstancias, es también la del nuestro. En esta ocasión también se refleja mediante la música el espíritu que preside la obra de Rosalía de Castro. La voz de Amancio Prada está impregnada de esa angustia presente en algunos poemas de Rosalía. El clima alcanzado en algunos temas es de un perfecto ensamblaje músico-poético y llega a sugerirnos una dimensión desconocida de la obra de la poeta. La belleza plástica de algunas composiciones («Paseniño, paseniño», «Corre o vento, o río pasa») son de una calidad melódica extraordinaria. Gracias a este disco que ahora cumple ya 50 años sin haber perdido ni un ápice de su valor ni de su frescura, Rosalía de Castro y Amancio Prada son dos nombres unidos para siempre por una obra perfecta en su elaboración y sentido de la musicalidad. Hay que elogiar también en la musicalización de los poemas de este disco la labor de Eduardo Gattinoni, cuyo chelo imprime a las composiciones de Amancio Prada un toque de indefinible belleza y armónica compañía.

Más de medio siglo alrededor de la musica

El medio siglo que cumple el disco de Amancio Prada dedicado a Rosalía de Castro coincide con los 55 años que el cantautor del Bierzo lleva dedicado a la música, después de comprar una guitarra con el dinero de un premio que ganó en un festival en la localidad palentina de Alar del Rey en 1969. Pasaron cincuenta años desde aquella primera guitarra a la última, la que le regaló Joan Baez en el concierto que dieron juntos en el Teatro Real de Madrid en Julio de 2019, aquel en el que la cantante norteamericana se despedía de los escenarios. Y muchos premios, como la medalla de Castelao de la Xunta de Galicia o la del Mérito en las Bellas Artes.

Amancio Prada (Dehesas, León, 1949) inició su carrera profesional en París, a donde se había trasladado en 1968 para estudiar Sociología en la Universidad de La Sorbona. Allí conoció a los autores míticos de la canción francesa, en cuya estela decidió seguir su propia trayectoria. Actuó con algunos como Georges Brassens y Juliette Gréco y a su regreso a España en 1975 trabó amistad con Chicho Sánchez Ferlosio a través de Agustín García Calvo y Carmen Martín Gaite, que fuera esposa de Rafael, hermano de Chicho. Juntos dieron varios recitales por España. Para este 26 de septiembre está anunciado un concierto homenaje a Carmen Martín Gaite en el Teatro Monumental de Madrid, en el que Amancio Prada interpretará el «Cántico espiritual» de San Juan de la Cruz y los temas de su disco «Caravel de caraveles», que dedicara a la escritora («A Calila»), que lo acompañó en los recitales en el Pequeño Teatro de Madrid hace ahora también cincuenta años. Un excelente homenaje en el año en que también celebramos el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite.