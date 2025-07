«En Xapón vai gostar moito a fantasía de don Álvaro»

Takekazu Asaka tamén traducíu ao idioma nipón obras de autores galegos coma, entre outros, Rosalía de Castro, Ramón Cabanillas ou Uxío Novoneyra, e asemade as Cántigas de Santa María recompiladas por Afonso X.

—Cando e como descubríu o idioma galego e por que comezou a interesarse pola cultura de noso?

Cando estudaba castelán no ano 1977 en Madrid, un día fun á Praza de Cibeles, onde atopei o xornal semanal A Nosa Terra nun quiosco e merquei un exemplar movido pola curiosidade e porque me sorprendeu moito que non estivese escrito no mesmo idioma que outros xornais españois. Xa que logo, ben pode decirse que ese foi o primeiro contacto que tiven co galego escrito.

—E a partires desa descuberta...

A primeira viaxe que fixen a Galicia tivo lugar no verán do 1989, sendo profesor titular de castelán na Universidade de Tsudajuku de Toquio, para asistir ó XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, que se celebrou na Universidade de Santigo de Compostela. Este congreso foi para min unha boa ocasión de coñecer a lingua galega, pois asistín a case tódolos relatorios da Sección IV Galego. Interesáronme moito os temas de filoloxía galega por ser unha das linguas europeas minorizadas. O congreso foi unha experiencia moi satisfactoria. O ano 1990 visitei de novo Compostela para participar na terceira edición dos cursos de verán de lingua e cultura galegas para estranxeiros e españois de fóra de Galicia.

—E daquela topouse coa obra de Cunqueiro?

Si, no ano 1990, cando visitei a Editorial Galaxia, o meu grande amigo Carlos Casares regaloume Obra en galego completa de Álvaro Cunqueiro. Interesábame tamén ler Xente de deiquí e de acolá, pero daquela non tiña tempo de lelo con calma e tampouco de traducir as obras de Cunqueiro. Agora, despois de xubilarme da universidade, estou máis libre e por iso empecei a traducilo e editalo en xaponés.

—A que obras de don Álvaro pertencen os textos incluídos neste libro, prologado polo colaborador de FARO Armando Requeixo?

A Obra en galego completa, A cociña galega, Dona do corpo delgado, Herba herba deiquí e acolá e outros poemas mais.

—Que cre que máis lle vai a interesar aos xaponeses de obra de Álvaro Cunqueiro en xeral?

Nós gustamos moito da fantasía, e tamén nos chaman a atención os artigos sobre gastronomía galega, e máis se están escritos do xeito en que o fixo el.

—Coñece Vde. os artigos de prensa que publicou en FARO?

Teño lido algúns, e cónstame tamen que nunha intervención súa falou da cultura xaponesa nun programa de radio que, por certo, teño moito interese en atopar, para poder gravala e publicala.

—Persoalmente, que lle gusta máis: a sua su poesía ou a narrativa?

En narrativa, Merlín en familia é un libro que me fascina, pero se lle digo a verdade agora interésame moito Cantiga nova que se chama Riveira, que é neotrovadorismo, porque me encantan os troveiros medievais. De feito, o ano pasado editei un libro-CD musical dedicado aos «Tres xograres da ría de Vigo».

—Detecta algunha conexión entre a literatura xaponesa e a galega?

Non lle sei decir de certo, cada literatura é independente, pero o que si que é verdade é que hai unha tendencia, un fío que une máxicamente a toda a literatura universal.