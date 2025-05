Libros recomendados de la semana

Monstruos

Stéphane Servant (textos) / Nicolás Zouliamis (ilustraciones)

Aon ha llegado a un pueblo remoto del Circo Delosueños, que anuncia como gran atracción a una bestia aterradora «superviviente de un pueblo primitivo», donde la vida de los aldeanos cambiará para siempre; en especial la de Otto, un niño que encontrará en esa criatura un cómplice para afrontar sus miedos más profundos y comprender que el horror verdadero está en las acciones, no en las apariencias. Los protagonistas emprenderán una emocionante aventura.

Monstruos Autora: Stéphane Servant (textos) / Nicolás Zouliamis (ilustraciones) Editorial: Siruela Nº de páginas: 112

La esperanza de aquellos días

Georgia Hunter

1940. Emilia Romagna. Lili y Esti son mejores amigas desde que se conocieron en la Universidad de Ferrara y, cuando Esti tuvo a Theo, se convirtieron prácticamente en hermanas. En Italia, las leyes raciales de Mussolini consideran a Lili y Esti descendientes de una raza judía «inferior», pero la vida sigue su curso hasta que Alemania invade el norte de Italia y las amigas se ven en territorio ocupado. De la autora de Fuimos los afortunados, novela best seller del New York Times.

La esperanza de aquellos días Autor: Georgia Hunter Editorial: Stefano Books Nº de páginas: 407

Brevísima historia do conflito entre Israel e Palestina

Ilan Pappé

Pappé expón neste libro, traducido por Carlos Aymerich, as raíces do enfrontamento, desmontando mitos sobre a súa suposta complexidade. Explica como o sionismo, con apoio occidental, desprazou e oprimiu o pobo palestino, convertendo o conflito nunha loita desigual. Destaca a Nakba de 1948, a ocupación de 1967 e as circunstancias actuais en Gaza e Cisxordania como fitos dun proceso de limpeza étnica. S.R.

Brevísima historia do conflito entre Israel e Palestina Autor: Ilan Pappé (trad. Carlos Aymerich) Editorial: Galaxia Nº de páginas: 149