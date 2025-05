Guerra y paz a color, con permiso de Lev Tolstói

Embarcarse en la adaptación literaria de un icono de la literatura universal a novela gráfica no es tarea sencilla, de hecho, es un arduo trabajo que se emprende con la certeza de que será analizado con lupa, en especial, por aquellos que han dedicado su vida al estudio y veneración de la obra. Y más complejo es aún cuando esa obra tiene -según la edición- más de 1.500 páginas, más de 500 personajes y alterna episodios históricos, ni más ni menos que las guerras napoleónicas, con sucesos ficticios y reflexiones filosóficas sobre la vida, la muerte y la guerra.

Ese «titán» de la creación literaria se llama ‘Guerra y paz’, la gran obra maestra, junto a ‘Anna Karenina’, de Lev Tolstói, que ni él mismo consiguió definir. Recuérdese aquí que el intelectual ruso reconoció que este mastodóntico libro -que a menudo se comercializa en dos tomos- no es «una novela, aún menos un poema y aún menos una crónica histórica».

Todo un reto que Alexandr Poltorak, creador de libros, revistas y programas de televisión infantiles en Rusia, y Dmitry Chukhrai, dibujante afincado en Moscú, asumieron en una novela gráfica editada por Planeta Cómic, tal y como ellos mismos reconocen en una nota introductoria, con «humildad» y con la voluntad de que su interpretación moderna «no molestara» al propio Tolstói. Para ello, dedicaron varios años al estudio de la Rusia de principios del siglo XIX, buscando inspiración en edificios, objetos e incluso personas para dar vida a sus viñetas.

Según la directora del Sistema Central de Bibliotecas de Moscú, Tatyana Krasnova, encargada del prefacio de la novela, esta es la primera novela gráfica «a gran escala» y «de gran calidad» sobre ‘Guerra y Paz’. Un trabajo que los autores desarrollaron manteniendo un contacto permanente con la Biblioteca Central Lev Tolstói de Moscú, recalca su directora Rosa Gabitova, que certifica la «aproximación rigurosa» de la adaptación a la obra original .

La novela gráfica está dividida en dos partes a las que preceden una suerte de dramatis personae, un glosario ilustrado de los personajes principales pensado para ilustrar al lector a lo largo de la historia, por la que, honestamente, no resulta difícil perderse, debido a que no sigue un orden exactamente cronológico y lineal, sino que representa escenas concretas y, en la mayoría de ellas, con un número considerable de participantes.

Sin duda, la construcción de la novela tiene como pieza medular el papel de Piérre Bezújov, un conde que hereda una fortuna inesperada y que ejerce una suerte de nexo de unión entre los acontecimientos históricos que rodean a las incursiones de Napoleón Bonaparte en la Rusia del zar Alejandro I así como el hartazgo y el hastío por la clase aristocrática y su frivolidad.

Junto a la familia Bezújov también están bien representadas en la adaptación la estirpe de los Bolkonski, los Rostov y los Kuraguin, junto a otros miembros de la burguesía rusa imaginada por Tolstói. Chukhrai plasma sus historias en viñetas realistas y de gran calidad, en las que se reproducen cálidas escenas de banquetes, conversaciones privadas e incluso encuentros amorosos, a la par que ofrece vibrantes imágenes bélicas de batallas reales, como fueron Austerlitz o Borodinó.

Para los lectores que lleguen a esta adaptación habiendo leído previamente ‘Guerra y Paz’ será una oportunidad para poner rostro y color al universo que el pacifista ruso moldeó para expresar lo injustificable que es el inicio de una guerra. Para los que busquen un acercamiento a uno de los pesos pesados de la literatura universal, no nos engañemos, puede que la lectura no sea fácil, pero sí ofrecerá las claves para acercarse a las inquietudes de Lev Tolstói y su particular forma de abrir camino entre la maleza para expresar su visión filosófica y humanista de la vida en la época convulsa de la historia que le tocó vivir.