«A las ‘millenials’ el mundo nos cambió mientras crecíamos»

Periodista especializada en cultura y deporte, codirectora de Cíes Podcast, gestora de comunicación musical y scout de la prensa, Guada Guerra (Vigo, 1991) debuta en el universo literario con ‘Las cosas que nos pasan’ (Plaza & Janés), una novela donde retrata a las mujeres de su generación. La presentará el próximo miércoles 26 en Club FARO, en la sala de conferencias del museo MARCO .

– Narra una semana en la vida de cinco treintañeras amigas desde la infancia, ¿ aparte de ser una novela generacional también pretende hacer un canto a la amistad?

– Escribir esta novela durante el ultimo año en mis ratos de ocio implicó quitarle muchos momentos a mis amigas y cuanto más escribía y conocía a este grupo de amigas de la novela más echaba de menos a las mías. Sí, es un canto a la amistad, pero no a la amistad romantizada, se destaca su importancia pero no se dulcifica, entre ellas son muy duras y claras; creo que las amistades tienen que ser así: un lugar donde podamos ser nosotros sin caretas. También ellas son amigas desde el colegio y se toleran cosas que a gente que incorporas nueva a tu vida no le permitirías.

– Están un poco perdidas, ¿qué cosas les pasan?

– Crecieron con unas expectativas que no se corresponden con la vida que tienen ahora. Pertenecen, como yo, a la generación milenial, a la que internet le llegó cuando estaban en bachillerato o empezando la universidad y les abrió el mundo, generándoles más expectativas y con ellas muchas frustraciones. El mundo cambió mientras nos hacíamos mayores y estábamos pensando en que nos enconaríamos con el mismo mundo que conocimos de niños; ahora estamos en ese proceso de adaptar las expectativas a la realidad. Lo que les pasa a las protagonistas es lo que tenemos todo el día encima de la mesa: desde los problemas con la vivienda a la salud mental, pasando por las redes sociales y la maternidad.

– ¿Cómo influyó el feminismo en la generación de mujeres milenials?

– Todas las personas, seamos hombres o mujeres, buscamos la aceptación; mientras crecíamos aceptamos ciertos roles como mujeres, fueran cómodos o incómodos, porque eso implicaba pertenecer al grupo. Gracias a la llegada de internet y las redes sociales se concreta de manera global ese discurso feminista del «hasta aquí», «esto no nos gusta» y «las cosas tienen que cambiar». Eso nos pilló a nosotras en esos años de desarrollo, en la veintena, y nos permitió sumarnos a una corriente y pertenecer a esa otra cosa que se llamaba feminismo con la que sí estamos cómodas.

– ¿Cómo construyó los perfiles de esos cinco personajes femeninos que juegan cada uno un rol diferente en el grupo?

– Lo primero que tuve de esta historia fueron los cinco personajes, hice una ficha completa de cada una de esas mujeres, las junté en una fiesta de cumpleaños en Vigo y a partir de ahí las dejé jugar. Y entonces me sucedió algo que me dicen los escritores a los que entrevisto: los personajes cobraron vida y fueron evolucionando sin mi control, ellas me pedían paso con sus historias y yo, en los diez meses de soledad escribiendo la novela, me convertí en su amiga, disfruté y me reí con ellas.

– Vigo es un personaje más ¿Situar el relato en su ciudad era ineludible?

– En un primer momento pensé en no concretar la ciudad, pero me apetecía que fuera Vigo y que fuese algo más que un escenario , que los lugares tuviesen un sentido, que La Farola de Urzáiz signifique lo que supone para las que quedábamos ahí de adolescentes, que se reconozcan los locales de Churruca; yo soy muy viguista y la ciudad tenía que estar presente.

– Aborda la maternidad, ¿cómo afrontan esa opción las treintañeras actuales?

– Hay de todo a mi alrededor. En general el escenario que tenemos ahora en la treintena no es el que tuvieron nuestros padres: nos pilló la crisis estudiando la carrera, luego vino el Covid y se retrasó nuestra incorporación al mercado laboral; estamos en la treintena adquiriendo seguridad en el plano profesional y cada vez que vas al ginecólogo te avisan de que tienes que pensar ahora en si quieres ser madre, te bombardean anuncios de «congela tus óvulos» y sientes esa presión de que tienes que decidir ya porque igual en el momento que quieras ya no puedes.

– Otro tema muy presente es la salud mental, no solo de las protagonistas, que dicen ser la primera generación capaz de reconocer síntomas de depresión en sus padres.

– Creo que generaciones anteriores detectaban patologías mentales cuando tenían una sintomatología muy concreta y perceptible a primera vista, como el párkinson o una demencia. La salud mental está presente en la novela porque también lo está en el día a día de esta generación en la treintena: esta comunidad global ha puesto el tema encima de la mesa y no pasa nada por decir «voy al psicólogo», incluso abusamos de todas estas cosas; hablamos de ello en lugar de barrerlo debajo de la alfombra o no darle relevancia.

