Libros recomendados de la semana

Cómo esconderse a plena vista

Emma Noyes

El día que llega a Canadá para la boda de su hermano, Eliot Beck es consciente de que no ha visto a sus parientes en tres años. Adora a su gran familia disfuncional compuesta por hermanos y familiares políticos, pero hay una razón por la que huyó y se sumergió en su trabajo. Y no está lista para compartirla con nadie. No cuando el simple hecho de hablarlo en voz alta podría devolverla al ciclo interminable del trastorno obsesivo-compulsivo que la consumió durante años.

Cómo esconderse a plena vista Autor: Emma Noyes Editorial: Titania Nº de páginas: 448

Ofensiva de primavera

Herbert Clyde Lewis

Peter es un joven periodista estadounidense que vive con la ilusión intacta hasta que los azares del destino se conjuran y, en un corto período de tiempo, no sólo pierde su trabajo en el Chronicle, sino también a su novia y el favor de su mejor amigo. En un intento de darle un giro a su existencia, decide alistarse en una brigada especial del Ejército británico para luchar contra la Alemania nazi, y es destinado en el norte de Francia, en un punto de la famosa línea Maginot. S.R.

Ofensiva de primavera Autor: Herbert Clyde Lewis Editorial: Periférica Nº de páginas: 224

Los más vendidos Ficción 1. Las que no duermen. Nash. Dolores Redondo (Planeta). 2. Victoria. Paloma Sánchez Garnica (Planeta). 3. La isla de la mujer dormida. Arturo Pérez Reverte (Alfaguara). 4. Todo muere. J. Gómez-Jurado (Ediciones B). 5. Solo un día más. Susana Fortes (Espasa). No Ficción 1.Como mandar a la mierda... Alba Cardalda (Eds. B). 2. Hábitos atómicos. James Clear (Planeta). 3. La supraconciencia existe. Manel Sans (Planeta). 4. Esperanza. Papa Francisco (Plaza&Janés). 5. Como hacer que te pasen... M. Rojas (Espasa). En galego 1.Asasinato na casa roxa. A. Portabales (Galaxia). 2. Curriño. L. Costas (Xerais). 3. As voltas co prato. VV.AA. (Galaxia). 4. Axencia Galega de Asuntos Máxicos. M. A. Diz (Xerais). 5. Tina e Xeró. Pedro P. Riobó (Xerais). Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

