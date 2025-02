El (i)resistible ascenso de la pulsión contra la ciencia

El último Marx estaba inmerso en lecturas que fundamentalmente versaban sobre ciencias naturales, sobre química orgánica, agricultura, mineralogía, geología, botánica, fisiología aunque también estudios de historia de comunidades campesinas y otros. Los nuevos volúmenes que está publicando la MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe) nos permiten leer muchos de los extractos de lecturas que afanosamente iba acumulando en su investigación.

Es particularmente relevante, como ha hecho ver Kohei Saito, la atención que prestaba a la obra del gran químico Justus von Liebig y al debate mantenido con otros, como Carl Fraas, acerca del agotamiento del suelo por los cultivos. Marx pudo tomar conciencia a partir de ahí de los límites naturales que se imponían a la producción. Liebig había mostrado una tendencia al agotamiento de los suelos debido a la presión de los mercados que no respetaba el tiempo de reposición; además, el metabolismo establecido entre el campo y la ciudad era enormemente perjudicial para el primero. Los productos de las cosechas se destinaban a la ciudad, pero los desechos o desperdicios no revertían en forma de abono a los campos por lo que estos se depauperaban y sus rendimientos eran decrecientes. Marx veía ahí un ejemplo de la colisión entre lo que era la lógica del capital con la de los ciclos naturales, entre capital y naturaleza, cómo aquél al guiarse por su necesidad de revalorización presionaba hacia unos rendimientos que no se acompasaban con lo exigido por los ciclos naturales teniendo como consecuencia la destrucción de estos. La obra de Fraas, le había hecho abundar en esta idea, pues mostraba cómo la deforestación motivada por la necesidad de madera, de despejar campos para el cultivo, etc, producía un cambio en el clima local, de manera que se perdía humedad, el aire y la tierra se volvían más secos, los vientos no tenían barreras de contención y finalmente las zonas se desertizaban, la estepa ocupaba el lugar de los bosques y campos fecundos. Marx observaba que las conclusiones de estos investigadores mostraban un conflicto entre el contenido científico y lo que era la teoría del valor que regía el capital. Llamaba a esto la «tendencia socialista inconsciente» de la ciencia. Ciencia y capitalismo entraban en oposición. Este no podía reconocer aquella, pues sus descubrimientos constituían en sí mismos una denuncia de su funcionamiento.

Lo que hoy sabemos gracias a lo aportado por las ciencias no hace sino intensificar toda vía más ese conflicto que Marx observaba. El problema del suelo, de la deforestación, del clima se ha multiplicado exponencialmente en mil otras formas, ciclos del fósforo y el nitrógeno, acidificación de los océanos, merma catastrófica de la biodiversidad, escasez de recursos, etc. Llegamos a un punto vital dilemático en que las condiciones de vida del planeta están en juego. Si hacemos caso a la ciencia se impone perentoriamente la necesidad de frenar el imperio de la lógica del capital.

Ese conflicto de fondo está en la base de buena parte de la desatada tendencia negacionista. Nuestra forma de producción y de vida se ve obligada por necesidad a cambiar, pero no se está dispuesto a afrontar las medidas y sacrificios que ello exige y, entonces, se niega el conocimiento científico que subyace a la demanda de ese cambio. Las grandes élites económicas, perfectamente informadas, ya hace tiempo que se han decidido por el beneficio inmediato hipotecando todo lo demás. «Después de nosotros el diluvio», se han dicho, y si acaso confían ilusoriamente en algún repentino avance tecnológico que las salve. No están dispuestas a ninguna limitación, y después de la última gran crisis neoliberal han retomado fuerzas apoyando a líderes respecto de los que al principio tenían algunas reservas (Milei, Trump) pero que ahora ven que, con el respaldo social adquirido, pueden cumplir sus planes de desregulación total; y, ayudadas por el ascenso mundial de la ultraderecha, intentan cerrar el paso a lo que entienden como hegemonía cultural adversa, de la que forma parte toda esa racionalidad científica. Lo que no han podido los financiados think-tanks lo pueden las redes mediáticas y sociales. Primero aquellos combatieron la existencia misma de un cambio climático, fracasaron; entonces pasaron a negar su origen antropogénico, fracasaron de nuevo; ahora juegan bien con la idea cínica de que ya nada puede hacerse, o bien con que la IA u otro recurso tecnológico nos sacará finalmente del letal atolladero. Mientras, se ha disparado el ruido mediático anticiencia vehiculado por tertulianos, «expertos», influencers: negacionistas del cambio climático, antivacunas, creacionistas..., «hechos alternativos», «posverdad».

Es como si ese enorme ruido operase como la gran rabieta del niño nada dispuesto a que el principio de realidad se imponga a la satisfacción de sus deseos. El ascenso de la ultraderecha tiene ahí una de sus fuentes de alimentación, la de un conjunto de sectores sociales que no están dispuestos a asumir por más tiempo las exigencias de la nueva cultura, de las nuevas normativas reguladoras de usos de plaguicidas, de energía fósil, de limitaciones al consumo, de caza y pesca, de transporte, etc, que se sumaban a las que exigían las impostergables nuevas relaciones de género. Hasta ahora lo sufrían en silencio, el crédito que aun concedían al conocimiento y la vigencia de ciertos valores les acallaba. Pero cuando vieron que los propios mandatarios se decidieron «sin complejos» a negarlo todo en un grito impostado de ¡libertad!, y que todo eso que aun les intimidaba era tildado como dogmatismo cultural de la izquierda, entonces se rompió toda atadura y en aras del interés más inmediatista condenan su propio futuro, no solo el de las próximas generaciones.

Sigmund Freud había detectado un «malestar en la cultura» que no era sino el resultado de las propias regulaciones civilizatorias, las progresivas normas que exige nuestra cultura para encauzar nuestras relaciones que a través del super-yo someterían nuestros impulsos al placer, que se veían entonces relegados, de ahí ese malestar. Sin duda, nuestra actual situación civilizatoria nos exige un multiplicado autocontrol al que nuestros impulsos se resisten, y la promesa de su satisfacción, del fin de lo que se vive como represión, es canalizada por fuerzas que niegan su necesidad como niegan el valor científico en que se apoya. En una situación histórica sin precedentes, abocados estamos a elegir entre civilización o barbarie.

Filósofo