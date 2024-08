Todo lo que (quizá) queremos saber de Woody Allen

En las casi 500 páginas de Conversaciones con Woody Allen (Reservoir Books, 2024) no hay muchas líneas sobre la polémica y muy trillada vida personal de Woody Allen, y sí mucho, muchísimo cine. Y eso se agradece. Como también es bienvenido que este exhaustivo repaso a la faceta creativa del comediante y cineasta neoyorquino abarque sólo hasta 2007, con lo que el espectador crítico de la última etapa del director se ahorra el sufrimiento de saber lo que prefiere ignorar de filmes como Café Society (2016) o Día de lluvia en Nueva York (2019).

Este volumen es una auténtica mina de oro, así lo ha calificado la Revista Clarín -y se nos indica en la solapa del libro, cómo no-. Porque lo que Eric Lax ha logrado en Conversaciones con Woody Allen es modélico, y muy poco común. Este libro es el resultado de más de treinta años de entrevistas, a las que Lax sumó un buen número de horas extras entre 2005 y 2007, y en esas charlas desgranaron siempre al detalle casi todos los aspectos que llevan a que una película de Woody Allen sea una película de Woody Allen. Eric Lax no oculta su simpatía por Woody Allen, ¿de qué otro modo habría podido dedicarle tanta atención durante casi cuarenta años de entrevistas? Además de biógrafo y confidente del autor de Annie Hall (1988), Lax es un genuino aficionado a su humor y a sus películas, lo que sin duda ayudó a ese tono amable y amistoso, casi confesional en muchos pasajes. Y más importante aún para que este libro sea realmente útil e interesante: Lax es un entrevistador meticuloso, concienzudo y metódico.

Retomando la idea de que Conversaciones con Woody Allen es una mina de oro: la cantidad de información que recogen estas páginas es abrumadora. Y la memoria de Woody Allen es prodigiosa. Decir que es una obra de consulta obligada para cualquier buen aficionado a la filmografía de Woody Allen es una obviedad, pero una obviedad necesaria. Recordemos que es probable que esta obra ya haya sido leída por esos lectores, porque aunque es una novedad en Reservoir Books no lo es en nuestras librerías, donde ya había estado disponible muchos años atrás, es una recuperación que se debe celebrar, y que aún encuentra lectores nuevos.

Conversaciones con Woody Allen es un libro de cine de los de antes, quizá porque sea un libro de los de antes, una obra de tono académico, serio pero no aburrido. Además, Lax no se limitó a recuperar todas esas entrevistas acumuladas a lo largo de varias décadas de relación con Allen, sino que ordenó el material de forma temática: la idea el guión, reparto, rodaje y localizaciones, direcciṕn, montaje, música y una última reflexión sobre la profesión de cineasta, son las materias que forman este libro.

-“E.L.: Muy bien. Vamos con la última pregunta, al menos por ahora. ¿Podría hacerme una valoración de su dilatada trayectoria profesional?

-W.A.: Mi opinión objetiva es que no he alcanzado ninguna meta importante en lo artístico. Y no lo digo con pesar, simplemente expreso la realidad de lo que siento. Pienso que no he aportado nada verdaderamente significativo al cine, en comparación con otros cineastas actuales como Scorsese, Coppola o Spielberg. Realmente no he influido a nadie, por lo menos de manera sustancial. [..] Yo, en cambio, no he ejercido ningún tipo de influencia. Por eso me ha parecido siempre raro que se me prestara tanta atención durante todos estos años. [...] Son filmes modestos realizados con presupuestos modestos que generan un rendimiento muchísimo más modesto y que no tienen ninguna repercusión real en el mundo del espectáculo.