Poesía e lendas en Espinho

Estes días estiven en Espinho, vila situada a uns vinte quilómetros ao sur do Porto, trazada a cordel, coas súas rúas perpendiculares que non teñen nome senón que están numeradas, do mesmo xeito que nalgunhas cidades dos Estados Unidos, debido a que se presentaba o libro Caminhos da poesia 3, que é unha recompilación de poemas e lendas na que participan escritores de Galicia e do norte de Portugal.

Na presentación, como non, falouse da orixe común das nosas linguas, das cantigas galaico-portuguesas, de Rosalía de Castro, de Zeca Afonso… E de que o Miño non é unha fronteira, é un río con dúas beiras, unha ao norte e outra ao sur, onde habitan persoas con similares sentimentos e maneiras de ver a vida. En realidade, nada novo. É algo que todos comentamos sistematicamente cando estamos con xente do outro lado do río e que non adoita ir máis aló.

O curioso é que neste caso si que foi máis aló. Unha poeta e pintora de Espinho, Ester de Sousa e Sá, quixo facer algo máis que repetir obviedades e contactou con poetas portugueses e galegos para publicar antoloxías de poemas e lendas poetizadas. O proceso comezou en 2018 e xa vai polo terceiro libro da serie “Caminhos da poesia”. O entusiasmo de Ester, pola parte portuguesa, e do poeta Carlos Abeledo Maristany, pola parte galega, conseguiu que trinta e sete poetas, entre os que me atopo, participásemos nesta “colectânea de poesia e lendas luso-galaicas 2024”.

Independentemente da calidade dos poemas e lendas, que é moi alta, o importante é a reunión e participación conxunta nun proxecto literario común, mostrando, unha vez máis, na práctica, non soamente o común das linguas senón a compenetración dos temas e sentimentos. E a maneira de expresalos.

Na introdución do libro Ester de Sousa e Sá lémbranos que neste ano 2024 se conmemora o cincocentos aniversario do nacemento de Luís de Camões e que por pouco se perde o manuscrito de Os Lusíadas no naufraxio do buque Nau de Prata no que viaxaba, quizais como prisioneiro, desde Macau a Goa.

Tamén a poeta, presentadora do libro e autora da súa “Nota de Leitura”, Conceição Lima, comenta que unha “colectânea” tamén pode ser chamada antoloxía e lémbranos que etimoloxicamente esta palabra vén de anthos – “flor” e logos – “seleccionar’ ou ‘recoller”. Así que este libro non deixa de ser unha colleita de fermosas flores.

Parabéns a todos aqueles que tiveron a idea e conseguiron sacar adiante e editar este xeneroso libro luso-galaico de poesía e lendas.

Caminhos da poesía 3 Autor: VV AA Editorial: Ed. Municipio de Espinho

Suscríbete para seguir leyendo