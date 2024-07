Libros recomendados de la semana

Nosotros

David Nicholls

Antes de que su hijo adolescente se marche a la universidad, Douglas y Connie han planeado hacer un viaje por Europa los tres juntos. Pero antes de emprender el “gran tour”, Connie le confiesa a Douglas que, una vez su hijo haya dejado el nido, quiere separarse, pues ya no siente que tengan ningún proyecto en común. Con esa losa sobre la cabeza, Douglas decide convertir lo que parecen las “últimas” vacaciones en familia en un viaje que todos recuerden como una experiencia vital. David Nicholls, el autor que enamoró a más de cinco millones de lectores con Siempre el mismo día, vuelve con una “comedia romántica perfecta”.

Economía e poesía. Rimas internas

Yolanda Castaño

A mesma profesionalización que incrementa valor a un músico ou a unha artista plástica pode producir descrédito nunha poeta. E as mans que escriben versos chegan a ser glorificadas no mesmo movemento co que se lles nega a xusta remuneración. Tras trinta anos de traxectoria e unha carreira internacional, Castaño, unha das poucas figuras que experimenta o que é vivir deste xénero, tira conclusións ao fío do vivido, e abre debate cunha reflexión que tamén convida a unha ollada cómplice dende calquera oficio creativo ou cultural neste ensaio co que obtivo o premio Ramón Piñeiro.

Unha voz malévola

Vernon Lee

(Gabriel Álvarez Martínez, trad.)

Este libro recolle sete dos máis importantes relatos de Vernon Lee. Sete historias onde o sobrenatural, o macabro, o misterioso e o abraiante ambientan unha literatura desas que non se esquecen. A autora, gran coñecedora do Pasado e o seu legado (os acontecementos históricos, a arte), usa a erudición para tecer atmosferas e personaxes decadentes, míticos, arrepiantes. Outros libros de Vernon, traducidos ao castelán, son Espectros, Presencias, Mi vida estética, Una mujer de mundo, Genius Loci, La Psicología ou La Viajera Sentimental. S.R.

Los más vendidos FICCIÓN 1. Cuando la tormenta pase. Manel Loureiro (Planeta). 2. Un animal salvaje. Joël Dicker (Alfaguara). 3. La grieta del silencio. Javier Castillo (Suma). 4. Siempre vienen de noche. Alberto Calliani (Ednes. B). 5. Loor. Luis García Rey (Espasa). NO FICCIÓN 1. Recupera tu mente... Marian Rojas (Espasa). 2. Cómo hacer que te pasen... Marian Rojas (Espasa). 3. Hábitos atómicos. James Clear (Planeta). 4. Urtain. F. de Luis Manero (Pepitas de Calabaza). 5. El precio de la verdad. Jesús Cintora (Ednes. B). EN GALEGO 1. Pel de cordeiro. Ledicia Costas (Xerais). 2. Bichero XII. Luis Davila (Autoedición). 3. O que non ten prezo. X.M. Pacho Blanco (Galaxia). 4. Incendio. Sara Vila Alonso (Xerais). 5. A noite das cebolas. Rosa Aneiros (Xerais). Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu)

