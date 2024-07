Un icono del movimiento ‘hippie’

Hace cincuenta años yo escribía artículos de música para la “Hoja del Lunes” de Vigo. El 11 de agosto de 1974 le dediqué uno muy sentido a Mama Cass, una cantante a la que habían encontrado muerta en un apartamento del barrio londinense de Mayfair propiedad de su amigo el cantante y compositor Harry Nilsson. Tenía 33 años y había sido uno de los iconos del movimiento hippie que en los sesenta protagonizó en California la revolución de paz y amor que desde allí se contagió a medio mundo. Entonces, en vez de himnos patrióticos, en las comunas hippies se entonaban canciones de paz y de amor compuestas en su mayoría por músicos de la costa oeste de los Estados Unidos. Dos que ocupaban las caras A y B de un mismo single se convirtieron en clásicos de aquella revolución pacifista. Eran “Monday, Monday” y “California Dreaming” y estaban interpretados por un cuarteto llamado The Mamas and The Papas. Mama Cass era una de las dos voces femeninas de aquel grupo. El 29 de julio se cumplen 50 años de aquella muerte.

Sobre la muerte de Mama Cass se utilizaron el morbo y el misterio desde el primer momento. Se dijo que se había atragantado con un sándwich de jamón que se encontró mordisqueado en su habitación. Algunos medios llegaron a decir que en aquella tragedia se veía la larga mano del FBI y hasta que esperaba un hijo de John Lennon. Y no había redes sociales. También se habló de una maldición cuando cuatro años más tarde, Keith Moon, el batería de los Who, moría en el mismo apartamento, a la misma hora y en la misma cama que ocupara Mama Cass. Y también tenía 33 años. Pero la verdad es que la cantante sufrió un fulminante ataque al corazón mientras dormía. Pesaba cien kilos, medía 1,65 de estatura y estaba preparando una gira de conciertos que iba a empezar en Londres al día siguiente.

Mama Cass había nacido con el nombre de Elle Naomi Cohen en Baltimore, Maryland, hija de un matrimonio de judíos que se mudaron a Washington cuando era una niña. Comenzó a interesarse por los escenarios desde el instituto, en cuyas obras de teatro se hacía llamar Cass Elliot como homenaje a la actriz Peggy Cass y en recuerdo de un novio muerto apellidado Elliot. Trabajó en Nueva York haciendo pequeños papeles de teatro en locales del Greenwich Village sin mucho éxito. Cobraba más cuando trabajaba en el guardarropa.

Uno de sus amigos, Tim Rose, la animó a hacer dúos con él. Junto a Denny Doherty formaron un trío al que llamaron “The Big Three”, que llegó a grabar un disco en 1963. Se casó con Tim para evitar que se lo llevasen a la guerra de Vietnam, pero siempre mantuvo que aquel matrimonio nunca llegó a consumarse. Cuando el trío se disolvió, Doherty y Cass se unieron a John Phillips y a su mujer Michelle, que hacían música folk como The New Journeymen, un nombre que cambiaron por The Mamas and The Papas cuando se convirtieron en cuarteto. John Phillips era un gran compositor y un poeta exquisito. Doherty era un músico excelente, conocedor profundo del folk y el jazz. Michelle era una belleza extraordinaria con una figura elegante y una voz dulce y melodiosa. Mama Cass era su simpático contrapeso, gorda y con una voz poderosa de un timbre muy especial, admirable en “Dream a little Dream of Me”, un clásico de 1931 que el cuarteto dedicó a su compositor, Fabian Andre, un amigo de Michelle fallecido en 1960. Cass tituló también con este tema su primer disco en solitario. The Mamas and The Papas duraron hasta 1971. Mama Cass siguió después una carrera como solista recuperando el nombre de Cass Elliot (uno de sus discos se titula “Don’t Call Me Mama Anymore”), grabando cinco álbumes y una colaboración con Dave Mason, antiguo componente del grupo Traffic. Participó también en papeles secundarios de algunas películas para olvidar.

Una de sus hijas, Vanessa Owen Elliot-Kugell, tuvo un cierto éxito como cantante en compañía de Al Jardin, componente de los Beach Boys. Acaba de publicar un libro, “My Mama, Cass”, en el que afirma que fue el mánager de su madre, Allan Carr, quien divulgó el rumor de la muerte por atragantarse con un sándwich. Lo hizo para negar las especulaciones que atribuían la causa a las drogas, en un momento en el que habían muerto, uno tras otro, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison.

