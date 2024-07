Libros recomendados de la semana

La guía de los Baldíos para viajeros precavidos

Sarah Broiks

Umbriel, 384 páginas

A finales del siglo XIX, el mundo está repleto de maravillas. Pero no hay nada tan sorprendente como los Baldíos: un terreno de milagros terribles que se extiende entre Pekín y Moscú. Nada atraviesa esas tierras salvajes y abandonadas excepto el Expreso Transiberiano: un tren impenetrable construido para llevar cargamento a través de los continentes, pero que ahora transporta a cualquiera que se atreva a cruzar los tenebrosos Baldíos. En el andén se encuentran un curioso elenco de personajes...

La guía de los Baldíos para viajeros precavidos Autor: Sarah Broiks Editorial: Umbriel PVP.: 19,50 € Nº de páginas: 384

Hierro viejo

Marto Pariente

Coveiro, el sepulturero de Balanegra, cava una fosa. Sin prisa. A golpe de pico y pala ahonda el agujero y mantiene a raya a sus fantasmas. Los muertos no recuerdan nada, y él debería hacer lo mismo. Y es que Coveiro sigue metiendo gente bajo tierra, solo que ahora, ya en la recta final de una vida de violencia, lo hace de manera legal. Flaco consuelo. El ayer, que asoma cada poco entre el mantillo como una flor de hueso, nunca se entierra como es debido. Por eso se ocupa del cementerio, y de cuidar a su sobrino Marco, un chico autista cuya única obsesión es aprenderse todas y cada una de las inscripciones de las lápidas...

Hierro viejo Autor: Marto Pariente Editorial: Siruela PVP.: 18,95 € Nº de páginas: 209

El peligroso reino del amor

Neil Blackmore

Francis Bacon, filósofo, político y escritor, no encaja en la corte del rey Jacobo I. Es listo, pero no pertenece a una familia de aristócratas; es ambicioso, pero no tiene dinero. Así que, cuando sus enemigos políticos forman una alianza letal contra él —una alianza que gira en torno a Robert Carr, la víbora que el rey tiene por amante—, a Bacon no le que da más remedio que luchar por su supervivencia.Junto con la reina, decide ir en busca de un joven cautivador que pueda suplantar a Carr en la alcoba del rey, pero no tardará en descubrir que el deseo no es algo que se pueda controlar. S.R.

El peligroso reino del amor Autor: Neil Blackmore Editorial: Letras de Plata PVP.: 18 € Nº de páginas: 349

Los más vendidos FICCIÓN 1. Cuando la tormenta pase. Manuel Loureiro (Planeta). 2. Pecados 1. Rey de la ira. Ana Huang (Planeta). 3. Si te gusta la oscuridad. Stephen King (Plaza&Janés). 4. Siempre vienen de noche. Alberto Caliani (Ediciones B). 5. Amanda 10. J. G. Jurado/B. Montes (B de Block). NO FICCIÓN 1. Recupera tu mente, reconquista tu vida. Marian Rojas (Espasa). 2. Adiós a la inflamación. S. Moñino (HCollins). 3. Hábitos atómicos. James Clear (Planeta). 4. El legado de una bruja celta. R. M. Alonso (Oberon). 5. El precio de la verdad. Jesús Cintora (Ediciones B). EN GALEGO 1. Pel de cordeiro. Ledicia Costas (Xerais). 2. Pequena historia de Vigo. P. Feijoo (Embora). 3. O tren fantasma. María Oruña (Xerais). 4. Biscoito de laranxa. Daniel Chapela (Galaxia). 5. Pero... como morren as pegas? Óscar M. Guzmán (Galaxia). (Colaboración de Casa del Libro (Vigo) y Librería Miranda (Bueu))

