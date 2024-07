Negritud y esclavitud. El Otro

Acaban de inaugurarse dos exposiciones en Madrid, en el Museo Thyssen y en La Casa Encendida, con los títulos respectivos de La memoria colonial y Un Requien por la humanidad. Diferente es su contenido. El de la primera se limita a la pintura conservada en los propios fondos Thyssen; el de la segunda, maneja un material más amplio en registros representativos que abarcan desde las artes plásticas al cine, la literatura, el ensayo, la filosofía y otros. Mas, en ambos casos, un tema convergente: el relativo a la perspectiva colonial, al mundo colonizado en sus distintas facetas y en particular a la visión del Otro, del negro y del esclavo.

Inmediatamente se ha generado una polémica, a menudo sesgada por la referencia al proyecto del ministro Urtasun acerca de la descolonización de los museos, un proyecto, por lo demás, aún poco concretado, por lo que habrá que esperar a su despliegue. En cualquier caso, se debiera en estos debates, abrir nuestro horizonte para darnos cuenta de que este asunto va mucho más allá de esa dimensión inmediatista de tal o cual medida gubernamental, y observar que esta es una relevante cuestión que viene de muy atrás, y afecta a la arraigada visión eurocéntrica del Otro, que en buena parte de nuestra historia se ha plasmado en las figuras del negro y del esclavo. Dos figuras que terminaron por fusionarse en el mundo occidental a partir del siglo XVII, en que ambas serán una; por eso, en la España del siglo de Oro ya los amos no veían necesario herrar en el rostro al sometido a esta condición pues el color de su misma piel lo denunciaba. En esa figura fusionada se concentrarían inclinaciones hondas en la subjetividad occidental no solo respecto de la infamante exclusión en la que el racismo refuerza la esclavitud, sino también respecto de como nos hemos percibido a nosotros mismos a través de ese Otro rechazado.

En relación con ello hay que recibir muy positivamente el que se tengan tales iniciativas. Vamos con retraso en comparación con lo hecho por los museos y centros culturales de otros países, en los que la renovación crítica de la perspectiva occidental dominante se viene plasmando hace tempo en proyectos institucionales semejantes a los que empieza a haber en nuestros medios. Es una pena que estas exposiciones últimas no nos ofrezcan un ahondamiento particular en lo que ha sido el pasado español al respecto.

Por lo que hace a nuestro país es asombrosa la falta de conocimiento y conciencia de esta cuestión sin lo que se hace difícil calar en los sedimentos de nuestra subjetividad y hacer frente a formas de mirada que aún perviven en nuestra relación con aquel que captamos como Otro. Cuando se habla de esclavitud o negritud suele pensarse en países lejanos, separados de nosotros por mares y océanos con los que nada tenemos que ver. Bastaría, sin embargo, algún dato histórico para deshacer de golpe esa autopercepción. En realidad, si se examina nuestra milenaria historia se observará, para muchos con sorpresa, que durante tan solo un corto periodo de tiempo, el del siglo XX y lo que va del XXI, ha estado libre de la presencia de esclavos. En el XIX ya eran pocos en la Península, ciertamente, pero en gran concentración en las colonias de Puerto Rico y Cuba; sobre 40.000 en la primera y 400.000 en la segunda a la mitad del siglo. La Hispania preromana conocía la esclavitud, al menos la implantada por los colonos griegos y cartagineses (W.D.Phillips), y no hay duda de la presencia de esta en las épocas romana, visigótica, islámica y en los siglos posteriores hasta finales del XIX. España, recuérdese, fue uno de los últimos países, solo superado por Brasil en abolirla en sus colonias (1886). En este viejo suelo peninsular la esclavitud ha persistido durante siglos, solo muy recientemente, como quien dice, ayer, dada la magnitud temporal, hemos dejado de contemplarla. Su familiaridad con ella ha operado como mecanismo naturalizante, bloqueador de su problematización. Apenas se cuestionó cuando existía. Y hoy, que empezamos a tener cierto material historiográfico al respecto - en rigor tampoco todo el que se requeriría, pues persisten muchas lagunas- , apenas si algo alcanza a los centros de educación o a la opinión pública. Bastará una pequeña cala para mostrar esto en este pequeño espacio.

Puesto que se habla de mundo colonial vayamos al siglo en el que en nuestra historia se puso fin a esa relación, al siglo XIX. Del total de los más de 12 millones llevados a América entre el XVI y el XIX (Slave Trade Database), de los que habrían muerto un 15% en la cruel travesía, en torno a 1 millón habrían sido llevados por españoles. En Cuba y Puerto Rico habrían desembarcado solo en el XIX más de 800.000. De puntos diversos de la Península partían los barcos españoles que hacían la ruta: Cádiz, Barcelona, Bilbao, A Coruña, etc, Sí, de la ciudad gallega salían barcos que trasladarían a las colonias a más de 6000 esclavos africanos (L. Alonso). Muchas fortunas de apellidos conocidos (los Güel, Flaquer, Xifré, Espalza, Peñalver, Barrié) algunos adquiriendo títulos nobiliarios, sin olvidarse de los Borbones, se forjaron en la trata y en las plantaciones, Sin ese oscuro nexo no puede comprenderse el impulso del capital financiero (Banco Pastor, Barcelona, Bilbao), e industrial español (ver A. Piqueras, J.M. Fradera, M. Rodrigo).

Es cierto que a lo largo del siglo hubo algunos debates, generalmente circunscritos en la primera mitad a las élites políticas; solo en la segunda mitad empezó a formarse cierta opinión pública al respecto. En España solo llega a fundarse una Sociedad abolicionista en 1865, setenta y ocho años después de la inglesa! De esta debilidad en nuestra toma de posición crítica voy solo a referirme a un campo, el de la pintura, pero podría hacerse algo similar en el de la literatura, un espacio más diverso y complejo, el de la teoría económica o el de la filosofía.

Quien recorra la pintura española del XIX buscando hasta dónde los artistas se hicieron cargo de esta atrocidad humana, aquella en la que su país estaba hondamente implicado, se quedará perplejo al no encontrar apenas algo que pueda ofrecerse como muestra de conciencia. Repásense los románticos, posrománticos, historicistas, realistas, orientalistas, etc. y escalofriantemente no hallará un ejemplo significativo. Pareciera que un genio de la sensibilidad de Goya anunciaba a finales del XVIII esa inconsciencia del siglo que rompía, pues el de Fuendetodos solo llegó a introducir en sus oleos un par de presencias de negros, en El ciego de la guitarra (1778), y en La beata (1795), a lo que hay que añadir el dibujo sobre la negrita M.ª de la Luz, adoptada por la Duquesa de Alba (1795). Nada más. Se encontrarán ya en pleno XIX con figuras de esclavos, sí, pero serán los de la antigua Roma (Montero y Calvo) o Egipto (Juan Luna), o, si contemporáneos, los de países orientales o árabes, a menudo tratados no en tono de crítica, sino, especialmente en el caso de las mujeres, de manera complaciente, subrayando cierto exotismo o sensualidad, como en la pintura de odaliscas o de mercados de venta (véanse las obras de

Fortuny, Moreno Carbonero o Masriera Manovens). Historicismo y orientalismo conducían a los artistas por otros senderos. Eso sí, no faltarán retratos de familias ligadas a aquellos negocios como el de los Flaquer, obra de Espalter y Rull.

¿Cómo fue esto posible? ¿Por qué en la pintura española no se da siquiera un cuadro como el de Turner cuando fijó en la memoria la crueldad del Zong, aquel barco que para cobrar el seguro de su “carga” arrojó al mar a más a 140 hombres y mujeres negros, o como se decía en el cálculo mercantil: 140 “piezas.”

Hubo sin duda en el campo pictórico una conducta de invisibilización cuando esa lacerante realidad estaba presente y nos inculpaba. Seguir en ese sueño de la razón operaría como una segunda en forma de olvido. La verdadera “descolonización” no trata solo de cierta justicia anamnética o rememorativa, que no es poco, sino también de algo que nos constituye, de deshacernos de una subjetividad coercitiva respecto del Otro, y si bien se mira, de nosotros mismos.