Agrupación Guitarrística Galega, nova experiencia pedagóxica

“O mestre non só ensina o que sabe, mais tamén, e dun xeito especial, o que é”

Antonio Uxío Mallo, guitarrista, estudante de Medicina durante o maio francés do 68. De volta a Vigo, xunto a un grupo de melómanos (os doutores Ángel e Bernardo Castañer, o crego Vicente Abeijón, o enxeñeiro Carlos Zunzunegui e Paulino Casares), tivo noticia da chegada ao Conservatorio de Música de Ourense dun novo profesor procedente da escola do mestre Andrés Segovia. Un bo día do outono de 1974, FARO DE VIGO publicou a nova dun concerto deste intérprete no cinema de Gondomar, patrocinado pola Caixa de Aforros de Vigo. E alí foron.

Un concerto bastante raro. Era un día de outono moi chuviñento. O cine estaba cheo. O programa, pouco habitual: Britten, Brouwer, Benguerel, etc. Segundo o concertista, mentres tocaba cada peza percibía un certo barullo na sala, coma se dunha polémica se tratase. Mais, ao final de cada obra, esta barafunda convertíase en aplausos e bravos. E así até o final. O concerto concluíu sen grandes problemas. Cumprido o concerto, Mallo e o grupo vigués acudiron a saudar ao concertista, e remataron nunha tasca próxima.

Barullo na sala. Durante o concerto sucedeu que, detrás deles, había un home bastante bébedo, e debeu pensar que co mal tempo, o mellor era abeirarse no cine. Ao parecer, este tipo de música atonal non era do seu agrado. Por iso, compensaba as disonancias con comentarios e paliqueos, coa conseguinte resposta do conxunto de amadores da música. Mais ao rematar, convertíuse nun entusiasta fan, aplaudíndo e berrando forte: "Bravo! Bravo!"

"O novedoso destes encontros era que todos pasaban polo palco: profesionais, afeccionados, estudantes e profesores"

Creación de la AGG. Na tasca, falouse da conveniencia de reunirse de cando en vez en Vigo para tocar, intercambiar impresións e coñecementos de guitarra e da música en xeral. Así naceu o que sería a AGG. A estes encontros musicais foron incorporándose, aos poucos, non só amadores da música e da guitarra, senón tamén estudantes e profesores de diferentes instrumentos dos conservatorios e vilas galegas.

Nova pedagoxía. O achegamento ás reunións era sinxelo: primeiro, quen o desexaba, tocaba unha peza. Ao rematar opinábase sobre a interpretación, estilo etc. facendo as suxestións que se quixesen. Mais, con respeito cara ao intérprete polo esforzo que supón tocar diante dos demais. Despois procedíase a tocar unha obra obrigatoria, elixida na reunión anterior, é escoitabanse versións en disco ou casete, aportando análises sobre a mesma de revistas especializadas, ou personais. Todo, co fin de avaliar diferentes enfoques. O novedoso destes encontros era que todos pasaban polo palco: profesionais, afeccionados, estudantes e profesores, desfacendo a tradicional práctica académica (profesor na tarima ou detrás da mesa, e alumno nun plano diferente) e interactuando ao mesmo nível, sen que iso supusexe diminución da auctoritas ou do respeito mútuo.

Ao final de cada sesión fraternizábase comendo nun bar, ou na casa de Mallo.

Entre os moitos logros da AGG durante a etapa presidida por Antonio Uxío Mallo, só destacarei alguns:

-Promoveu numerosas actividades por toda Galicia e fóra dela, sendo de estímulo nos seus inicios a xóvenes que hoxe ocupan postos sobranceiros na música.

-Levouse a música a lugares de interese histórico da nosa terra: igrexas, castros, museos...

-Realizaronse eventos multiartísticos: simposiums e exposicións coa participación de figuras senlleiras da arte e a literatura.

-Creáronse grupos de investigación musicolóxica.

-Editouse a revista "GVL" (Guitarra, Laude Vihuela)

-E tamén, foi crucial para que o gran mestre David Russell estea hoxe entre nós.

* Profesor e exdirector dos Conservatorios Superior de Música de Vigo e Profesional de Ourense

