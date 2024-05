La aristocracia del jazz

Cuando Duke Ellington estaba en los comienzos de su carrera, Clive Davis, dirigente de Columbia Records, lo llamó un día a su despacho para decirle que se veía en la obligación de prescindir de él porque sus discos no se vendían. Ellington lo miró con sorpresa y le dijo: “Creo que la cosa es al revés: yo soy el que hace la música y usted el que vende los discos”. Y tenía razón porque con el tiempo Duke Ellington sería uno de los mayores superventas en el universo del jazz, una palabra que a él no le gustaba porque se identificaba con los orígenes de aquella música en los burdeles de Nueva Orleans.

Edward Kennedy Ellington nació en Washington en abril de 1899, y murió hace cincuenta años, el 24 de mayo de 1974, en Nueva York, la ciudad en la que vivió casi toda su vida. Su abuelo materno había sido esclavo en Carolina del Norte y su padre trabajaba como mayordomo en la Casa Blanca y tocaba el piano con su esposa, combinando las canciones de salón con la música clásica. Fueron ellos quienes lo iniciaron en este instrumento y le procuraron una educación esmerada y unos modales que hicieron que sus amigos lo apodasen duque (Duke). De niño se colaba en las sesiones de jazz de las salas de billar donde músicos no profesionales daban conciertos de ragtime a una clientela en su mayoría de raza negra. Sus conocimientos de piano hicieron que se volcase en este instrumento y su interés por la música lo llevó a aprender solfeo para poder leer partituras. Comenzó a tocar en cafés, clubes y salas de baile de Washington. En el Cotton Club de Nueva York, la mítica sala del barrio de Harlem donde se hacía la mejor música de jazz del mundo, permaneció cuatro años seguidos como cabeza de cartel. Eran los años del Renacimiento, el movimiento cultural afroamericano de los años veinte que reunió a escritores, artistas y músicos en el entorno de aquel barrio de la Gran Manzana. El local estaba regentado entonces por el gángster Owney Madden, que había conseguido atraer a un auditorio en su mayoría de blancos de alto poder adquisitivo.

Desde que en 1917 formó su primer grupo, The Duke’s Serenades, Ellington no dejó de experimentar con nuevas formaciones, big bands a las que dirigía con movimientos de cabeza, sentado a su piano Steinway. En aquellas bandas se formaron algunos de los mejores músicos de jazz, como los saxofonistas John Webster, Paul Gonsalves y Johnny Hodges, los trompetistas Ray Nance y Bubber Mikey, el contrabajista Jimmy Blanton, letristas y arreglistas como Billy Strayhorn, para cuyo lucimiento como solistas Duke Ellington componía muchas de sus piezas. Una de sus formaciones fue la primera en actuar en el Carnegie Hall de Nueva York con todos los músicos negros. Entre las voces que en algún momento acompañó con su grupo están las de Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson, Rosemary Clooney, Billie Holiday, Louis Armstrong, Bing Crosby…

Sus primeras grabaciones datan de 1924 con la Kentucky Club Orchestra y desde entonces no paró de sacar discos con Brunswick y RCA Victor, con la que lanzó “Mood Indigo” y “Sophisticated Lady”, dos de sus grandes éxitos de los años 30. De Columbia Records es su álbum “Ellington at Newport”, grabado con su entonces grupo The Washingtonies durante el concierto de 1956 en ese festival, un disco de culto en la historia del jazz, en el que se incluyen temas compuestos por Ellington desde los años 30. Su tema “Take the A Train”, de 1939, se convirtió en un verdadero himno de la música de jazz. Nunca tuvo una discográfica fija y hasta llegó a firmar con Reprise, la casa que fundara Frank Sinatra, con quien grabó en 1967 el álbum “Francis A. & Edward K.”.También hizo discos con Coleman Hawkins, John Coltrane y Count Basie.

Como compositor Duke Ellington fue uno de los más prolíficos de la historia del jazz. Desde que a los 15 años compuso de oído su primera pieza (“Soda Fountain Rag”, inspirada en sus trabajos de supervivencia como camarero), se calculan más de dos mil, entre las que hay cientos de canciones y varias suites conceptuales, en las que combinaba la música clásica y el jazz: “The Creole Rhapsody”, “Black, Brown and Beige”, “The Far East Suite”, “New Orleans Suite”, “Latin American Suite”. También hizo bandas sonoras para películas como “Black and Tan” (1929), “Check and Double Check” y “Anatomía de un asesinato”, de Otto Preminger, en las que aparecía en pequeños papeles. En sus últimos años creó los Sacred Concerts en los que interpretaba la liturgia cristiana con música de jazz.

Se casó varias veces, la primera con su novia de adolescente Edna Thomson, con quien tuvo su único hijo, Mercer, también músico. Su segunda esposa fue la bailarina Mildred Dixon. La abandonó por Beatrice Ellis, una camarera del Cotton Club con la que tuvo una relación tormentosa al tiempo se relacionaba con Fernanda de Castro Monte, una cantante de cabaret, culta e inteligente, que fue como su musa durante unos cuantos años.

Duke Ellington dio su último concierto en un salón de baile de la Universidad de Illinois el 20 de marzo de 1974. Murió de cáncer de pulmón dos meses después. Acababa de publicar sus memorias con el título “La música es mi amante”, que en España editó Global Rhythm.

