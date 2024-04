Libros recomendados de la semana

Los memorables

Los memorables trata sobre la Revolución de los Claveles, de la que acaba de conmemorarse el 50 aniversario, y de la que la autora fue testigo próxima. Aquella Revoluçao fue un hecho decisivo en la Historia de Portugal, que marcó el inicio de una serie de cambios en Europa, que representaron la democratización de las sociedades del último cuarto del siglo XX, y que la escritora evoca aquí de forma única, transformando la Historia en un escenario transfigurado por la belleza. La forma y la distancia evocan a los héroes de ese día y les confieren el sonido de una balada primitiva que se levanta en el mundo moderno.

Los memorables Autor: Lídia Jorge Editorial: La Umbría y la Solana Nº de páginas: 380

Mi deseo es odiarte

Mauricio se marchó hace ya seis años. Dejando a su familia y a Lola, su amiga de la infancia, en Argentina, partió a EEUU para estar solo y convertirse en programador. En ese tiempo, Lola no ha encontrado la forma de olvidar el amor que alguna vez sintió por él, pese a la diferencia de edad que los separa. Es por eso que, cuando le surge la oportunidad de viajar a California para realizar un curso sobre moda, no duda en aprovecharla.expone a Lola a un riesgo que, quizás, no esté preparada para afrontar. Pero, cuando la pasión te sitúa a un paso del abismo, ¿qué arriesgarías capaz de arriegar?

Donde no llegan las sombras Autor: Pamela Stupia Editorial: Umbriel Nº de páginas: 388

La península de las casas vacías

La península de las casas vacías es el fruto de un exhaustivo viaje de documentación y memoria por la geografía española. He aquí pues la historia total de la Guerra Civil española y de una Iberia agonizante donde lo fantástico apuntala la crudeza de lo real; donde los anónimos miembros de un extenso clan de olivareros de Jándula cruzan sus destinos con los de Alberti, Lorca y Unamuno; Rodoreda, Zambrano y Kent; Hemingway y Orwell; Picasso y Mallo; Azaña y Foxá; donde lo épico y lo costumbrista se entrelazan para tejer un portentoso tapiz, poético y grotesco, bello y delirante. S.R.

Plan para matar al emperador Autor: Selección: David Uclés Editorial: Siruela Nº de páginas: 697

Out

Masako, Kuniko, Yoshie y Yayoi trabajan en una fábrica de comida preparada de los suburbios de Tokio. Todas tienen problemas tanto de dinero como familiares (maridos infieles, suegras discapacitadas o hijos imposibles) y se desenvuelven en una atmósfera hostil. Una noche, Yayoi estrangula a su marido, Kenji, cansada de sus continuas agresiones físicas. Masako, Kuniko y Yoshie la ayudarán a deshacerse del cuerpo. La policía recela de ellas pero no hay pruebas suficientes. En la lista de sospechosos se halla Satake, prestamista y dueño de un casino. Y la historia se complica de la mano de la reina japonesa del crimen.

Plan para matar al emperador Autor: Natsuo Kirino Editorial: Destino Nº de páginas: 576

Lienzo de sangre

Alejandra Ferrer, oculta bajo la identidad falsa de una millonaria argentina, consigue adentrarse en el mundo del arte para indagar en la corrupción y el poder que se esconde detrás de la asociación INACFA. Con la venganza como motor, Alejandra y su hermana Sara se ven involucradas en una difícil misión que pondrá a prueba su relación. Juntas tejerán un plan astuto y peligroso para destruir a Augusto Fonfría, el dueño de la asociación y responsable de la muerte de sus padres. Las dos hermanas tendrán que lidiar con persecuciones, asesinatos, sobornos y depravación en una trama llena de intriga.T.G.

Plan para matar al emperador Autor: María Villamayor Editorial: Planeta Nº de páginas: 592

