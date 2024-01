El 23 de mayo de 1992, en la autopista A29, cerca de Capaci, en Palermo, el juez Giovanni Falcone, su esposa Francesca Morvillo y los hombres de la escolta Vito Schifani, Rocco Dicillo y Antonio Montinaro fueron asesinados en un atentado organizado por la Cosa Nostra con una potente bomba de mas de mil kilos que hizo saltar por los aires el coche en el que viajaban.

Treinta años después de la muerte de Falcone, el hombre que se propuso desmantelar la mafia siciliana de la Cosa Nostra y su inmenso poder, el escritor Roberto Saviano, otro luchador -en este caso con la pluma- contra la mafia, ha narrado en ‘Los valientes están solos’ la lucha heroica de este magistrado contra la mafia y también su gran faceta humana. En este libro Saviano descubre a Falcone como un hombre, no como un héroe, no como un mártir, no como el símbolo, casi el fenómeno antimafia en el que se ha convertido a lo largo de los años, para ello Saviano profundiza en los acontecimientos cotidianos de la vida de un hombre que tuvo miedos, dudas, dificultades y tormentos, pero que al mismo tiempo resistió, en nombre de un ideal que lo animaba. Por supuesto también es la vida de un hombre con un ideal preciso, un hombre que resiste hasta el final, que encarna la fuerza silenciosa de Justicia para sus ciudadanos.

A través de la división en capítulos breves y en casi 600 páginas recorremos con el autor los acontecimientos personales y profesionales del juez Falcone: desde el amor que lo une a su colega Francesca Morvillo (asesinada junto con él), hasta la relación fraternal con sus colegas, en particular a su amigo de la infancia Paolo Borsellino, que también fue brutalmente asesinado por la Cosa Nostra pocos días después de la muerte de Falcone.

La trama de ‘Los valientes están solos’ se inicia y se acaba con dos explosiones. La primera fue en 1943 en el pueblo de Corleone, cuando los miembros de una familia mueren al explotar una bomba que manipulaban. De aquella explosión solo se salvó el pequeño Totó Riina que con el tiempo se convertiría en el gran capo de la Cosa Nostra y el hombre que ordenará el asesinato de Falcone en 1992. Esta es la segunda explosión, la que acaba con la vida del juez y todos sus acompañantes.

El libro de Saviano es efectivamente una novela pero, gracias a las fuentes y a los testimonios oportunamente comunicados, la ficción narrativa se reduce al mínimo, la trama va acompañada de una gran dosis de fuentes y testimonios oficiales, que hacen que la reconstrucción, aunque ficticia, sea muy fiel y el lector se encuentra leyendo un verdadero libro de historia y así , descubriremos los vínculos entre las mafias, las colaboraciones en el extranjero, los testimonios de los arrepentidos, las zonas grises entre la mafia y la política . Siguiendo el relato de Falcone llegamos a una parte importante de la historia del país: la relativa a la convivencia, a las relaciones opacas entre las instituciones y la mafia. En este contexto, Falcone, desde su vuelta a Palermo, entró inmediatamente en la vorágine e inventó el "método Falcone": seguir el dinero; intuye que detrás de los "asesinos" hay una auténtica organización criminal capaz de gestionar un sistema que produce dinero y poder. Les persigue a tavés de la continua petición de datos bancarios para comprender la complejidad de la estructura mafiosa. Finalmente acabaron con él pero Saviano nos muestra en su libro que con Falcone murió el mito de la invencibilidad de la mafia.

Roberto Saviano también reconstruye con su novela el lado más íntimo de la figura pública de Falcone. Lo que emerge es la figura de un hombre que amaba el mar y la convivencia y al que de repente se ve obligado a prescindir de todo eso: ir al cine, al restaurante e incluso a la barbería. Un hombre al que la prensa de la ciudad, Il Giornale di Sicilia y otros periódicos, dedicaban constante atención y burlas como "el juez sheriff», «Falcon Crest", "Batman", y editoriales sobre cómo realizar investigaciones y cómo montar juicios.

La historia de Saviano es, por tanto, la de la vida atormentada del juez Giovanni Falcone, que se encuentra luchando por hacer valer sus ideales mientras su existencia está marcada por el dolor de la pérdida de sus colegas, por ser continuamente marginado, mientras la prensa y algunos compañeros le acusan de buscar visibilidad.