Libros recomendados de la semana

Anne Griffin

Una tarde como otra cualquiera, Rosie vio cómo su hija Saoirse se alejaba en bicicleta en dirección a la ciudad. Esperaba oír el ruido de la puerta cuando regresara a casa... pero ese momento nunca llegó. Ocho años después, tras una intensa investigación sobre su desaparición, Rosie es la única que sigue creyendo que su hija podría seguir con vida. Y cuando recibe una llamada de su padre pidiéndole que regrese a la casa familiar a pasar el verano, se ve obligada a salir de su estado de ensoñación.Un relato elegante y emotivo sobre la pérdida en el seno familiar y la reconexión.

Letras de Plata, 384 págs.

Raros como yo

Juan Manuel de Prada

Para Juan Manuel de Prada, maldito es el escritor que se revela contra las convenciones ideológicas y estéticas imperantes en su época. Entre los malditos reunidos en Raros como yo se encuentran escritores que fueron aplaudidos en vida para después caer en el olvido, como Concha Espina; otros despreciados en vida que después han sido rescatados, como Felisberto Hernández; y se hallan también a quienes fueron malditos en vida y aun hoy lo siguen siendo, confinados en las mazmorras donde se encierran las voces que desentonan del coro oficialista, como Leonardo Castellani, entre otros.

Espasa, 272 págs.

Todas las criaturas oscuras

Paula Gallego

Como otros Cuervos de la orden, Lira tiene un don y es capaz de adoptar cualquier forma. La han entrenado hasta que no ha quedado nada de ella misma y ahora actúa, habla y piensa como la verdadera heredera, a la que debe matar y reemplazar. Tendrá que infiltrarse en una corte que no conoce tan bien como creía y además deberá lidiar con el capitán Kirian, irreverente, peligroso y salvaje, que es la clase de persona de quien la princesa se mantenía alejada y a la que Lira no debería acercarse siquiera, pero pronto comprenderá que la vida que ha robado alberga secretos oscuros...

Puck, 544 págs.

Ritos de primavera

Carmen Romero Lorenzo

Delia es hija de un héroe de guerra y de una mujer que traicionó a su pueblo por amor. Ha crecido entre secretos y medias verdes sobre la historia de su familia. Tras la muerte de su madre, conoce a Enara, la sacerdotisa de una antigua religión proscrita, que le da la oportunidad de embarcarse en un viaje para resucitar la magia perdida de su pueblo. Pero ¿acaso tiene derecho a perseguir cuando sus padres juraron destruir la magia y a la mujeres que la practican? Para lograr su objetivo, Dela y Enara habrán de peregrinar por cada una de las regiones del norte y renovar el pacto de las diosa con la tierra. S.R.

Umbriel, 480 págs.

Una historia propia

Donna León

De su niñez en Nueva Jersey a sus increíbles experiencias en el Irán de la revolución, China o Arabia Saudí, Donna Leon narra una vida extraordinaria en la que las aventuras vividas superan a todo lo que pudo imaginar. Y con su llegada a Venecia sumerge al lector en la que será una historia de amor de décadas con Italia, desde su eterna búsqueda del capuchino perfecto hasta las tácticas de guerra de las abuelas que hacen sus compras en el mercado de Rialto. Con ironía y buen humor, la dama del crimen comparte las vivencias de alguien que ha perfeccionado el arte de no planificar nada.T.G.