En los zapatos de Julio Camba

Retomando el dicho popular que recomienda que “La mejor manera de conocer a una persona es calzarse sus zapatos y caminar con ellos puestos”, el cineasta ourensano Aser Álvarez (Bande-Ourense, 1976), director de Arraianos Produccións, ha querido que la línea argumental de este documental girase precisamente en torno a esa idea: “Decidí –desvela– calzarme metafóricamente sus zapatos y viajar por las ciudades del mundo en las que Camba vivió y trabajó para volver a visitarlas siguiendo su estela”. Y es que esos zapatos también tienen su historia. Aparecieron en el trastero del Hotel Palace de Madrid y fueron expuestos en una muestra de homenaje al genial escritor. Constituyen, al margen de su obra, casi su único legado “material”, junto a una maleta y un aparato radio, que también formaron parte de la citada exposición y que, por supuesto, “interpretan” sus correspondiente papeles en la película.

Y es que, para Aser, el rodaje de este documental significa haber cumplido un sueño: “Admiro, y hasta diría que venero, a Julio Camba, a su figura y a su obra desde hace muchos años, pero hace año y medio me puse manos a la obra y tiré por fin para adelante”. Para ello no dudó en leer y releer las tres biografías más completas que se han publicado hasta ahora, de la autoría, respectivamente, de Benito Leiro, Pedro Ignacio López y Francisco Fuster: los tres intervienen también en el documental, en el que, asimismo, se cuenta con los testimonios de otros grandes admiradores de Julio Camba: Manuel Rivas, Luis Piedrahita, Xosé Antonio Touriñán, Belén López y Siro López; este último, junto a Daniel Vizoso, ha corrido a cargo de la animación, dibujando e ilustrando, entre otras, la caricatura de Camba, el personaje protagonista. “Con esto –incide Álvarez– he querido subrayar más si cabe el perfil caricaturesco que, inevitablemente, preside casi todos los artículos escritos por Julio Camba, y hasta puede decirse que su propia y peculiar vida”.

Las últimas secuencias de este documental se rodaron, precisamente, en el Hotel Palace de Madrid, en una de cuyas habitaciones residió Julio Camba, al principio por voluntad propia y, después (en parte debido “a las circunstancias”) los últimos 13 años de su vida. La trama arranca con “el último baño que Camba se dio en ese hotel, tras el cual lo trasladan a la clínica, donde no tardaría en fallecer. A partir de ahí, empezamos un recorrido por su trayectoria, por sus aventuras y desventuras”, relata Álvarez, quien asevera: “A esas alturas estaba pobre y enfermo, un estado que contrastaba con aquellas épocas de esplendor en las que había sido el periodista mejor pagado de España”. Los contrastes, e incluso, las incoherencias de Camba, atraen sobremanera a Aser: “Pasó de su juventud anarcosindicalista, tras una breve etapa de acercamiento al galleguismo, a comulgar con el régimen franquista” (ríe). “Pero yo, ante todo –continúa– me quedo con su espíritu rebelde, y eso sí que lo conservó hasta el final de los días”.

Otro de los aspectos curiosos de la figura de Camba es el de que “solo se conservan unas imágenes en movimiento de él, que son curiosamente la que se filmaron de su cadáver yaciendo en el ataúd”, un detalle insólito teniendo en cuenta que su vida se prolongó hasta 1962. “Siempre fue muy celoso de su intimidad y su vida privada, y encima no se dejaba ver ni mucho menos filmar en los cada vez más escasos actos públicos a los que acudía –delata el director y productor del documental–. Incluso era muy reservado con sus amistades más cercanas, como Josep Pla, que lo admiraba, lo conocía y lo quería mucho, pero que no se atrevió a escribir su biografía, seguramente porque Camba tenía muchos secretos, y precisamente en ese secretismo, y en sus razones, también he centrado mi investigación. Me apasionó descubrir algunos de ellos”.

Nacido en Vilanova de Arousa (Pontevedra) en 1882, ya a los 13 años Julio Camba se embarcó como polizón con destino a Buenos Aires, donde frecuentó círculos anarquistas hasta ser expulsado del país en 1902. En 1908 inició su carrera de corresponsal para diversos diarios conservadores. Durante la guerra civil fue partidario de los franquistas. Publicó numerosos artículos, sobre todo en el “ABC” de Sevilla, satirizando a la República y a sus más destacados líderes. Su obra cabalga entre el libro de viajes y la crónica. También destacó por sus comentarios humorísticos con elementos narrativos; todas sus caricaturas carecen de amargura, incluso en la sátira. Sus obras completas se publicaron en 1948. En 2004 se reeditó “La Casa de Lúculo”, que algunos consideran el mejor libro gastronómico escrito en España.