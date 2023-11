Arte de la otra orilla

Editado por Rebecca Morrill y Maia Murphy, Artistas latinoamericanos. Desde 1785 hasta hoy (Phaidon) muestra obras de 308 artistas modernos y contemporáneos nacidos o afincados en América Latina.

Los artistas latinoamericanos han ido adquiriendo cada vez más relevancia internacional a medida que el mundo del arte ha ido descubriendo las extraordinarias escenas artísticas de la zona.

En un formato accesible ordenado alfabéticamente, este volumen presenta obras clave de 308 artistas que, en conjunto, demuestran la variedad y vitalidad de las obras de arte que se están realizando.

Centrándose en los artistas nacidos o que han vivido en las 20 regiones de habla hispana y portuguesa de América Latina, y presentando a artistas históricos y vivos -tanto conocidos internacionalmente como nombres menos conocidos fuera de sus países de origen-, este libro ha sido creado en estrecha colaboración con un experto panel constituido por 68 asesores y escritores.

“La selección final -aclaran las editoras- no es una clasificación de los mejores artistas latinoamericanos, sino una muestra de hasta qué punto, desde 1785, han formado parte de una red bidirecciónal e intercambio de ideas a nivel internacional,a pesar de la distancia y los océanos que los separan. Este volumen es, sobre todo, un bellísimo escaparate de la diversidad de enfoques sobre la creación artística a lo largo de varias generaciones y más allá de geografías que van de los 32,5 grados de latitud norte a los 50 grados de latitud sur”.

Entre los artistas incluidos figuran: Allora y Calzadilla, Manuel Álvarez Bravo, Francis Al¿s, Olga de Amaral, Fernando Botero, Leonora Carrington, Lygia Clark, Carlos Cruz-Diez, Leonor Fini, Gego, Félix González-Torres, Carmen Herrera, Graciela Iturbide, Alfredo Jaar, Frida Kahlo, Guillermo Kuitca, Wifredo Lam, Teresa Margolles, Marisol, Cildo Meireles, Ana Mendieta, Beatriz Milhazes, Ernesto Neto, Hélio Oiticica, Gabriel Orozco, José Clemente Orozco, Diego Rivera, Zilia Sánchez, David Alfaro Siqueiros, Cecilia Vicuña, Adrián Villar Rojas y Faith Wilding. El panel asesor incluye a: Deri Andrade, David Ayala-Alfonso, Fernanda Brenner, Estrellita B. Brodsky, Tatiana Cuevas, Anna Di Stasi, Andrés Gustavo Duprat, Raphael Fonseca, Zanna Gilbert, Laura Hakel, Yina Jiménez Suriel, Maya Juracán, Pablo Léon de la Barra, Miguel A. López, Bernardo Mosqueira, Gerardo Mosquera, Rodrigo Moura, Laura Orozco, Taisa Palhares, Maylin Pérez, Catherine Petitgas, Patricia Phelps de Cisneros, Florencia Portocarrero, Ileana Ramírez Romero, Amy Rosenblum-Martín, Emiliano Valdés y Michael Wellen.

Artistas latinoamericanos. Desde 1785 hasta hoy sigue la estela de African Artists: From 1882, to Now volumen también editado por Phaidon en 2021.