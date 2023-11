Libros recomendados de la semana

Aunque la mayoría de los humanos prefieren la paz, no existe ninguna sociedad que haya conseguido evitar la guerra. Ofensivas, defensivas, internas, vecinales o de conquista, la guerra siempre ha acompañado al ser humano en toda su historia. ¿Por qué recurrimos a ella? Este ensayo de Adolf Tobeña (catedrático de Psiquiatría) y Jorge Carrasco (periodista y productor) se acerca a esta cuestión desde la psicobiología para analizar el llamado factor humano: las aspiraciones, apetitos, querencias o aversiones, en definitiva, las raíces neuropsicológicas de nuestra tendencia a reiterar conflictos letales entre grupos humanos.

La guerra infinita Adolf Tobeña y Jorge Carrasco, Plataforma Editorial, 352 páginas

As almas mortas

É Nikolai Gógol o fundador da gran tradición da literatura rusa e inspirador de moitos autores que o sucederon. En palabras de Dostoiesvki: “Todos saímos de embaixo do capote de Gógol”.A ambición do autor era retratar a Rusia toda nesta obra, nun argumento que lle foi proposto polo seu bo amigo e escritor Pushkin. A historia dun pequeno terratenente que se dedica a mercar labregos mortos para rexistralos como vivos e conseguir as terras que o Estado concedía por certo número de servos, e así enriquecerse ilicitamente. Un clásico aínda vixente.

As almas mortas Nikolai Gogol (Lourenzo Maroño Buxán, trad.), Galaxia, 589 páginas

Una magia más oscura

En la primera entrega de la trilogía "Los coloresde la magia", Kell es el último antari, una estirpe de magos con una capacidad inusual y codiciada para viajar entre Londres paralelos: Rojo, Gris, Blanco y, mucho tiempo atrás, Negro. Kell se crió en Arnes, ubicado en el Londres Rojo, y oficialmente está al servicio del imperio de los Maresh como embajador, viajando entre los cambios de régimen del Londres Blanco, a menudo sangrientos, y la corte de Jorge III en el Londres más anodino, aquel donde no queda ni rastro de magia. Ahora se ha desatado una magia peligrosa y la traición acecha en cada esquina.S.R.