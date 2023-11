La Inteligencia Artificial nos empuja a todos a la reflexión filosófica

Vivimos tiempos filosóficos, de esos en que los acontecimientos nos inducen a la formulación de cuestiones que afectan a las categorías básicas con las que comprendemos el mundo y a nosotros mismos. Uno de esos acontecimientos viene dado por lo que se denomina Inteligencia Artificial.

Los asombrosos avances que se están dando en este campo han disparado la reflexión filosófica, y no solo los expertos sino todo el mundo se hace preguntas fundamentales. Una de las primeras cuestiones que se formularon ya desde su inicio fue aquella de Turing (1950) acerca de si podía pensar una máquina. Esto nos llevaba de inmediato, obviamente, a tener que precisar qué era eso de pensar, qué era inteligencia. Muchos han propuesto que inteligencia es capacidad de resolver problemas sin tener ya integradas las reglas que por sí lo lograrían, como las tiene integradas una planta para orientarse hacia al Sol o un aparato para evitar un calentamiento excesivo. Sería inteligente el ser que genera o aprende esas reglas o una combinación nueva de ellas. Bien, pues hoy tenemos máquinas que lo hacen, que aprenden y a gran velocidad. ¿Afirmaremos que son inteligentes? Alguien dirá: no, porque lo hacen, pero no saben lo que hacen; ni siquiera se puede decir que aprendan. Se comportarían, en definitiva, como aquel individuo de la “habitación china” ideada por John Searle, que por una ranura recibe un papelito con unos misteriosos caracteres y él usando un manual copia qué caracteres debe escribir como respuesta en otro papel que devuelve. La persona de afuera que sabe chino e introduce el papel creería que está manteniendo una conversación real con la del interior y que esta, por tanto, sabe chino. Esto nos complica las cosas. Es evidente que el hombre de la habitación no sabe chino y, si no fuera un hombre sino un programa, diríamos que no sabe siquiera que está manteniendo conversación alguna, no hay en él intencionalidad; en definitiva, diríamos que ahí solo hay reglas de sintaxis, pero se desconoce el significado, no hay semántica. En una IA así, todo el comportamiento carece de sentido a no ser para otro ser realmente inteligente que sabe interpretar cada una de sus acciones. Realiza algo como un ser maquínico, sin intención, aconsciente, como un zombi.

Surge, entonces, la cuestión de la conciencia (o consciencia). ¿No hay inteligencia sin conciencia o son dos fenómenos con relación pero independientes? Si no es fácil establecer un acuerdo sobre lo que es inteligencia, menos lo es hacer lo propio con el concepto de conciencia. Podríamos responder: conciencia es darse cuenta (los qualia sensoriales o propiedades del estado subjetivo de conciencia: Nagel, Chalmers y otros), cuando veo algo me doy cuenta de lo que veo; en toda percepción habría un grado de conciencia. Ya en un nivel más elevado, nos situamos ante una especie de conocimiento de segundo grado: conocer que se conoce: veo y no solo me doy cuenta de lo que veo sino de que estoy viendo, y de que soy yo quien ve. Esto significa, pues, que ahí comparece un sujeto, ese al que se remite la conciencia. Hay un algo estable tras esa acción de ver. Conciencia en ese grado es autoconciencia (Damasio), implica entonces identidad –algo que parece absolutamente imposible para una máquina, que pudiera decir, sin simulación, “yo…”–, una temporalidad igualmente unitaria: “yo ayer hice…” La cosa, entonces, empieza realmente a enredarse.

Bueno, alguien podría arriesgarse a replicar: ¿para qué necesitamos la conciencia? Si la máquina resuelve los problemas, aprende o actúa como tal, ¡¿qué nos importa que no sea consciente?! Si la máquina acierta con el diagnóstico de una enfermedad, lee mejor que cualquier especialista una radiografía, en fin, desvela todas las estructuras posibles de pliegue de proteínas y además demuestra unos cuantos teoremas que nos planteaban enormes dificultades, ¿qué importa que lo haga inconscientemente? ¿Diré que es un ser inteligente, incluso genial, pero zombi? A un funcionalista (Putnam, Fodor, Block) esto no le inquietará. Incluso se pudiera pensar que la propiedad de la conciencia es algo que en algún momento emergerá espontáneamente como habría ocurrido en la evolución biológica. O bien, quizá se prefiriera argüir con Dennet (o los Churchland y los materialistas eliminativistas) que el cerebro mismo no necesita de la conciencia para hacer todo lo que hace, que, en realidad, esta es una propiedad inexistente, ilusoria como lo sería también el “yo”.

Siguiendo con nuestras cavilaciones, ¿aseveraríamos que lo que diferencia al ser humano, en lo que atañe a su mente, de las máquinas de IA no es tanto su capacidad “intelectiva” como la de conciencia? Se añadiría de inmediato que también los sentimientos –y de hecho hoy sabemos que la conciencia no es separable de las emociones–. Es ya de por sí llamativo que se acuda a estos como distintivo, que era lo que se omitía cuando la diferencia se hacía con los seres considerados de menor rango, como otras especies animales; de destacarnos como Homo sapiens pasamos a hacerlo como Homo sentiens (M. Tegmark, A. Diéguez). Acaso, a quien valore por encima de todo la capacidad funcional cognitiva, esto no le parezca relevante, podría pensar que los sentimientos solo generan en aquella ruido y sesgos –si bien, hoy se sabe más acerca de la conexión positiva entre sentimientos y capacidad intelectiva, pero, ciertamente, todo esto está aún por desarrollar, como la capacidad computacional para simular un sentimiento tal como se simula una capacidad cognitiva, y con igual funcionalidad.

Y, en caso de que la IA alcanzara, por el medio que fuere, el estado de conciencia ¿no estaríamos obligados a concederle todo derecho y respeto moral? ¿Le reconoceríamos dignidad, como le corresponde a todo ser humano, e igualmente le demandaríamos responsabilidad?

¿Debiéramos usar el concepto de personas no humanas como se propone hacerlo para grandes simios? ¿La consideraríamos un ser libre? ¿Podrían sufrir?

Y si toda la matriz de las diferencias residiera en algo que estuviéramos orillando debido a un latente dualismo mente/cuerpo: que, en realidad, el hombre no piensa sencillamente siquiera con el cerebro sino con todo el cuerpo, que sin toda esa organización biológica no hay emoción, ni sentido común, ni juicio, ni entendimiento. Son muchos, sin embargo, los que piensan que toda la actividad psíquica no solo es formalizable sino que puede tener soportes materiales diversos. Y si llegara el momento, que ya no es mero elemento de ciencia ficción, de poder volcar nuestra mente en un ordenador –o algo semejante a esto, tal como plantean los transhumanistas (Bostrom, Kurzweil, Church)–, ¿nos reconoceríamos a nosotros mismos en ese nuevo soporte?, ¡un segundo yo!; ¡un yo reconociendo a otro yo que no es distinto del primero sino en que cuento dos! ¿Una inmortalidad a través de la repetición? Aún más, ¿diríamos que ese ordenador tiene vida, pero una vida no biológica, como una inteligencia sin neuronas? Habría evolucionado el ser humano hacia otro ser que desde ese momento ya no seguiría el curso de la evolución biológica sino otro tipo de evolución.

Dejémoslo ahí. Son muchas las cuestiones de fondo con las que nos vemos asaltados al hilo de los desarrollos de la IA. Muchos de los problemas más constantes de la filosofía son de nuevo formulados y exigen nuevas respuestas que, sin embargo, no tenemos, pero esto último tampoco es nada nuevo cuando de filosofía se trata.

Filósofo