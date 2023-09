Libros recomendados de la semana

Narrada desde una desgarradora voz en primera persona, La mala costumbre recorre la adolescencia de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar, que intenta comprenderse a sí misma y al mundo en el que vive, desde su infancia en una familia de clase obrera en el barrio de San Blas, arrasado por la heroína en los años ochenta, hasta las noches clandestinas en el centro de Madrid de los noventa. Como en una versión bastarda del viaje del héroe, yonquis, divas pop y ángeles caídos la acompañan en un viaje en el que, al final, serán otras mujeres quienes le ayuden a superar la violencia que encuentra a cada paso.

La mala costumbre Alana S. Portero, Seix Barral, 256 páginas

Las horas crueles

Ha llegado a una encrucijada: o salta desde lo alto del cortado a las aguas del Bornova o muere a manos de quien lo está persiguiendo. Tomás Moreda, el Monstruo de la Tejera Negra, no tarda en resolver el dilema. Que Dios decida si ha de sobrevivir e sucumbir por su único pecado: el de no recordar qué pasó aquel día de hace treinta años, cuando perdió a sus pequeños en el bosque y lo acusaron de haberlos matado. ¿Dónde están sus hijos? Una semana después, sigue en paradero desconocido. Su madre recurre a Constanza Desaparecidos, una agencia que continúa buscando cuando todo se agota.

Las horas crueles Marto Pariente, Espasa, 520 páginas

A propósito de Lady Chatterley

Más allá de la importancia de El amante de Lady Chatterley, es innegable que su fortuna se debe, en parte, al esfuerzo de la censura por prohibir una de las novelas más controvertidas de la historia de la literatura. El libro fue etiquetado de obsceno y censurado en varios países, y en Inglaterra hasta 1960. La polémica no dejó indiferente al autor, quien, en 1929, unos meses antes de su muerte, escribió este alegato contra las acusaciones que la hipocresía de la época dirigía contra su obra. Acompaña a este texto un ensayo, también de 1929, titulado Pornografía y obscenidad. T.G.

A propósito de Lady Chatterley H.D. Lawrence, Funambulista, 132 páginas

Napátrida

Con apenas dieciocho años Erri de Luca deja Nápoles. La ciudad se cierra a su paso, lo expulsa con desdén: “Cuanto más aprendía, más me alejaba de su pertenencia”. Noobstante, allí quedarán condensadas las claves de la formación de un escritor único: el observador cuidadoso, el trabajador manual, el desclasado, el aprendiz de la poesía de las lenguas. Napátrida, su obra más autobiográfica, une para siempre el destino del escritor expatriado de su Nápoles natal y, asimismo, es un peculiar diccionario íntimo, refractario a cualquier nostalgia, de la ciudad de suelos agujereados (por donde se accede al inframundo, dicen).

Napátrida Erri De Luca, Periférica, 144 páginas

A miña vida nas estradas

Gloria Steinem tivo unha infancia itinerante. Cando era pequena, o seu pai adoitaba meter a toda a familia no coche e conducir, cada outono, ao longo de Estados Unidos en busca de aventuras para gañar a vida. Steinem deuse conta de que crecer non tiña por que significar estar sempre no mesmo lugar e comezou unha vida dedicada a viaxar, ao activismo e a escoitar as voces de quen inspira o cambio e a revolución. A miña vida nas estradas é a historia como Gloria foi medrando, e con ela tamén creceu o movemento revolucionario pola igualdade.

A miña vida nas estradas Gloria Steinem, Traducción de Raquel Senra, Hércules Edicións, 342 páginas

Un compromiso co asombro

Nesta obra única dunha voz sutil como materia escura, Elson gravita con perspicaz elegancia pola enfermidade, o espazo exterior e o íntimo, e déixanos un legado polímata: a física e o poema apelan por igual á nena que somos. Rebecca Anne Wodd Elson (Montreal, 1960-Cambridge, 1999) formouse como astrofísica, pero outra das súas paixóns foi a poesía, que viu a luz con A Responsability to Awe, publicado póstumamente e que que contén este poemario. Esta é a primeira traducción na Península desta autora que irmandou a ciencia e a poesía.

Un compromiso co asombro Rebecca Elson, Traducción de Estíbaliz Espinosa, Galaxia, 133 páginas

Sígueme al lado salvaje

Salir con el multimillonario Braden Black ha abierto un nuevo mundo para Skye Manning. De repente, le salen oportunidades por todas partes, su carrera está prosperando y experimenta un lujo que solo ha visto en las páginas de las revistas. Así que ¿por qué siente como si se estuviera perdiendo a sí misma? Braden nunca tuvo intención de enamorarse de Skye, y aún intenta resistirse en una relación para la que sabe que no está preparado. Pero no solo Skye ha despertado algo en su interior: Braden también está removiendo algo oscuro y prohibido en su Cenicienta particular.