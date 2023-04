Cuando habla sobre sus libros, Claire Fuller (Oxfordshire, 1967) todavía parece sorprendida ante el interés de los lectores en las distintas lenguas. Será porque si su irrupción en el universo literario no fue planificado, mucho menos imaginó que en unos pocos años habría dado forma a cinco novelas que obtuvieron reconocimiento, premios y están siendo traducidas a una veintena de idiomas. La suya es una obra sólida y meteórica, cultivada en el espacio de tan solo una decena de años. Hace unas semanas, visitó Madrid para presentar el cuarto de sus títulos, Tierra inestable (Impedimenta). La novela narra la historia de Jeanie y Julian, gemelos que en 2019, con cincuenta años, aún viven con su madre viuda en una situación de escasez voluntaria. Afable, de fácil sonrisa y mirada atenta, la autora habló con L&A acerca de cómo nació su vocación por la escritura luego de dos hijos ya mayores, un divorcio, estudios de escultura en la Escuela de Arte, muchísimos años como codirectora de una agencia de marketing y una maestría en Escritura Creativa.

–¿De qué manera ocurrió ese desvío hacia la escritura después de décadas en otras ocupaciones?

–Mi segundo marido y yo nos involucramos en las propuestas artísticas de Miranda July, artista norteamericana, quien lleva el programa Try to love you more, donde propone acciones artísticas públicas y en las que puede participar cualquiera. La sensación de animarnos a hacer cosas fuera de nuestro orden diario me entusiasmó. Luego comencé a participar en unos concursos de relatos breves en la biblioteca local, había que leerlos en público. Yo ya tenía 40 años, mis primeros relatos fueron malísimos pero finalmente gané con uno, me pagaron nueve libras con ochenta y siete y comprendí que me daba satisfacción no tanto el acto de la escritura como el haber conseguido darle forma a una historia.

–¿Cómo llegó a publicar la primera novela?

–En aquella época decidí hacer la maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Winchester, mientras todavía trabajaba a tiempo completo y mis hijos me requerían. Durante ese curso escribí mi primera novela y aprendí mucho sobre el universo editorial. Así llegué a una agente que se interesó por el libro, lo envió a Penguin y lo contrataron. No podía creer que estuviera pasando todo eso. Como de todas formas el proceso es largo, mientras esperaba poder ver el libro impreso ya estaba escribiendo mi segunda novela. Entretanto, además, siempre fui muy lectora, en esos años leía compulsivamente, leo mucho todo el tiempo.

–¿Disfruta más la obra conseguida que el hecho de escribir?

–Efectivamente, escribir me resulta duro, tiendo a procrastinar todo lo que puedo, hasta que de pronto me doy cuenta de que se me ha escurrido el día sin producir nada y me encierro casi a última hora para avanzar en algo. Sin embargo, me gusta lo que va saliendo, y me encanta el momento de corregir o editar. Quizás por haber empezado a escribir tarde ahora voy rápido, porque sé que tengo menos tiempo. De cualquier manera, la madurez es interesante, ayuda el hecho de tener esos años de experiencia, son un material valioso a la hora de crear.

–¿Nota que el mundo editorial privilegia a los jóvenes?

–Sí, mucho, y me enoja. Entiendo que haya premios, concursos, residencias que privilegien a las minorías (por nación, color de piel, género, limitaciones de cualquier tipo), pero que el recorte se haga por edad no lo comprendo. Muchos de esos programas ponen como límite los 35 años para poder participar, como si los mayores no tuviéramos incluso más inconvenientes para dedicarle tiempo al arte o la escritura.

–¿Cómo sabe cuándo la escritura está concluida y hay que editar?

–Ahora que puedo dedicarme a esto exclusivamente, cada día repaso un fragmento de lo escrito el día anterior y trato de producir algo nuevo, aunque sea breve. Así me aseguro de que todo haya sido revisado al menos una vez y avanzo durante aproximadamente un año y medio, luego dedico unos seis meses a repasar todo para concluirlo. No suelo tener ningún plan en ningún aspecto narrativo, solo una idea o varias ideas que se combinan y me dejo llevar de forma más bien intuitiva, voy siguiendo a los personajes, la trama se va componiendo.

–En el caso de Tierra inestable, publicada ahora en español, ¿de qué manera apareció esta historia tan original e inquietante?

–La historia la disparó una casa rodante que descubrió mi hijo en medio de un paraje desolado en la zona rural de Inglaterra, no demasiado lejos de donde vivimos. Me llevó a verla porque sabe la intriga que me despiertan las casas habitadas por otras personas, me encanta explorarlas, interpretar cómo habrán pasado ahí sus días. Fuimos a verla. Estaba destrozada. Me puse a pensar quién podía haber vivido ahí y por qué, así empezó la historia. Me imaginé que era una mujer de mediana edad pero tenía que inventar su pasado, las razones por las que había llegado a vivir en semejantes circunstancias. Lo siguiente que visualicé fue una casita humilde donde aparecía una mujer mayor en el momento de morir y alguien que la encontraba, tenía que ser una madre y quien la encontraba era un hombre, su hijo, el gemelo de Jeanie, decidí. Así se puso en marcha.

–¿Inventó el nombre de la región donde transcurre, Inkbourne?

–Sí, recorrí algunos pueblos y zonas de los alrededores para encontrar el paraje donde pudiera localizar la historia con el clima que yo presentía. Fui a Inkpen, en Berkshire, porque me parece un nombre muy literario, pero descubrí que era un sitio demasiado pudiente para mis personajes. También fui a otro llamado Shalbourne, en la zona de Wiltshire, que se adaptaba mejor a lo que buscaba pero preferí inventar uno mío, Inkbourne, para darle nombre al lugar en el que iba instalándose la atmósfera de mi historia.

–Jeanie y Julius son gemelos pero reciben una educación diferente, ¿es por la diferencia de género?

–Así es. Cuando muere la madre, Jeanie asume su lugar en la casa y en la huerta, se ocupa de atender al hermano que sale a trabajar, repite características del rol materno. Ella no recibió formación escolar, es analfabeta, pasó casi toda su vida encerrada en la casa con la madre. En ese sentido, me interesó un dato que recogí de algún lado sobre una costumbre alemana (mi madre era alemana) según la cual las familias tenían un montón de hijos y procuraban que quedara la hija menor al cuidado de los padres, la criaban con ese fin. Mi Jeanie es un poco así, ella no lucha por tener una vida propia, carece de curiosidad con respecto al mundo externo hasta que muere la madre y entonces se ve obligada a salir, a actuar.

–¿Resultó difícil ponerse en la piel de una analfabeta?

–Fue muy difícil, todo el tiempo tenía que recordarme a mí misma que ella no sabía leer o escribir. A partir de esta novela entré en contacto y empecé a colaborar con una fundación solidaria británica, Read Easy, que se ocupa de ayudar a los adultos iletrados. Me convertí en la madrina del área de Winchester y contribuyo como voluntaria en la tarea de enseñar a leer a la gente, es muy estimulante.

– Las escenas en las que Jeanie pasa hambre y roba comida son impresionantes, ¿provienen de alguna experiencia directa?

–Tuve que pensar qué haría si fuera ella y sintiera hambre real, algo que por fortuna nunca me tocó. Intenté experimentarlo de distintas maneras, como ir a un supermercado con ocho libras y decidir qué compra uno cuando solo tiene eso. O ir a la cafetería del hospital público y mirar con los ojos del personaje lo que ve allí, las bandejas con los restos de comida de otras personas, que come y se lleva porque no tiene otra manera de alimentarse.

–Esta familia vive alejada de la tecnología, ¿eso los hace más libres o los acerca a la naturaleza?

–Quise hacerles todo más difícil, porque con internet cualquier asunto se resuelve rápido, es inmediato. En cambio, sin recursos tecnológicos ¿cómo consigues trabajo, cómo se accede a los servicios de cualquier tipo, cómo se vive hoy la vida sin el orden de lo virtual? Quise que eso funcionara como un impedimento frente a sus problemas.

–La música es un alivio para estos personajes. ¿Se inspiró en alguna música en particular?

–Sí, en la de mi hijo, Henry Ailing, un guitarrista acústico. Él trabajaba y tocaba su guitarra en el cuarto vecino al mío mientras yo estaba escribiendo. Escribe y toca música folclórica, así que las letras de las canciones que aparecen en la novela son suyas. Me parecía adecuado que Jeanie y Julius fueran músicos folclóricos también, porque si ella no podía leer ni escribir, me interesaba que el público se sintiera muy atraído por su música. Quería iluminar esas vidas desoladas con la alegría o el placer de la música.

–Dirige un club de lectura y participa en uno de escritura, ¿influyen esas actividades en su escritura?

–El club de lectura no me modifica porque justamente veo cómo un mismo libro puede ser amado y odiado por distintas personas. Pero el taller de escritura sí. Mis compañeros son mis primeros lectores y presto atención a si lo que dicen coincide en parte con mi criterio o mi lógica. A veces, pasa que asumen una cierta intención de mi parte que no tuve, lo interpretan de un modo que yo no había considerado, lo que me permite jugar con esa suposición ajena: si pensaron esto, puedo continuar en esa línea de especulación para cautivar más al lector y llevarlo en determinada dirección.

–Hay autores que escriben para hurgar más en asuntos de su biografía, mientras que otros escriben para entender vidas ajenas, ¿cuál diría que es su caso?

–La segunda, totalmente. Por supuesto que mi propia vida está en el fondo de todo lo que pienso y escribo, pero no tengo el menor interés en que eso figure de modo protagónico o autobiográfico. Me interesan las vidas de los otros, las que nunca conocería si no fuera como lectora o escritora. Porque, además, sin querer, todos nos ponemos a juzgar la vida de los demás de un modo un poco simplista: pensamos ¿por qué vive en la calle, por qué se droga, por qué no lo deja? Y esa es justamente la dificultad, estar en ese lugar y padecer ciertas situaciones, a veces más allá de nuestra voluntad. Ver con sus ojos, sentir con sus cuerpos solo es posible entrando en esos universos a través de la literatura.