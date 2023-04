O Golpe, xa ancián, recorda a súa adolescencia, na década do 1940 en Pazos de Arenteiro. O tempo que compartiu coa doutora África Cons cando ela chegou para cubrir unha vacante de médica e tivo que enfrontarse á hostilidade das forzas vivas do lugar. A inmoral doutora Cons é un retrato vívido dunha época da Galicia rural que xa se extinguiu, no que xurde a tensión entre tradición e progreso. Drama e humor ben conxugados cunha prosa rica que se asenta nas mellores letras da nosa tradición abrollan nesta novela coa que Fernández obtivo XLI Premio Blanco-Amor de Novela 2022.