Vigencia de la dramaturgia de Calderón de la Barca

Calderón de la Barca es, junto con Lope de Vega y Tirso de Molina, la figura central del teatro clásico español y sus obras siguen representándose con asiduidad porque los valores que asumen son universales y contemporáneos. En su labor de rescate y divulgación de autores y obras de la Literatura clásica española, la Biblioteca Castro acaba de publicar en un solo volumen prologado por Ignacio Amestoy algunas de las obras más representativas de Calderón de la Barca. Bajo el título de “Calderón esencial” se han reunido dramas y comedias como “La vida es sueño”, “La cisma de Inglaterra”, “La dama duende”, “El médico de su honra” o “El alcalde de Zalamea”.

Calderón de la Barca nació en Madrid de una familia de hidalgos procedentes de Santander. Como segundón de siete hermanos, su familia lo destinó a la Iglesia, comenzando su educación con los jesuitas. Tras iniciar estudios universitarios en Alcalá, la muerte de su padre le permitió elegir un rumbo distinto al que estaba destinado y se trasladó a Salamanca para estudiar Derecho, que no llegó a terminar. Su vida de estudiante estuvo llena de lances similares a los de sus comedias de capa y espada. Por no pagar el alojamiento en el Colegio de San Millán llegó a ser excomulgado y encarcelado. En una ocasión se refugió en la embajada de Austria, acusado de matar a un hombre. Su enemistad con el cómico Pedro Villegas hizo que entrase espada en mano en el convento de las Trinitarias, lo que le valió la enemistad de Lope de Vega porque allí profesaba una de sus hijas (en “El príncipe constante” arremetió contra quienes entonces lo atacaron por este episodio). Se ordenó sacerdote en 1651 y fue nombrado capellán de la congregación de Sacerdotes Naturales, a pesar de que algunos clérigos consideraban indigno que un autor de comedias ocupase una capellanía, un conflicto que resolvió Felipe IV a favor del dramaturgo a quien concedió además el hábito de caballero de Santiago. En 1663 Calderón ordenó que sus obras fuesen destruidas en el mismo documento en el que fijaba las condiciones para su entierro en la iglesia del Salvador. Por fortuna no se cumplió esa parte de sus últimas voluntades. En el siglo XIX sus restos fueron trasladados al panteón de hombres ilustres y más tarde a la iglesia de los Dolores sin que hoy se sepa su ubicación exacta.

Contemporáneo de una España católica, de un imperio en crisis y de una sociedad en cambio, Calderón se inició en la Literatura leyendo sus poesías en certámenes religiosos. En 1623 se representó su primera comedia “Amor, honor y poder”, cuyo éxito decidió su futuro. En la primera etapa escribía sobre todo comedias de enredo, algunas exclusivamente para hacer reír, como “Casa con dos puertas mala es de guardar” y “La dama duende” (ambas incluidas en este volumen). Las obras que lo consolidaron como dramaturgo las compuso entre 1630 y 1640, comenzando por el auto sacramental “El nuevo palacio del Retiro” y la comedia mitológica “El mayor encanto, amor”. En esta época escribía simultáneamente para los teatros de la Corte y para los corrales populares títulos como “La vida es sueño”, “El gran teatro del mundo”, “La cena del rey Baltasar” y “El médico de su honra”. En los años de sacerdote escribió también óperas y zarzuelas (“El laurel de Apolo”, “La púrpura de la rosa”) y comedias mitológicas (“La estatua de Prometeo”).

Su producción se interrumpió entre 1640 y 1642 por su participación en las campañas de la guerra de secesión de Cataluña y más tarde por el cierre de los teatros decretado por las muertes de la reina y del príncipe heredero, circunstancia que lo obligaron a escribir únicamente autos sacramentales, ideados para devolver a la fe verdadera a quienes podían haberse apartado de ella.

Las representaciones de las obras de Calderón, donde se mezclan lo popular con lo culto, coincidieron con una cierta revolución escénica en los teatros (sólo en Madrid había censados más de doscientos corrales de comedias), gracias a escenógrafos como Cosme Lotti, Antonozzi y Cesare Fontana. Fue la época en la que se introdujeron nuevas tramoyas, maquinarias que espectacularizaban la puesta en escena y sobre todo música. Pero además Calderón utilizó elementos inéditos en las tramas del teatro de aquellos años, como el racionalismo lógico, la responsabilidad moral, el libre albedrío y desenlaces abiertos a la interpretación del público (“El médico de su honra”), en los que proponía la libertad frente al dogmatismo al que obligaban los autos sacramentales. En sus obras plantea también la relación del hombre con su circunstancia social y política y trata con brillantez los temas de la justicia, el honor, la honra y la venganza, que manifiestan la preocupación del autor por el orden y su transgresión tanto en el ámbito religioso como en el social. Esta edición de algunas de sus mejores obras es una buena ocasión para valorar todos estos aspectos.

Calderón escribió unos 80 autos sacramentales, más de 120 comedias y un gran número de entremeses. Muchas de estas obras fueron representadas en vida del autor y publicadas en cinco tomos que posteriormente han servido de base a los historiadores de su literatura. Menéndez Pelayo la clasificó en varios géneros: autos sacramentales, dramas religiosos, dramas filosóficos, dramas trágicos, comedias de capa y espada y géneros secundarios, que dan idea de la gama literaria de su dramaturgia.

Calderón esencial

Pedro Calderón de la Barca

Biblioteca Castro