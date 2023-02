Norman Mailer y el Nuevo Periodismo

En 1943 Norman Mailer tenía 20 años. Después de graduarse en Harvard tuvo que servir en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial en una patrullera de reconocimiento que más tarde formó parte del contingente de tropas de ocupación de Japón. Esta experiencia no buscada (de hecho intentó pasar por objetor de conciencia para no ir a la guerra) le iba a proporcionar un material impagable para su primera novela, “Los desnudos y los muertos”, publicada en 1948. La crítica acogió la obra como una de las más grandes de la nueva literatura americana. El “New York Times” la calificó de sobrecogedora y Mailer llegó a ser comparado con Tolstoi y Hemingway. Los elogios no eran hiperbólicos. Sin duda “Los desnudos y los muertos” es una de las grandes novelas del siglo XX y la más importante sobre la Guerra Mundial escrita en Estados Unidos. Abrió una etapa inédita en la literatura americana, propugnó un nuevo estilo e inauguró un nuevo sistema narrativo.

Norman Mailer nació en Nueva Jersey el último día de enero de 1923 y creció en el barrio neoyorkino de Brooklin. Escritor judío de gran talento narrativo, poseedor de un estilo brillante, de un ácido sentido crítico de la sociedad americana de su tiempo y de un inteligente sentido del humor, su agitada vida se parece a la del protagonista de muchas de sus novelas, víctimas de la sociedad y del poder de su tiempo, y también de una personalidad desbordante e incontrolada. Su agitada vida se parece a la del protagonista de muchas de sus novelas, víctimas de la sociedad y del poder de su tiempo El episodio más dramático, por el que pudo haber pasado una buena temporada en la cárcel, fue el apuñalamiento a su segunda mujer Adele Morales, durante una fiesta; precisamente aquella en la que presentaba su candidatura a la alcaldía de Nueva York en 1969, que naturalmente descarriló ostensiblemente. Se casó seis veces (una de sus esposas, la cantante Carol Stevens, le duró un solo día) y tuvo 9 hijos. La modelo y actriz Beverly Rentz Bentley se negó a concederle el divorcio, por lo que tardó en casarse con su sexta esposa, Norris Church (su nombre real era el de Barbara Davis, con el que había publicado varios libros), 26 años más joven, que acompañó al escritor hasta su muerte en 2007 a los 85 años. Por todas estas circunstancias el movimiento feminista lo atacó duramente y él respondió con “El prisionero del sexo”, un agrio artículo publicado originalmente en la revista “Harper’s” y después en forma de libro. Novelista, ensayista, poeta, dramaturgo, solo sus incursiones en el mundo del cine fracasaron estrepitosamente. Fue guionista en Hollywood, produjo, dirigió e interpretó tres películas: “Wild 90” (1967), “Beyond the law” (1968) y “Maidstone” (1969), y en 1987 dirigió “Los chicos duros no bailan”, adaptación de una de sus novelas. En 1975 escribió el guión de “Érase una vez en América” por encargo de Sergio Leone, que al final lo rechazó. Triunfó como articulista en revistas como “The Village Voice”, de la que fue fundador, y con crónicas sobre las convenciones de los partidos Demócrata y Republicano en sucesivas campañas electorales, desde los años sesenta, que recogió en libros como “Crónicas presidenciales”. Abrió una nueva etapa, propugnó un nuevo estilo e inauguró un nuevo sistema narrativo Las novelas que siguieron a “Los desnudos y los muertos”, “Costa bárbara” y “El parque de los ciervos”, fueron rotundos fracasos literarios hasta que encontró en el Nuevo Periodismo una veta que le permitió escribir algunas de las mejores novelas de este género y le proporcionó dos premios Pulitzer: “Los ejércitos de la noche”, sobre la marcha de manifestantes sobre Washington para protestar contra la guerra de Vietnam en noviembre de 1967, y “La canción del verdugo”, un documento novelado sobre Gary Gilmore, un mormón de 35 años ejecutado por fusilamiento en la cárcel norteamericana del Estado de Utah el 17 de enero de 1977, un factual account, en palabras de Mailer, escrito con la colaboración de la novia de Gilmore, donde se narran los asesinatos de Max Jensen y Benny Bushnell cometidos por Gilmore en Povo, una pequeña ciudad mormona de Utah, y el juicio en el que fue condenado a muerte. Con “A sangre fría” de Truman Capote es la gran novela del Nuevo Periodismo americano. Llamó la atención en este caso la negativa de Gilmore a apelar la sentencia y su interés por ser ajusticiado y así recibir “el castigo que me corresponde”. Afectado por el desenlace de este caso, Norman Mailer se implicó en la petición de libertad para un delincuente llamado Jack Henry Abbott, hijo de una prostituta china y de un marino irlandés, para que este reo escribiese “In the belly of the beast”, sus cartas desde la cárcel desde que tenía 12 años, para el que Mailer escribió un prólogo. El libro fue un best seller en los años ochenta, pero Abott fue ingresado de nuevo en la cárcel después de verse implicado en un asesinato. Una polémica biografía de Marilyn Monroe (escribió también las de Picasso, Mohamed Ali y Lee Harvey Oswald) y “El combate”, un amplio reportaje en primera persona sobre la pelea entre Cassius Clay y George Foreman en Zaire, le instalaron en la primera línea de los escritores americanos de fama internacional. En los últimos años fue presidente del Pen Cub americano y su último libro, “The Big Empty” lo escribió en colaboración con su hijo John Buffalo Mailer.