Chaplin, cine y compromiso

La reedición de la autobiografía de Charles Chaplin vuelve a brindarnos la oportunidad de conocer a fondo la vida de uno de los personajes más fascinantes del siglo XX, un genio de la comedia y un pionero del lenguaje cinematográfico que, además de crear al mítico personaje de Charlot y firmar un gran número de maravillosas películas, se atrevió a ridiculizar al mismísimo Hitler mientras el tirano tenía a Europa sometida a sus delirios. Las risas provocadas por la película “El gran dictador” (1940) causaron la herida más profunda recibida por los nazis fuera de los campos de batalla, lo que dice mucho del compromiso y valentía del irrepetible artista británico.

Chaplin fue un hombre hecho a sí mismo que supo conquistar el corazón de todo el planeta a través de un humor tierno y crítico con la realidad. Según relata el propio cómico en su autobiografía de 1964, que ahora recupera Lumen en una nueva edición española, su llegada al mundo en el seno de una familia de artistas –tanto su padre como su madre se dedicaban al vodevil– condicionó irremediablemente su destino. Tras un repentino quiebre de voz de su madre durante una actuación en un diminuto teatro londinense, el pequeño Charles, que esperaba entre bastidores, fue llevado ante el público para que acabara de amenizar la velada. “A eso debo mi aparición por primera vez, a los cinco años, en un escenario”.

El fallecimiento de su padre y el ingreso de su madre en un psiquiátrico obligó a Charles y a su hermano Sydney a buscarse pronto la vida por sus propios medios. Antes de triunfar en el teatro, Chaplin fue “vendedor de periódicos, impresor, fabricante de juguetes, soplador de vidrio y botones”. Con el tiempo, se labró una sólida reputación en pequeñas compañías teatrales, destacando como “un niño actor, inteligente y expresivo”.

Después llegarían el cine y la creación del personaje por el que obtuvo el reconocimiento y admiración internacional: Charlot, el romántico vagabundo defensor de las causas perdidas. A su llegada a Hollywood, Chaplin ya era una celebridad mundial y organizaba veladas con personalidades de la talla de Albert Einstein, Thomas Mann, Roosevelt o William Randolph Hearst.

En 1919, junto a Douglas Fairbanks, Mary Pickford y David W. Griffith, fundó la productora United Artist para ejercer un control total sobre la creación y distribución de sus filmes. Al tiempo que saboreaba los éxitos de “La quimera del oro” (1925), “Luces de la ciudad” (1931) y “Tiempos modernos’”(1936), Chaplin dudaba sobre si continuar apostando por las películas mudas. “Sabía que correría un gran riesgo si lo hacía. Todo Hollywood había abandonado el cine mudo, excepto yo. Hasta entonces había tenido suerte, pero la impresión de que el arte de la pantomima se iba quedado poco a poco obsoleto era una idea desalentadora”.

Finalmente, optó por hacer hablar a Charlot en el emotivo discurso final de “El gran dictador”, una obra maestra de la que Chaplin nunca se sintió demasiado orgulloso: “Si hubiera conocido entonces los horrores de los campos de concentración alemanes, no habría podido rodarla, no me habría tomado a risa la demencia homicida de los nazis”.

“El gran dictador” acabó siendo su película más rentable, pero la cinta le proporcionó no pocos quebraderos de cabeza, tanto fuera como dentro de los Estados Unidos, donde fue perseguido por antiamericano y comunista. Las presiones políticas hicieron que el cineasta acabara sus días exiliado en Suiza, país en el que falleció a los 88 años en 1977.