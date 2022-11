Un siglo sin Proust

Si se preguntase a los escritores contemporáneos con quién quisieran ser comparados para la posteridad, muchos contestarían con un solo nombre: Marcel Proust. En efecto, Proust, de quien el 18 de noviembre se cumple un siglo de su muerte, es el ejemplo más destacado de escritor a quien todo el mundo conoce a pesar de que muchos no han leído ni una sola línea de su obra. Aunque no es escritor de un solo título, el que todo el mundo cita es En busca del tiempo perdido, un trabajo monumental de siete volúmenes (entre 3.000 y 5.000 páginas según la edición) publicados entre 1912 y 1927 que ha quedado como ejemplo de lo que es una obra maestra de la literatura. En Francia, su país de origen, pero me atrevería a decir que prácticamente en todo el mundo, es la obra más comentada de la literatura universal y a la que se ha dedicado un mayor número de trabajos de investigación y de análisis desde las ópticas más diversas. Y, en efecto, ni la colección de relatos recogida en Los placeres y los días, ni su novela Jean Santeuil ni el ensayo literario Contra Saint-Beuve se citan casi nunca cuando se habla de Proust. Y menos sus excelentes traducciones de Ruskin, un autor que tanto influyó en su literatura. En 2019 se publicó El remitente misterioso y otros relatos inéditos.

El hombre y su circunstancia Marcel Proust había nacido en 1871en una familia de la alta burguesía culta de París, de padre médico y madre judía. De carácter reservado, salud precaria y sensibilidad exasperada, su inseguridad ante la vida, agravada por una sobreprotección maternal, le inclinó a dedicarse a la lectura y la escritura, para lo que estaba especialmente dotado. Infancia feliz repartida entre Illiers, Anteuil, Cabourg y París, comenzó a escribir lo que veía en sus paseos y observaba en los ambientes sociales de su época, en la "Revue Lilas" del instituto, "Le Mensuel" (con seudónimos) y "Le Banquet", fundada por él mismo. Escribe también algunos artículos para "Le Figaro". Su vida transcurre monótona entre las amistades y los salones de la alta sociedad de su época, donde conoce a escritores y artistas y participa en los debates sobre el caso Dreyfus y la Primera Guerra Mundial. Viaja poco y pronto decide que su futuro es ser escritor. Concibe una obra de dimensiones monumentales, a publicar durante los próximos años, sobre el tiempo y la memoria. París se sumerge en el universo de Marcel Proust Murió en 1922 antes de ver publicados los últimos volúmenes de En busca del tiempo perdido y poco después de haber puesto la palabra Fin en la última página. A su precaria salud y el voluntario abandono de su estado se había unido una pulmonía mal tratada. Una obra para la eternidad Como ocurrió con muchos autores, el manuscrito de 'Por el camino de Swann', el primer volumen de En busca del tiempo perdido, fue rechazado por la "Nouvelle Revue Française", (su editor André Gide nunca se perdonó este “peor error” de su vida) y Proust tuvo que publicarlo en Bernard Grasset a sus expensas. La buena acogida de la crítica hizo que el segundo, 'A la sombra de las muchachas en flor', ya fuera publicado por la revista que lo había rechazado. El Premio Goncourt impulsó el éxito de la obra y facilitó su publicación en todo el mundo. El Premio Goncourt impulsó el éxito de la obra y facilitó su publicación en todo el mundo En busca del tiempo perdido es la obra literaria que marca el fin de la literatura decimonónica y anuncia el nacimiento de una nueva manera de escribir, con nuevas técnicas narrativas, nuevas estructuras y nuevas formas experimentales de contar los acontecimientos y describir los personajes. No es tan revolucionaria como Ulises de Joyce pero marca una nueva etapa en la evolución del discurso narrativo. Es un texto en el que se mezclan la pasión, el amor y los celos, con la amistad, la sicología, el erotismo, el sexo, la muerte y la crítica social a la alta burguesía y a la aristocracia, ambientes mundanos en los que se mueven los protagonistas, incluido el autor, que utiliza una mezcla de lenguajes novelesco, ensayístico y poético. Aquí están los personajes reales que Proust conoció y las clases sociales con las que se relacionaba, desde barones, duquesas, marquesas, gentes de la cultura y burgueses ricos y snobs, a criadas, plebeyos, soldados y subalternos. La compleja y minuciosa arquitectura de En busca del tiempo perdido, la estructura milimétrica de su composición, se explican en un episodio memorable: cuando el crítico Francis Jammes le sugirió a Proust que suprimiese un párrafo del primer volumen, que encontraba escandaloso, Proust se negó porque ese párrafo, dijo, contenía la explicación de los celos del protagonista en los volúmenes cuarto y quinto, es decir, unas 2.000 páginas más adelante. Proust dijo en varias ocasiones que el último capítulo del último volumen lo escribió inmediatamente después del primer capítulo del primero, así que todo lo demás estaba condicionado por ese principio y ese final. View this post on Instagram A post shared by Alba Editorial (@albaeditorial) En busca del tiempo perdido es un texto literario en el que Proust cuenta su vida desde la infancia a los últimos años, así como su formación como escritor, con una técnica que alterna la narración omnisciente y subjetiva (solo cita su nombre, Marcel, un par de veces y no siempre lo que ocurre obedece a una estricta biografía). Los dos ejes que conforman la obra giran alrededor de la personalidad del individuo y la reconstrucción del pasado a través de la memoria, que muchas veces se despierta con los sentidos: el tacto, el olfato, los sabores (la famosa magdalena mojada en té). A través de estos dos elementos el autor busca la explicación a la existencia del ser humano en la sociedad de su época y la utilización que ese ser humano hace con su tiempo, ese tiempo que, en una continua metamorfosis hacia la decadencia, transforma a las personas en despojos dispuestos para la muerte.